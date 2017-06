"Ich habe die richtige Entscheidung getroffen"

Dienstag, 06.06.2017

Nach der letzten Saison war Ortiz, der mit den Red Sox 2004, 2007 und 2013 die World Series gewann, zurückgetreten. Die Offense der Red Sox könnte den Designated Hitter immer noch gut gebrauchen - derzeit steht man bei den Homeruns nur auf Platz 29 in der MLB. So twitterte Pitcher-Legende Pedro Martinez am Montag dann auch: "Big Papi trainiert und ich weiß, dass er in Baseball-Form ist, und die Red Sox könnten seinen Schläger gut brauchen."

Die damit aufflammenden Comeback-Gerüchte löschte Ortiz dann aber selbst: "Ich bin glücklich, ich habe das Richtige getan", sagte er dem Boston Globe. Er habe sich absichtlich vom Team ferngehalten, um "niemanden zu stören. Irgendwann komme ich wieder. Ich wollte den Jungs nur ihren Platz lassen."

Das späteste Datum für den nächsten Besuch ist der 23. Juni. An diesem Tag werden die Red Sox die Nummer 34 des zehnfachen All-Stars retiren. Außerdem will er über kurz oder lang mit den Red Sox zusammenarbeiten - nur die Position ist noch offen. "Wir verhandeln noch", sagte Ortiz. "Irgendwann wird es passieren. Ich bin mit dem Team untrennbar verbunden. Wir führen Gespräche."

Über das Team mache er sich keine Sorgen, so Ortiz. "Die Power wird schon noch kommen. Ich bin einfach nur froh, zu Hause zu sein. Ich war früher so selten daheim, war nur hin und wieder bei meinen Kindern. Jetzt hat die Familie mehr von mir. Man lernt die Dinge mehr zu schätzen."

