Harper nur noch drei Spiele gesperrt

Donnerstag, 01.06.2017

Der Right Fielder hatte direkt nach der Verkündung der Sperre Berufung eingelegt. Doch am Mittwoch einigte er sich mit der Liga gewissermaßen auf einen Vergleich und ließ den Einspruch fallen. Im Gegenzug wurde seine Strafe um ein Spiel reduziert und er trat die Sperre schon Mittwoch an.

"Ich bin sehr glücklich", reagierte Nationals-Manager Dusty Baker auf die Nachricht: "Ich bin nicht glücklich, dass es drei Spiele sind, aber drei sind besser als vier. Er wird die ersten zwei Spiele der Oakland-Serie verpassen, dann aber hoffentlich am Sonntag bereit sein", so Baker weiter.

Was die Bestrafung von Strickland betrifft, der für sechs Spiele gesperrt wurde und ebenfalls in Berufung gegangen war, sind noch keine neuen Informationen bekannt.

