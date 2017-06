Harper unangefochten, Judge liegt vor Trout

Mittwoch, 07.06.2017

Mit bisher 1.459.235 Stimmen hat Outfielder Harper, der sich bei den Nationals anschickt, seinen zweiten MVP-Award anzugreifen, bisher die meisten Stimmen aller Spieler auf sich vereint. Nur sein Teamkollege, Second Baseman Daniel Murphy, hat in der National League ebenfalls die Marke von einer Million Stimmen geknackt (1.149.130). Insgesamt liegen derzeit drei Spieler der Nationals und zwei Spieler vom Titelverteidiger Cubs vorn.

In der American League hat Yankees-Sensation Aaron Judge (1.251.543) die meisten Stimmen bekommen, knapp dahinter liegt MVP Mike Trout (1.155.356) von den Los Angeles Angels. Lediglich die Cleveland Indians würden derzeit zwei Starter stellen.

Die Fans entscheiden durch ihre Wahl die insgesamt acht Position Player jeder Liga, die das Spiel beginnen: Catcher, First-, Second- und Third Baseman, Shortstop, sowie drei Outfielder, bei denen nicht nach Position unterschieden wird. Dazu wird in der American League der Designated Hitter gewählt, der DH der National League wird vom Manager bestimmt.

Die Zwischenstände in der Übersicht:

Position National League American League Catcher Buster Posey, Giants: 917,359 Salvador Perez, Royals: 692,867 First Baseman Ryan Zimmerman, Nationals: 670,671 Miguel Cabrera, Tigers: 475,826 Second Baseman Daniel Murphy, Nationals: 1,149,130 Jose Altuve, Astros: 998,107 Third Baseman Kris Bryant, Cubs: 895,752 Miguel Sano, Twins: 638,952 Shortstop Corey Seager, Dodgers: 604,783 Francisco Lindor, Indians: 842,166 Outfield Bryce Harper, Nationals: 1,459,235 Aaron Judge, Yankees: 1,251,543 Outfield Charlie Blackmon, Rockies: 979,961 Mike Trout, Angels: 1,155,356 Outfield Jason Heyward, Cubs: 498,079 Michael Brantley, Indians: 554,620 Designated Hitter Nelson Cruz, Mariners: 615,955

