Rays verpflichten Hechavarria von Marlins

live MLB Mi 01:10 Red Sox -

Twins MLB Do 01:10 Red Sox -

Twins MLB Do 18:10 Indians -

Rangers MLB Fr 02:10 White Sox -

Yankees MLB Sa 01:10 Reds -

Cubs MLB Sa 02:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 02:15 Royals -

Twins MLB Sa 04:07 Angels -

Mariners MLB Sa 20:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 22:10 Brewers -

Marlins MLB So 04:07 Angels -

Mariners MLB So 19:10 Reds -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Yankees MLB So 20:10 White Sox -

Rangers MLB So 20:10 Brewers -

Marlins MLB Di 00:05 Nationals -

Mets MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Bay Rays MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Fr 02:10 Twins -

Orioles MLB Sa 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Sa 04:10 Mariners -

Athletics MLB Sa 04:15 Giants -

Marlins MLB Sa 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 01:15 Cubs -

Pirates MLB So 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 19:07 Blue Jays -

Astros MLB So 21:05 Rangers -

Angels

Die Tampa Bay Rays haben Shortstop Adeiny Hechavarria von den Miami Marlins via Trade verpflichtet. Im Gegenzug wandern zwei Prospects in den Süden Floridas. Sein Debüt verschiebt sich allerdings etwas.

Die Non-Waiver Trade Deadline ist noch einige Wochen weg, doch schon jetzt ist der Markt geöffnet. In Florida kam es zum ersten größeren Deal, womit die Rays in erster Linie ihre Defense im Playoff-Rennen der American League verbesserten.

Hechavarria, der vor allem für sein Defensivspiel bekannt ist, geht gen Norden. Im Gegensatz erhalten die Marlins Outfielder Braxton Lee sowie Rechtshänder Ethan Clark, die beide noch in den Minor Leagues unterwegs sind.

Allerdings wird sich das Debüt des Shortstops noch verzögern, da er derzeit noch mit einer Muskelverletzung im Bauchbereich verletzt ist. Er steht somit zunächst auf der 10-Day-DL der Rays.

"Wir sehen Adeiny als einen der besseren defensiven Shortstops in der Liga an und wir sind sehr aufgeregt, dass wir ihn bekommen haben", so Chaim Bloom, der Senior Vice President of Baseball Operations der Tampa Bay Rays: "Er hat die Fähigkeit, Shortstop auf einem sehr hohen Level zu spielen und ich kann mir vorstellen, dass wir ihn genau dort sehen werden, besonders am Anfang."

"... wie ein Mädchen im Bikini ..." © getty 1/17 Die Baseball Hall of Fame in Cooperstown beherbergt die Legenden des Sports. Leider nicht vorhanden: Ein Flügel mit den besten Sprüchen der Baseball-Geschichte. SPOX präsentiert eine kleine Auswahl © getty 2/17 "Baseball wird zu 90 Prozent im Kopf entschieden. Die andere Hälfte ist körperlich." Yogi Berra spielte von 1946 bis 1963 für die Yankees und ist der vielleicht berühmteste Sprücheklopfer der MLB-Geschichte © getty 3/17 Berra, der 2015 im Alter von 90 Jahren starb, wurde auch durch seine "Yogiisms" bekannt. Beispiele gefällig? "Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist", "Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie mal war" oder "Beantworte nie einen anonymen Brief" © getty 4/17 Babe Ruth, der größte Baseball-Star aller Zeiten. Als kritisiert wurde, dass er ein höheres Gehalt forderte, als Präsident Hoover bekam (75.000 Dollar), soll er geantwortet haben: "Ich weiß, aber ich hatte ein besseres Jahr als Hoover." © getty 5/17 Pete Rose ist der All-Time Hit King der MLB-Geschichte. Wie er seine Leidenschaft für den Sport beschrieb? "Ich würde in einem Anzug aus Benzin durch die Hölle laufen, nur um Baseball zu spielen." © getty 6/17 "The Great Bambino" war außerdem ein unerschütterlicher Optimist. "Jeder Strike bringt mich meinem nächsten Homerun näher", sagte Ruth, der in seiner Karriere 714 Homeruns schlug (Platz drei all-time) © getty 7/17 Platz zwei auf der ewigen Homerun-Bestenliste belegt Hank Aaron (755). Warum der Baseball spielte? "Ich brauchte 17 Jahre für 3.000 Hits. Auf dem Golfplatz hab ich das an einem Nachmittag geschafft." © getty 8/17 Hall of Famer Rogers Hornsby spielte von 1915 - 1937 in der MLB. "Die Leute fragen mich, was ich im Winter ohne Baseball mache. Ich sage es euch: Ich starre aus dem Fenster und warte auf den Frühling." Das muss Liebe sein! © getty 9/17 "Es heißt, Baseball sei nur ein Spiel. Das stimmt. Und der Grand Canyon ist nur ein Loch in Arizona. Nicht alle Löcher und nicht alle Spiele sind gleich." George Will, Journalist und Pulitzer-Preisträger, beschrieb seine Liebe zum Sport mit diesen Worten © getty 10/17 Pitcher Earl Wilson war vor allem in den 60er Jahren in der MLB aktiv. Seine Analyse des Sports lautete wie folgt: "Ein Baseball-Spiel ist einfach nur ein auf neun Innings aufgeteilter Nervenzusammenbruch." © getty 11/17 18 Jahre in der MLB haben Toby Harrah so einiges gelehrt. "Baseball-Statistiken sind wie ein Mädchen im Bikini. Sie zeigen eine Menge, aber eben nicht alles", analysierte der Third Baseman 1983 © getty 12/17 Hall of Famer Leo Durocher legte sich in seiner Karriere (1925 - 1945) öfter mit Referees an. Seine Verteidigung? "Ich habe die Integrität eines Umpires nie angezweifelt. Ihre Sehkraft dagegen schon." © getty 13/17 Casey Stengel gewann in seiner Karriere gleich acht mal die World Series. Von ihm stammt der folgende All-Timer: "Gutes Pitching wird gutes Hitting immer ausbremsen. Und umgekehrt." © getty 14/17 Barry Switzer war ja eigentlich ein Football-Coach, aber auch er bemühte Baseball-Metaphern. Zum Beispiel diese hier: "Manche Menschen sind auf der dritten Base geboren, stolzieren aber durchs Leben und denken, sie hätten ein Triple geschlagen." © getty 15/17 "Um ehrlich zu sein habe ich keine Lust auf Cleveland, aber wir müssen hin. Wenn ich jemals sagen würde, dass ich mich auf Cleveland freue, schlage ich mir selbst ins Gesicht, weil es eine Lüge wäre." Ichiro Suzuki, Ladies and Gentlemen! © getty 16/17 Und noch ein Spruch von Pitcher Eddie Bane, der von 1973 bis 1976 für die Twins aktiv war: "In meinen Augen werfe ich so hart wie irgendjemand sonst. Der Ball kommt nur nicht genauso schnell an." Eine Schweigeminute für Eddie, bitte © getty 17/17 Bonus: Royals-Legende George Brett (1973 - 1993) bekam seinen Führerschein 1985 ohne Sehtest. Ein Beamter erklärte die Maßnahme wie folgt: "Wenn er [einen Average von] .350 schlagen kann, dann dachten wir uns, dass er bestimmt gut sieht."

Hechavarria nah dran am Comeback

Die Rays haben Hechavarria in Rehab-Spielen in Single- und Double-A beobachtet und gehen davon aus, dass er am Dienstag in Pittsburgh zum stoßen und in Kürze aktiviert werden wird.

In nur 20 Spielen 2017 schlug Hechavarria bislang .277 mit einem Homerun und sechs RBI. Der Kubaner wurde 2010 von den Toronto Blue Jays als International Free Agent für vier Jahre und zehn Millionen Dollar verpflichtet.

2012 dann ging es nach Miami im damaligen epischen Fire Sale der Marlins, die im Gegenzug die Starspieler Mark Buehrle, Josh Johnson und Jose Reyes sowie John Buck und Emilio Bonifacio nach Kanada schickten.