Tebow beendet Durststrecke

Montag, 22.05.2017

Nach fünf Spielen in Folge ohne Hit gelang Tebow, der bei den New York Mets unter Vertrag steht und sich in der Class A Liga bei den Fireflies in die Majors hocharbeiten will, ein Opposite-Field-Homerun im fünften Inning gegen West Virginia Power.

Zuvor stand er in 34 Spielen bei einem Average von .220, fünf Doubles, 12 RBI, 13 Walks und 35 Strikeouts. Von Manager Jose Leger bekam er aufgrund seines Trainingseiefers dennoch ein gutes Zeugnis ausgestellt, berichtet ESPN.

Bei den Fans ist Tebow ohnehin eine Attraktion.

Wie lange er noch bei den Fireflies bleiben wird, ist laut President John Katz noch offen. Es gäbe keinen Zeitplan, so Katz.

