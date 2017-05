Best Team in Baseball! Yankees siegen erneut

Der erste Monat der MLB-Saison 2017 ist gespielt und SPOX blickt auf die aktuellen Kräfteverhältnisse. An der Spitze gibt neben einem Topfavoriten ein paar Überraschungen. Ganz hinten streiten sich große Namen um die Rote Laterne.

Platz 30: Kansas City Royals (8-17) - Die Royals legten einen ganz schwachen Saisonstart hin und haben die zweitschlechteste Run-Differenz in der MLB. Der Ausfall von Eric Hosmer wiegt schwer, zehn der letzten elf Spiele gingen verloren

Platz 28: New York Mets (11-15): Es sollte das Jahr der Mets werden, doch nun ist gefühlt das halbe Team verletzt, inklusive Noah "Thor" Syndergaard und Yoenis Cespedes. Zudem präsentiert man sich daheim derzeit desolat. Es wird schwer für die Amazings!

Platz 27: Toronto Blue Jays (9-18) - Auch wenn sich die Jays zuletzt etwas gefangen haben, ist es kein gutes Rezept, sich schon im April ein tiefes Loch in der mächtigen AL East zu buddeln. Es fehlt an konstanter Feuerpower und Pitching

Platz 25: Atlanta Braves (11-14) - Viel hat niemand von den Braves erwartet, aber was sie bisher zeigen, ist ansprechend. Allerdings sind sie extrem "streaky", verlieren/gewinnen immer in längeren Serien

Platz 24: Philadelphia Phillies (12-13): Die umkämpfte Serie in L.A. endete im Sweep, aber die jungen Wilden der Phillies lassen hoffen. Zudem haben sie eine positive Run-Differenz (+9), die kein Zufall ist

Platz 23: Cincinnati Reds (12-14): Nach schwacher Woche sind sie wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen, dennoch erinnern sie mit Power-Hittern wie Joey Votto und Adam Duvall (zusammen 17 Homeruns) an bessere Tage der letzten Dekade

Platz 22: Seattle Mariners (11-16) - An Star-Power fehlt es den M's mit Robinson Cano und Nelson Cruz keineswegs. Aber der Ausfall von "King Felix" Hernandez schmerzt. Dennoch sollte sich die Truppe in Kürze stabilisieren und klettern

Platz 21: Pittsburgh Pirates (12-14): Nur die Giants haben in der NL weniger Runs auf dem Konto als Pittsburgh. Dennoch sind es bis Platz eins der Central derzeit nur zwei Spiele. Noch ist also alles drin

Platz 18: Tampa Bay Rays (14-14) - Vermutlich ist diese Platzierung zu schlecht für Tampa, das an guten Tagen jeden schlagen kann. Aber gerade auswärts (5-10) spielen die Rays viel zu schwach, wenn es mit den Playoffs klappen soll

Platz 17: Oakland Athletics (11-15): Offiziell spricht man bei den A's von einem Übergangsjahr. Nimmt man das als Grundlage, schlägt sich die Truppe nicht schlecht. Allerdings lässt die Run-Differenz (-34) auf eine doch eher schwache Saison schließen

Platz 16: Detroit Tigers (14-12): Miguel Cabrera war eine Weile verletzt, was nicht geholfen hat. Ansonsten macht das Pitching gerade nicht den stabilsten Eindruck. Aber dafür hält sich der Schaden noch in Grenzen

Platz 15: Minnesota Twins (13-11) - Überraschung! Die im Vorjahr miserablen Twins starteten gut in die Saison und sehen immer noch ordentlich aus. Max Kepler schlägt sich zudem wacker (.278 AVG), wobei er gegen Lefties noch nachlegen muss

Platz 13: Los Angeles Angels (15-13) - Trout und auch Pujols produzieren, während das Pitching sich in guter Verfassung zeigt, auch wenn ein paar Leistungsträger verletzt sind. Die Angels sind auf einem guten Weg

Platz 11: St. Louis Cardinals (13-13) - Seit der Pittsburgh-Serie sind die Cards gut drauf. Allerdings hapert es auch bei ihnen noch an der Run-Produktion (erst 106 erspielte Runs, Platz 12 in der NL)

Platz 10: Boston Red Sox (14-12) - Am Ende der Saison werden die Red Sox sicher viel weiter oben stehen. Aber für den Moment fehlt der "Kung Fu Panda" Pablo Sandoval, zudem schwächelt Knuckleballer Steven Wright (8.25 ERA). Wann kommt David Price zurück?

Platz 9: Los Angeles Dodgers (15-13) - Kein Team der NL gibt weniger Runs ab als die Dodgers (101) und da die Offensive auch so langsam auftaut - selbst Yasiel Puig - dürften die Dodgers langfristig wieder das Maß der Dinge im Westen sein

Platz 7: Arizona Diamondbacks (17-11) - Nur die Nationals haben in der NL eine bessere Run-Differenz als Arizona (+32). Die Frage ist jedoch, wie die D-backs den Ausfall von Pitcher Shelby Miller kompensieren werden

© getty

26/31

Platz 6: Chicago Cubs (14-12) - Der Champion steht immerhin schon wieder an der Spitze der Central, doch so leicht wie im Vorjahr geht es dann doch noch nicht. Langsam kommen die Topspieler aber in Form

/de/sport/ussport/mlb/1705/Diashows/power-ranking-mai/nationals-astros-yankees-orioles,seite=26.html