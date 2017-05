Hill vor Rückkehr in Dodgers-Rotation

Donnerstag, 11.05.2017

Zweimal schon landete Hill, der im Winter einen Dreijahresvertrag in Höhe von 48 Millionen Dollar unterschrieben hatte, in dieser Saison auf der Disabeld List. Aktuell steht er dort infolge einer Blase an einem Finger der Wurfhand.

Am Mittwoch jedoch absolvierte er seinen wohl letzten Rehab-Start für Single-A Rancho Cucamonga und ließ in fünf Innings keinen Hit zu. Er gab allerdings drei Walks ab und leistete sich zwei Hits-by-Pitch.

Erlebe die MLB Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Wenn er nun keinen Rückschlag mehr erleidet, sollte er am Dienstag gegen die San Francisco Giants wieder in die Rotation der Dodgers zurückkehren.

Der Spielplan der MLB im Überblick