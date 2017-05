Mittwoch, 10.05.2017

Der World-Series-Champion hatte im vergangenen Jahr als großer Favorit den ersten Titel seit 108 Jahren gewonnen und war 2017 ebenfalls als vermeintlich bestes Team in die Saison gestartet. Nach über einem Monat ist von der Form des Vorjahres jedoch nichts zu sehen: Mit einer Bilanz von 17-16 stehen die Cubs nur auf dem geteilten dritten Platz in der NL Central.

Angesichts von 162 Saisonspielen eigentlich zu früh für Panik. Dennoch schickte Catcher Miguel Montero nach der 4:10-Niederlage gegen die Baltimore Orioles eine Warnung an seine Teamkollegen. "Die Realität ist, dass wir nichts als selbstverständlich hinnehmen können, wir bekommen nichts geschenkt. Aber im Moment tun wir so als ob", sagte Montero am Dienstag. "Wir spielen derzeit einfach nicht auf unserem höchsten Level. Wir müssen aufwachen, uns wachrütteln. Das ist ein guter Weckruf für uns: Entweder spielen wir auf die richtige Art und Weise - sonst wird es eine kurze Saison."

Erlebe die MLB Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Vor allem in Sachen Pitching sind die Cubbies weit von der Vorjahresform entfernt. Nachdem Star-Pitcher Jake Arrieta (5.35 ERA) gegen die Orioles gleich neun Runs kassierte, stand die Rotation in Sachen ERA nur auf Platz elf von 15 Teams in der National League. "Wir konzentrieren uns alle auf das Hitting", sagte Manager Joe Maddon. "Ich will, dass wir Defense spielen und pitchen."

Für Montero ist die Sache klar: "Wir haben heute unsauber gespielt. Wir spielen schon länger unsauber, wir alle. So einfach ist das. Und das müssen wir ändern."

Der Spielplan der MLB im Überblick