Mets bestrafen Dark Knight

Montag, 08.05.2017

Offiziell hieß es, Harvey habe gegen Team-Regeln verstoßen und wurde daher von den Mets bestraft und bekommt für die drei Tage auch kein Gehalt. Allerdings berichtete ESPN, dass der Rechtshänder bestraft wurde, weil er am Samstag unentschuldigt aufgrund einer Migräne vom CitiField ferngeblieben war.

Seine Absenz am Samstag wiederum hatte schon FOXSports berichtet, zudem machte das Gerücht die Runde, es habe "Kommunikationsprobleme" zwischen dem Pitcher und dem Team gegeben.

In eine andere Kerbe schlägt derweil die New York Daily News, die von einer Ansammlung von Problemen mit dem Pitcher seit letzter Saison sprach. General Manager Sandy Alderson wollte sich nicht spezifisch zur Situation äußern und bestätigte lediglich, dass die Suspendierung bereits am Samstag begonnen habe.

"Um die Kontrolle zu behalten, muss man manchmal schwierige Entscheidungen treffen - und das ist eine davon", erklärte Manager Terry Collins gegenüber Daily News.

