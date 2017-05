Torres feiert ordentliches Triple-A-Debüt

Mittwoch, 24.05.2017

Torres, der im Zuge des Trades für Closer Aroldis Chapman im letzten Sommer von den Chicago Cubs zu den Yankees gewechselt war, begann seine Zeit in der höchsten Minor-League-Stufe ordentlich. Er startete an der dritten Base und war 1-3 mit einem Single und einem Walk. Gleichzeitig leistete er sich aber auch einen Error bei der 3:6 Pleite seines Teams bei den Columbus Clippers, dem Triple-A-Team der Cleveland Indians.

Zuvor schlug er in 32 Spielen für Double-A Trenton .273 mit fünf Homeruns und einer .863 OPS. Genug, um Yankees-General-Manager Brian Cashman davon zu überzeugen, den 20-Jährigen zu befördern: "Er hat alles abgehakt, was nötig war, in der Eastern League."

Erlebe die MLB Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Ein weiterer Grund für den schnellen Aufstieg ist außerdem seine Positionsflexibilität, an der der gelernte Shortstop gerade arbeitet: "Er ist Shortstop, der die zweite und dritte Base lernt", so Cashman, der gegenüber der New York Post erklärte: "Dies ist der beste Weg, ihn vorzubereiten, für den Fall, dass wir ihn in den Majors brauchen."

Torres wird als mögliche Alternative zu Third Baseman Chase Headley gehandelt, der derzeit schwächelt mit einem Schlagdurchschnitt von .237 und nur drei Homeruns und 20 RBI.

Der Spielplan der MLB im Überblick