Sox aktivieren First-Base-Prospect

Mittwoch, 24.05.2017

Im Vorfeld des 11:6-Heimsiegs der Sox gegen die Rangers wurde Travis von Triple-A Pawtucket in den aktiven 25er-Kader der Red Sox aufgenommen, kam jedoch nicht zum Einsatz. Der Grund: Mit Andrew Cashner startete ein Rechtshänder für die Rangers. Travis hingegen soll zunächst hauptsächlich gegen Linkshänder zum Einsatz kommen.

"Die Sache ist die, wir werden in den nächsten vier Serien wohl gegen vier linkshändige Starter antreten. Und wir dachten uns, es wäre eine gute Gelegenheit, noch einen rechtshändigen Hitter zum Kader hinzuzufügen."

Mit gutem Grund: Travis schlug in dieser Saison gegen Linkshänder .414 mit einer OPS von 1.209 über 29 Plate Appearances. Gegen Rechtshänder hingegen liegt er lediglich bei .247 mit einer .682 OPS. Somit bleibt Mitch Moreland der Starter an der ersten Base gegen rechtshändige Pitcher, obgleich dessen Splits nicht so weit auseinander liegen.

