Frau wird Knuckleball-Pitcher für Herrenteam

Donnerstag, 18.05.2017

Baseball ist traditionell ein Herrensport, während Frauen im Softball unterwegs sind. Doch in diesem Sommer wird Claire Eccles diese Domäne durchbrechen. Die 19-Jährige wurde in die West Coast League als Pitcher eingeladen. Dabei spielt sie eigentlich im Outfield.

Die Victoria Harbourcats gaben am Dienstag bekannt, dass Eccles in ihren Kader für die College-Entwicklungs-Liga aufgenommen wurde. Die West Coast League ist vergleichbar mit dem berühmten Cape Cod League, in der große Talente in den USA im Sommer aktiv sind.

Erlebe die MLB Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Eccles, die im Softball im Outfield zuhause ist, hatte zuvor vier Jahre als Pitcher für die kanadische Baseball-Frauen-Nationalmannschaft gespielt. Ihre Trümpfe jetzt sind die Fähigkeit, einen Knuckleball effektiv zu werfen und zudem ist sie Linkshänderin - eine Kombination, die äußerst selten ist.

Der ominöse Knuckleball

Der Knuckleball ist ein äußerst komplizierter Pitch - für alle Beteiligten. Man hält den Ball nur mit seinen Fingerspitzen und wirft ihn nicht so richtig, stattdessen ist es mehr ein Schnippen. Der Pitch ist sehr langsam und fliegt unkontrollierbar Richtung Home Plate. Der Clou: Keiner weiß, wo genau er ankommt, weder Pitcher, noch Catcher. Viele Hitter verzweifeln regelmäßig an diesem Pitch.

Fielder's Choice? RBI-Single? Hier geht's zum MLB-Glossar von SPOX!

Doch wird Eccles auch gegen Männer auf College-Niveau effektiv sein? Der General Manager der Harbourcats, Brad Norris-Jones, ist optimistisch: "Ich habe vier Scouting Reports zu ihr bekommen. Und alle vier sagen das Gleiche: Sie hat einen großartigen Knuckleball und ihr Fastball bewegt sich gut. Zudem ist sie Linkshänderin und das passt genau in mein Lineup."

Der Spielplan der MLB im Überblick