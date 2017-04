Vier Wochen Pause für Gary Sanchez

Dienstag, 11.04.2017

Sanchez hatte sich am Samstag gegen die Baltimore Orioles bei einem Schwung am Bizeps verletzt und musste aus dem Spiel genommen werden. Nach der Rückkehr des Teams nach New York wurde er nun erneut untersucht: War er ursprünglich nur auf die 10-Day-Disabled-List gesetzt worden, steht nun fest: Er wird dem Team voraussichtlich vier Wochen fehlen.

"Ich hatte mich mental auf alles vorbereitet", so der Kommentar des 24-Jährigen, der zu den größten Talenten im Yankees-Roster zählt. Er wird nun on Minor Leaguer Kyle Higashioka ersetzt. "Das will man natürlich vermeiden", so Manager Joe Girardi. "Der Junge ist extrem talentiert und hat in seiner kurzen Karriere schon einiges gezeigt, aber jetzt bekommen die anderen ihre Chance."

Gary Sanchez im Steckbrief