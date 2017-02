MLB: Yankees holen Homerun-Leader

Mittwoch, 08.02.2017

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge einigten sich die Bronx Bombers mit First Baseman Chris Carter auf einen Vertrag über ein Jahr in Höhe von 3,5 Millionen Dollar, wobei 500.000 Dollar davon Handgeld sind.

Carter führte die National League im Vorjahr in Diensten der Milwaukee Brewers mit 41 Homeruns an. Allerdings leistete er sich auch 206 Strikeouts, was ebenfalls der Höchstwert in der NL war.

"Ich bin froh, dass ich nun für ein Team in einem größeren Markt spielen darf", sagte Carter, nachdem ihm die Brewers keinen neuen Kontrakt angeboten hatten. Welche Rolle er im Kader der Yankees bekleiden wird, sei indes noch nicht geklärt: "Ich bin bereit für jede Rolle, die sie mir geben" betonte der 30-Jährige, und räumte in einem Telefonat mit der Associated Press ein: "Ich weiß, dass sie Holliday haben und ich weiß, dass Bird da ist, also werde ich versuchen, dem Team zu helfen, wo es eben geht."

Matt Holliday ist ein weiterer Neuzugang der Yankees, der als Designated Hitter eingeplant ist. Greg Bird wiederum ist ein Eigengewächs, das in diesem Jahr die erste Base übernehmen soll.

