Nächste Operation bei Hamilton

Dienstag, 28.02.2017

Elf Operationen hat Hamilton bereits an seinem Knie durchführen lassen. Zuletzt spielte er 2015 in den Majors, alleine seit diesem Zeitpunkt sind es derer drei. Am Montag erfolgte nun der nächste Eingriff.

Beim 35-Jährigen musste der beschädigte Meniskus einmal mehr angegangen werden.

Hamilton hatte das Sprinttraining in Arizona abbrechen müssen und war nach Houston zurückgekehrt, um sich dort von Dr. Walt Lowe behandeln zu lassen. Dieser hatte bereits den letzten Eingriff im Juni durchgeführt. Rund sechs Wochen wird der MVP von 2010 nun pausieren müssen.

