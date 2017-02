Hall of Fame ehrt Simpsons-Episode

Donnerstag, 23.02.2017

Die Folge, die bis heute vor allem bei Baseball-Fans Kultstatus besitzt, wurde am 20. Februar 1992 zum ersten Mal auf FOX ausgestrahlt. In der Episode verpflichtet Atomkraftseigner Burns gleich mehrere MLB-Stars, um das Endspiel der Softball-Liga zu gewinnen.

Mit dabei waren unter anderem die Hall of Famer Wade Boggs, Ken Griffey Jr. und Ozzie Smith. Alle Spieler sprachen ihre Rollen selbst.

Am 27. Mai wird die Hall of Fame die Simpsons-Folge in Cooperstown ehren, vor Ort werden auch Boggs und Smith sein. Es wird ein Ausstellungsstück in der Ruhmeshalle zur Folge geben, zudem wird Homer symbolisch in die Hall of Fame aufgenommen. "'Homer at the Bat' ist heute noch so beliebt wie 1992", erklärte Präsident Jeff Idelson. "Wir fühlen uns geehrt, den 25. Geburtstag der Folge zu würdigen."

