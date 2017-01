Der Baseball gedenkt Ventura

Mittwoch, 25.01.2017

Der plötzliche Tod von Yordano Ventura schockierte die MLB. Der Pitcher kam am Sonntag bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik ums Leben. Bei seiner Beerdigung gedachten mehrere tausend Personen dem 25-Jährigen.

Mitspieler Salvador Perez erinnerte an seinen alten Freund: "Man könne sagen wir sind gemeinsam aufgewachsen, wir haben unser gesamtes Leben zusammengespielt. Ich kannte ihn bereits zehn Jahre bevor er bei den Royals unterschrieben hat."

Er führte weiter aus: "Wir haben nicht einen Teamkollegen verloren, wir haben einen Bruder verloren. Wir müssen ihn im Guten in Erinnerung behalten, die Leidenschaft die er hatte, den Spaß am Wettbewerb. Das sind Dinge, die nur Gott versteht, wir hier auf der Erde können sie nicht verstehen."

Perez hielt schließlich im Estadio Municipal in Las Terrenas eine emotionale Rede und verabschiedete Ventura in dem Stadion, in dem er erstmals Baseball gespielt hatte. Der zweifache All-Star hatte im September 2013 für die Royals debütiert und war ein wichtiger Bestandteil des Titelgewinns von 2015.