Hall of Fame: Bonds und Clemens warten weiter

Donnerstag, 19.01.2017

Die Mitglieder der Baseball Writers' Association of America haben gewählt - und erst zum siebten Mal seit 1955 wurden von der sonst so strengen Journalistengemeinde gleich drei neue Mitglieder für Cooperstown ausgewählt: Jeff Bagwell bekam 381 von 442 abgegebenen Stimmen und schaffte es damit mit 86,2 Prozent über die erforderliche 75-Prozent-Hürde. Die Legende der Houston Astros, die von 1991 bis 2005 insgesamt 449 Homeruns schlug, war zum siebten Mal auf dem Wahlzettel vertreten.

Outfielder Tim Raines (86 Prozent), der in den 80er Jahren seine größten Erfolge mit den Montreal Expos feierte, spielte insgesamt 23 Jahre in der MLB und ist einer der besten Leadoff-Hitter aller Zeiten. Zudem schaffte er in seiner Karriere 808 Stolen Bases. Ivan "Pudge" Rodriguez war zum ersten Mal auf dem Ballot vertreten und schaffte es mit 76 Prozent ganz knapp. Mit 14 All-Star-Teilnahmen und 13 Gold Gloves ist er einer der besten Catcher aller Zeiten und führt die Position unter anderem in Sachen Hits (2.844) und Spiele (2.543) an.

Weitere Superstars vergangener Jahre müssen in den kommenden Astimmungen darauf hoffen, genügend Stimmen zu bekommen. Closer-Legende Trevor Hofman fehlten gerade einmal fünf Stimmen, Vladimir Guerrero hatte 15 Stimmen zu wenig. Weit weg von der 75-Prozent-Hürde waren unter anderem Pitcher Curt Schilling (45 Prozent) oder Red-Sox-Ikone Manny Ramirez (23,8). Die mit Doping in Verbindung gebrachten Roger Clemens und Homerun-Leader Barry Bonds landeten aber jeweils bei über 50 Prozent und dürfen sich damit weiter Hoffnungen machen. Schlechter sieht es da für Slugger Sammy Sosa aus (8,6 Prozent).

