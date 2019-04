NCAA College Basketball - March Madness 2019: Wann und wo kann ich das Final Four verfolgen? Datum, Livestream

March Madness geht in die heiße Phase. Die letzten vier übrig gebliebenen Colleges kämpfen beim Final Four um die beiden Final-Plätze. Hier erfahrt ihr, wann und wo ihr das Spektakel verfolgen könnt. Außerdem werden die besten NBA-Prospects vorgestellt und eruiert, wer der Top-Favorit auf den Titel ist.

Mit den Duke Blue Devils um Zion Williamson ist der große Favorit des Turniers bereits ausgeschieden. Gegen Michigan State verlor der Top-Seed mit 67:68 und musste bereits im Elite Eight die Segel streichen.

March Madness 2019: So sieht das Final Four aus

Datum Uhrzeit Team A Team B Übertragung Sonntag, 7. April 0.09 Uhr Virginia (1) Auburn (5) DAZN Sonntag, 7. April 2.49 Uhr Michigan State (2) Texas Tech (3) DAZN

March Madness: Wer zeigt/überträgt das Final Four?

Das Final Four wird komplett und in voller Länge vom Streaming-Dienst DAZN übertragen. Schon in der regulären Saison wurde vereinzelt Spiele gezeigt, dazu können User weiterhin ausgewählte Spiele vom NCAA-Tournament on demand anschauen.

Basketball-Fans erfreuen sich zudem über tägliche Übertragungen der NBA sowie ausgewählter Spiele der Basketball Champions League, in der Brose Bamberg das Final Four erreicht hat.

Außerdem hat DAZN zahlreiche internationale Top-Ligen im Fußball im Portfolio, wie beispielsweise die Champions League oder die Premier League. DAZN kostet 9,99 Euro pro Monat, es besteht die Möglichkeit, das Angebot ein Monat lang kostenlos zu testen.

March Madness: Wann und wo findet das Final Four statt?

Das Final Four findet vom 6. bis zum 8. April 2019 statt. Während die beiden Halbfinals in der Nacht von Samstag, dem 6. auf Sonntag, den 7. April ausgetragen werden, findet das Endspiel um die College-Meisterschaft eine Nacht später statt. Die genaue Uhrzeit steht derzeit noch nicht fest. Gespielt wird im U.S. Bank Stadium, das in Minneapolis normalerweise als Heimspielstätte für die Minnesota Vikings, dem NFL-Team der Stadt, dient.

March Madness: Wer ist Top-Favorit im Final Four?

Nach dem etwas überraschenden Sieg über Duke geht Michigan State wohl als der heißeste Anwärter auf den Titel in das Final Four. Die Truppe von Star-Coach Tom Izzo ist sehr homogen und besitzt in Point Guard Cassius Winston über einen erfahrenen Spielmacher, der auch in großen Spielen nicht die Nerven verliert.

Als letzter verbleibender Top-Seed hat aber auch Virginia berechtigte Hoffnungen auf die College-Krone. Coach Tony Bennett steht für knallharte Defense und ein etabliertes System, welches den Unterschied ausmachen könnte.

Über die Defense definiert sich auch Texas Tech, die mit Jarrett Culver den wahrscheinlich besten verbleibenden Spieler im Turnier stellen. Die Red Raiders brauchen aber auch von den anderen Spielern genug Produktion. Die Wild Card im Final Four ist Kentucky-Bezwinger Auburn. Die Tigers leben vor allem vom Dreier und den Leistungen ihrer Guards. Laufen diese heiß, kann Auburn an einem guten Tag jeden Gegner schlagen.

March Madness: Welche potenziellen NBA Lottery Picks spielen im Final Four?

Trotz des Ausscheidens von Duke mit den drei Stars Zion Williamson, R.J. Barrett und Cam Reddish verbleiben weiterhin einige interessante NBA-Prospects im Turnier. Vor allem zwei Namen sollten sich NBA-Fans für die kommenden Jahre merken.

De'Andre Hunter (Virginia), Position: Forward, Alter: 21

Spiele Minuten Punkte FG% 3P% Rebounds Assists 36 32,0 14,9 51,8 42,4 5,0 2,0

Noch im vergangenen Jahr blamierte sich Virginia historisch als Top-Seed in der ersten Runde, nun sind die Cavs mal wieder im Final Four. Einer der Unterschiede? De'Andre Hunter kann diesmal spielen. Der Forward ist essentiell für die Defense der Cavaliers, vor allem weil er von Eins bis Fünf alles, wirklich alles, verteidigen kann.

Der 21-Jährige könnte auch in der NBA einer der besten Flügelverteidiger der NBA werden, der problemlos hin und her geswitcht werden kann. Dabei ist Hunter kein überragender Athlet, besitzt aber gerade in der Defense über hervorragende Fundamentals und eine starke Fußarbeit.

Offensiv liegen seine Stärken in der Transition, wenn er selbst den Rebound holt. Inzwischen fällt aber auch sein Dreier besser, dazu ist auch der Jumper aus der Mitteldistanz recht sicher. Hunter dürfte ein sicherer Top-10-Pick sein, auch wenn er vielleicht kein Star wird. Seine defensiven Vorzüge könnten ihn aber zu einem äußerst wertvollen Rollenspieler machen.

Jarrett Culver (Texas Tech), Position: Guard/Forward, Alter: 20

Spiele Minuten Punkte FG% 3P% Rebounds Assists Steals 36 32,2 18,9 47,6 31,6 6,4 3,7 1,5

Die Red Raiders flogen lange unter dem Radar bei vielen Experten, schockten aber die Szene, als sie Top-Seed Gonzaga und die beste Offense der Saison kaltstellen. Texas Tech spielt eine Defense auf historisch gutem Niveau und einen großen Anteil daran hat Jarrett Culver, der so ziemlich jeden Guard und Flügelspieler an die Kette legen kann.

Doch nicht Culvers Defense ist beeindruckend. Der Shooting Guard überzeugt zudem als Playmaker vom Flügel und ist für den Großteil der Offense der Red Raiders verantwortlich. Dabei verfügt der 20-Jährige nicht nur über einen guten Wurf, sondern auch über ein nettes Game im Post, wo er vor allem kleinere Verteidiger immer wieder bestraft.

Sieht man Culver spielen, erinnert vieles an Jimmy Butler von den Philadelphia 76ers, auch was den Einsatz, Hustle und die Intensität angeht. So würde es nicht überraschen, wenn Culver unter den ersten Fünf von der Ladentheke geht. Noch nicht ganz klar ist dabei, was Culvers beste Position ist. Möglicherweise könnte er in der NBA auch als großer Spielmacher eingesetzt werden, dies ist aber noch Zukunftsmusik.

