NCAA College Basketball - Wann beginnt die March Madness 2019? Termine, Übertragung, Livestream

Der College Basketball geht langsam aber sicher in die heiße Phase und damit steht auch die March Madness (19. März bis 8. April) wieder vor der Tür. SPOX liefert euch alle Infos zu den wichtigsten Terminen des College-Basketball-Turniers und wo ihr die Spiele live verfolgen könnt.

Der März ist im Kalender aller Fans des orangefarbenen Leders Jahr für Jahr für College-Basketball reserviert. Dann kämpfen die größten Universitäten aus der National Collegiate Athletic Association (NCAA) um die Krone im College-Basketball in den USA.

Im vergangenen Jahr setzten sich die Villanova Wildcats im Finale in San Antonio mit 79:62 gegen die Michigan Wolverines um den Deutschen Moritz Wagner durch.

College Basketball: Wie läuft die March Madness ab?

Insgesamt nehmen 68 Colleges an der March Madness teil, die sich im Laufe der regulären Saison von November bis Anfang März über ein kompliziertes Ranking-System qualifizieren müssen. Am sogenannten Selection Sunday werden die Rankings für die vier Regions, in die die Teams aufgeteilt werden, bekanntgegeben. Anschließend treffen in der ersten Runde die besten auf die am schlechtesten gesetzten Colleges.

Im Gegensatz zu den Playoffs in der NBA treten die Teams in der March Madness pro Runde nur einmal gegeneinader an. Statt einer Sieben-Spiele-Serie gibt es also nur K.o.-Spiele. Dadurch kommt es immer wieder vor, dass Underdogs für Überraschungen sorgen, was unter anderem die Faszination der March Madness ausmacht. Das Turnier ist dabei in sieben Runden unterteilt:

The First Four

The First Round

The Second Round

The Regional Semi-Finals ("Sweet Sixteen")

The Regional Finals ("Elite Eight")

The National Semi-Finals ("Final Four")

The National Championship

NCAA: Die wichtigsten Termine der March Madness 2019

Der Selection Sunday, an dem die Setzliste für die March Madness 2019 bekanntgegeben wird, fällt dieses Jahr auf den 17. März. Kurz darauf, am 19. und 20. März, wird das First Four ausgetragen, die erste Runde startet schließlich am 21. März. Das Turnier endet mit dem Championship-Game am 8. April.

March Madness: Die Termine im Überblick

Datum Veranstaltung 17. März 2019 Selection Sunday 19. - 20. März First Four 21. - 24. März 2019 First & Second Round 28./30. März 2019 South Regional 28./30. März 2019 West Regional 29./31. März 2019 East Regional 29./31. März 2019 Midwest Regional 6. April 2019 Final Four 8. April 2019 National Championship Game

March Madness: Wann und wo findet das Final Four statt?

Das Final Four findet vom 6. bis zum 8. April 2019 statt. Das Endspiel um die College-Meisterschaft wird damit in der Nacht von Montag, den 8. April, auf Dienstag, den 9. April, deutscher Zeit ausgetragen. Die genaue Uhrzeit steht derzeit noch nicht fest. Die finalen vier Teams kämpfen in Minneapolis, genauer gesagt im U.S. Bank Stadium, um den Titel. Dort trägt normalerweise das Football-Team der Stadt, die Minnesota Vikings, seine Heimspiele aus.

NCAA: Die letzten Sieger der March Madness

Jahr Sieger Finalgegner Resultat 2018 Villanova Michigan 79:62 2017 North Carolina Gonzaga 71:65 2016 Villanova North Carolina 77:74 2015 Duke Wisconsin 68:63 2014 Connecticut Kentucky 60:54 2013 Louisville Michigan 82:76 2012 Kentucky Kansas 67:59 2011 Connecticut Butler 53:41 2010 Duke Butler 61:59 2009 North Carolina Michigan State 89:72 2008 Kansas Memphis 75:68

Wo kann ich die March Madness 2019 live verfolgen?

College-Basketball ist in Deutschland auf dem Streaming-Portal DAZN zu sehen. Der Internet-Anbieter zeigt ausgewählte Spiele aus der NCAA, auch die March Madness wird von DAZN übertragen. Der Streaming-Dienst kostet 9,99 Euro pro Monat, zudem besteht die Möglichkeit, das Angebot mit einem kostenlosen Probemonat zu testen.

College Basketball: Ist Duke um Zion Williamson der Favorit?

Der größte Hype im College-Basketball dreht sich derzeit um das Athletik-Phänomen und den potenziell zukünftigen Nr.1-NBA-Draft-Pick Zion Williamson von der Duke University. Allerdings zog sich der 18-Jährige im Duell mit North Carolina eine leichte Knieverletzung zu, als sein Schuh bei einer abrupten Bewegung auseinanderfiel, und musste zuletzt pausieren.

Dennoch gehören die Blue Devils zu den diesjährigen Favoriten in der March Madness, doch auch Gonzaga, Virginia, Kentucky oder North Carolina werden Chancen zugerechnet.