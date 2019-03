March Madness, zweite Runde: Trotz nächster Ja Morant-Show - Murray State ist draußen

Trotz einer erneut starken Leistung von Top-3-Pick Ja Morant ist die March Madness für die Murray State Racers nach der zweiten Runde bereits wieder vorbei. Auch Titelverteidiger Villanova verabschiedete sich aus dem Turnier, während Gonzaga die Baylor Bears um den Deutschen Makai Mason nach Hause schickte.

Nachdem Ja Morant bereits in der ersten Runde die College-Basketball-Szene sowie zahlreiche NBA-Scouts mit einem historischen Triple-Double begeisterte, brachte der potenzielle Top-3-Pick die Fans der Murray State Racers auch gegen Florida State in Ekstase.

Vor allem in der ersten Halbzeit war der 19-Jährige kaum zu stoppen. In gewohnter Manier hämmerte er Stepbacks und Crossover-Jumper durch die Reuse, nach den ersten 20 Minuten stand er bei 5 von 5 von Downtown - und dennoch lag Florida State zur Pause mit 16 Zählern in Front. Abgesehen von Morant klappte bei den Racers nicht sonderlich viel, am Ende hatte der 12-Seed eine mager Wurfquoate von gerade einmal 32,8 Prozent vorzuweisen.

Die Seminoles trafen dagegen mehr als die Hälfte ihrer Feldwurfversuche und fuhren am Ende unter anderem dank Mfiondu Kabengele (22 Punkte) einen ungefährdeten Blowout-Sieg ein. Morant beendete seine College-Karriere mit 28 Zählern (8/21 FG, 5/6 Dreier), 5 Rebounds sowie 4 Assists.

March Madness - West Region: Die Spiele der zweiten Runde

Datum Uhrzeit Partie Ergebnis Übertragung 23. März 22:15 Uhr Michigan (2) - Florida (10) 64:49 DAZN 23. März 23.10 Uhr Florida State (4) - Murray State (12) 90:62 - 24. März 0.10 Uhr Gonzaga (1) - Baylor (9) 83:71 - 24. März 23.10 Uhr Texas Tech (3) - Buffalo (6) - -

Auch für den einzigen Deutschen im Turnier ist nach der zweiten Runde Schluss: Makai Mason und die Baylor Bears mussten sich 1-Seed Gonzaga geschlagen geben. Die favorisierten Bulldogs schienen bereits in Hälfte eins Nägel mit Köpfen zu machen, doch Baylor blieb nach dem Seitenwechsel in Schlagdistanz.

Letztlich hatten sie dem überagenden Brandon Clarke (36 Punkte, 15/18 FG, 8 Rebounds, 5 Blocks) aber zu wenig entgegenzusetzen. Mason, der sein Team in Runde eins noch zum Sieg geführt hatte, kam zwar immerhin auf 17 Punkte und 5 Assists, hatte aber Probleme mit seinem Wurf (5/16 FG, 2/7 Dreier).

March Madness - East Region: Die Spiele der zweiten Runde

Datum Uhrzeit Partie Ergebnis Übertragung 23. März 17.10 Uhr LSU (3) - Maryland (6) 69:67 DAZN 24. März 0.45 Uhr Michigan State (2) - Minnesota (10) 70:50 DAZN 24. März 22.15 Uhr Duke (1) - UCF (9) - DAZN 25. März 0.10 Uhr Virginia Tech (4) - Liberty (12) - -

In der East Region gaben sich die Favoriten keine Blöße, LSU musste allerdings bis in die Schlusssekunden zittern. Erst ein Layup von Tremont Waters 1,6 Sekunden vor dem Ende brachte die Entscheidung. Der anschließende Halfcourt-Buzzerbeater von Maryland war nicht erfolgreich. Michigan State feierte dagegen einen lockeren Blowout-Sieg gegen Minnesota.

March Madness - Midwest Region: Die Spiele der zweiten Runde

Datum Uhrzeit Partie Ergebnis Übertragung 23. März 19.40 Uhr Kentucky (2) - Wofford (7) 62:56 DAZN 24. März 2.40 Uhr Kansas (4) - Auburn (5) 75:89 - 24. März 19.40 Uhr North Carolina (1) - Washington (9) - DAZN 25. März 1.40 Uhr Houston (3) - Ohio State (11) - -

Ein Upset gelang dagegen der Auburn University in der Midwest Region. Dabei fing Bryce Brown so richtig Feuer und zerlegte die Jayhawks mit 7 Dreiern und insgesamt 25 Punkten fast im Alleingang. Kentucky setzte sich währenddessen erneut ohne den verletzten P.J. Armstrong gegen Wofford durch. Die gute Team-Defense, die die Terriers bei 29,6 Prozent von Downtown und 37,5 Prozent aus dem Feld hielt, machte letztlich den Unterschied aus.

March Madness - South Region: Die Spiele der zweiten Runde

Datum Uhrzeit Partie Ergebnis Übertragung 24. März 1.40 Uhr Purdue (3) - Villanova (6) 87:61 - 24. März 17.10 Uhr Tennessee (2) - Iowa (10) - DAZN 25. März 0.45 Uhr Virginia (1) - Oklahoma (9) - DAZN 25. März 2.40 Uhr Oregon (12) - UC Irvine (13) - -

Der Titelverteidiger ist draußen! Villanova scheiterte in der zweiten Runde an 3-Seed Purdue - und wie. Die 26-Punkte-Klatsche war die höchste March-Madness-Niederlage in der Geschichte der Universität. Überragender Akteur war dabei Carsen Edwards, der den Wildcats 42 Zähler einschenkte. Seit 2004 hat niemand mehr so viele Punkte in einem Spiel des NCAA-Turniers erzielt.