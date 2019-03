March Madness, Sweet Sixteen: Purdue gewinnt OT-Krimi gegen Tennessee

Die Purdue Boilermakers haben sich im Duell mit den Tennessee Volunteers nach Overtime durchgesetzt und ziehen zum ersten Mal seit 2000 in die Elite Eight ein. Die Schlussphase der regulären Spielzeit war dabei an Spannung kaum zu überbieten. Die beiden 1-Seeds Gonzaga und Virginia gaben sich unterdessen keine Blöße.

8,8 Sekunden vor Schluss hatte Grant Williams seine Volunteers per Dunk mit 82:80 in Führung gebracht und hätte sich auch am anderes Ende des Feldes beinahe zum Helden gekrönt, als er 2,7 Sekunden vor Schluss den Layup von Carsen Edwards blockte. Da der Ball allerdings ins Aus sprang, bescherte er Purdue eine letzte Chance.

Beinahe überschritten die Boilermakers beim Einwurf die 5-Sekunden-Regel, brachten den Spalding aber aber gerade noch zu Edwards, der ohne zu zögern von Downtown abdrückte. Der Wurf ging daneben, die Referees entschieden allerdings zum entsetzen der Fans auf Foul. "Ich habe versucht den Wurf zu behindern und sein Bein hat mich berührt. Ich weiß nicht was ich anderes hätte machen sollen", zeigte sich Williams nach dem Spiel enttäuscht.

Edwards vergab zwar den ersten Freiwurf, traf allerdings die anderen beiden und schickte das Spiel in die Overtime. Dort behielt Purdue, auch dank Edwards, der 29 Punkte erzielte, die Oberhand. Tennessee verpasst hingegen die zweite Elite-Eight-Teilnahme überhaupt. Bester Werfer war neben Williams (21, 9/16, 7 Rebounds) Admiral Schofield (21, 7/15, 9 Boards).

March Madness - West Region: Die Spiele der Sweet Sixteen

Datum Uhrzeit Partie Ergebnis Übertragung 29.03 00:10 (1) Gonzaga - (4) Florida State 72:58 DAZN 29.03 02:40 (2) Michigan - (3) Texas Tech 44:63 DAZN

Zum zweiten Mal in den letzten drei Jahren stehen die Gonzaga Bulldogs im Regional-Finale. Nachdem sie im Vorjahr noch von Florida State aus dem Turnier geworfen wurden, konnten sie dieses Mal Revanche nehmen. Der Japaner Rui Hachimura war mit 17 Punkten (6/13) bester Werfer seines Teams. Die Seminoles warfen hingegen nur 39,3 Prozent aus dem Feld und trafen nur 3 ihrer 20 Versuche von Downtown.

Im zweiten Spiel der West Region setzte sich Texas Tech überraschend deutlich gegen die Michigan Wolverines durch. Das Ex-Team von Moritz Wagner tat sich gegen die beste Defensive des Turniers extrem schwer und hatte zur Halbzeit gerade einmal 16 Zähler auf dem Konto. Er im zweiten Durchgang wurde es etwas besser, durch 22 Punkte von Jarrett Culver konnten die Red Raiders allerdings durchsetzen und treffen gegen Gonzaga nun auf die beste Offensive des Turniers.

March Madness - East Region: Die Spiele der Sweet Sixteen

Datum Uhrzeit Partie Ergebnis Übertragung 30.03 02:40 (1) Duke - (4) Virginia Tech DAZN 30.03 00:10 (2) Michigan State - (3) LSU DAZN

March Madness - Midwest Region: Die Spiele der Sweet Sixteen

Datum Uhrzeit Partie Ergebnis Übertragung 30.03 03:00 (2) Kentucky - (3) Houston 30.03 00:30 (1) North Carolina - (5) Auburn

March Madness - South Region: Die Spiele der Sweet Sixteen

Datum Uhrzeit Partie Ergebnis Übertragung 29.03 00:30 (2) Tennessee - (3) Purdue 94:99 OT 29.03 03:00 (1) Virginia - (12) Oregon 53:49

Neben Purdue setzte sich im Süden auch 1-Seed Virginia gegen den Außenseiter Oregon durch. Dabei hatten sie allerdings mehr Mühe als erwartet und mussten bis in die Schlussminute zittern, ehe De'Andre Hunter per Layup die Entscheidung herstellte.

Zuvor hatten die Cavaliers nur 36 Prozent ihrer Würfe getroffen, 53 Punkte bedeuteten gleichzeitig einen neuen Negativwert in dieser Saison. Weil auch Oregon allerdings nicht an die Leistungen der Vorwochen anknüpfen konnte, in denen sie 10 Spiele in Folge gewannen, zog Virginia ins zweite Regional-Finale in den letzten vier Jahren ein.