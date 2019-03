March Madness, Elite Eight: Texas Tech wirft Gonzaga raus, Virginia gewinnt OT-Thriller

Die Texas Tech Raiders stehen nach dem Sieg gegen das topgesetzte Gonzaga erstmals im Final Four. Bei der 69:75-Pleite reichten auch 22 Punkte von Rui Hachimura nicht. Virginia musste sich trotz 42 Zählern von Carsen Edwards den Purdue Boilermakers in einer Overtime-Schlacht geschlagen geben.

Gonzaga und Techas Tech lieferten sich von Beginn an ein ausgeglichenes Duell. Die höchste Führung betrug kurz vor Schluss 6 Punkte, zudem gab es 12 Führungswechsel. Im zweiten Durchgang wollte der bisher besten Offense des Landes jedoch nichts mehr gelingen, über sechs Minuten blieben die Bulldogs im dritten Viertel ohne Zähler.

Auf der anderen Seite stand eine Top-Defense, die 7 Blocks und 9 Steals verbuchte und 16 Turnover erzwang. Außerdem lieferten die Stars der Raiders: Jarrett Culver kam auf 19 Punkte und 5 Rebounds, Matt Mooney legte 17 Punkte auf, Davide Moretti (12) traf den vorentscheidenden Dreier, Tariq Owens steuerte 5 Blocks bei.

Overtimi-Krimi: Virginia zieht gegen Purdue in Final Four ein

Erstmals seit 1984 stehen die Virginia Cavaliers wieder im Final Four - und was war das für eine Partie! 17 Sekunden vor Schluss hätte Ryan Cline Purdue mit 4 Punkten in Führung bringen können, ließ jedoch einen Freiwurf liegen. Im Gegenzug foulten die Boilermakers absichtlich, Ty Jerome vergab seinen zweiten Freebie vorsätzlich und über mehrere Umwege landete der Ball bei Mamadi Diakite, der mit dem Buzzer die Verlängerung erzwang.

Trotz der Niederlage war es eine besondere Nacht für Carsen Edwards. Der Junior traf 10 Dreier und kam am Ende auf 42 Punkte, keiner seiner Mitspieler steuerte mehr als 7 Zähler bei. Virginia hielt sich mit 17 Offensiv-Rebounds im Spiel. Angeführt wurden die Cavaliers von Kyle Guy und Ty Jerome. Während Jerome 25 Punkte und 10 Rebounds beisteuerte, erzielte Jerome 24 Zähler.

March Madness: Die Spiele der Elite Eight

Datum Uhrzeit Partie Ergebnis Übertragung 30. März 23.09 Uhr (1) Gonzaga - (3) Texas Tech 69:75 DAZN 31. März 1.49 Uhr (1) Virginia - (3) Purdue 80:75 DAZN 31. März 18.20 Uhr (2) Kentucky - (5) Auburn - DAZN 31. März 23.05 Uhr (1) Duke - (2) Michigan State - DAZN

Heute Abend treffen ab 18.20 Uhr Kentucky und Auburn aufeinander, um den Sieger der Midwest Region zu ermitteln. Den Abschluss des Elite Eight bildet um 23.05 Uhr die Partie zwischen Duke mit Zion Williamson und Michigan State um den Gewinn der East Region.