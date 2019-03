College-Basketball, March Madness - Zion Williamson und Duke heute live: Übertragung, TV Livestream

Zion Williamson und Duke starten heute Nacht in die March Madness, das wichtigste College-Basketball-Turnier des Jahres. Bei SPOX erfahrt ihr, wo und wann ihr das Spektakel mit dem potenziellen Nr.1-Pick per Livestream verfolgen könnt.

Um die Duke Blue Devils und Top-Prospect Zion Williamson herrscht im College-Basketball ein riesiger Hype - und das vollkommen zu Recht. Der 18-Jährige begeisterte in seiner ersten und aller Voraussicht nach einzigen Saison in der NCAA mit spektakulären Aufrtitten. In der March Madness soll nun der Titel her.

March Madness, erste Runde: Duke gegen North Dakota State

In der erten Runde treffen die Blue Devils als Nr.1-Seed der East Region auf North Dakota State, das sich im First Four einen Startplatz im Hauptfeld erspielt hat. Das Team von Coach Mike Krzyzewski geht als klarer Favorit in die Partie, Duke gilt außerdem als Anwärter Nummer eins auf den NCAA-Titel.

March Madness: Duke gegen North Dakota State im Livestream

Das Spiel findet in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Colonial Life Arena in Columbia, South Carolina, statt. Tip-Off ist um 0.10 Uhr deutscher Zeit. Die March Madness wird nicht im TV übertragen, dafür hat sich das Streaming-Portal DAZN die Rechte an ausgewählten Spielen des Turniers gesichert. Auch Duke gegen North Dakota State mit Zion ist auf dem Internet-Dienst zu sehen.

Was ist DAZN?

Insgesamt überträgt DAZN 30 Partien der March Madness 2019.

March Madness: Welche Spiele zeigt DAZN?

First Round

Datum Uhrzeit Spiel Übertragung 22. März 17.15 Uhr Iowa (10) - Cincinnati (7) DAZN 22. März 19 Uhr UC-Irvine (13) - Kansas State (4) DAZN 22. März 19.45 Uhr Colgate (15) - Tennessee (2) DAZN 22. März 21.30 Uhr Oregon (12) - Wisconson (5) DAZN 23. März 0.10 Uhr North Dakota State (16) - Duke (1) DAZN 23. März 0.27 Uhr Liberty (12) - Mississippi State (5) DAZN 23. März 2.40 Uhr UCF (9) - VCU (8) DAZN

Zion Williamson spielt überragende Saison für Duke

Schon an der High School erarbeitete sich Zion mit zahlreichen spektakulären Highlight-Dunks den Ruf als einer der Top-Prospects seines Jahrgangs. Auch an der Duke University enttäuschte der 2,01- Meter- und 129-Kilo-Hüne nicht.

Dank seiner unfassbaren Athletik produzierte Williamson auch am College einen Monster-Slam nach dem anderen, zudem überzeugte der Forward mit guter Übersicht und tadellosem Einsatz. Auch nach seiner Knieverletzung gegen North Carolina, als er bei einem abrupten Move seinen Schuh zerstörte und umknickte, lieferte er starke Auftritte ab.

So führte er Duke mit durchschnittlich 27 Punkten und 10 Rebounds in drei Spielen zum ACC-Titel, auch in der March Madness will er mit seinem Team am Ende die Netze vom Korb holen. Anschließend wird er mit großer Wahrscheinlichkeit als Nr.1-Pick in die NBA wechseln.