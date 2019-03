College Basketball - Das LIVESTREAM-Programm auf DAZN: Wo kann ich Spiele der March Madness live sehen?

Die March Madness 2019 steht vor der Tür, die Saison im College-Basketball geht damit in die heiße Phase. Vom 19. März bis zum 8. April spielen 68 Teams um Top-Favorit Duke mit Zion Williamson um den NCAA-Titel. Ausgewählte Spiele der March Madness könnt ihr live auf DAZN verfolgen.

Jedes Jahr begeistert die March Madness zahlreiche Basketball-Fans auf der ganzen Welt. Auch in dieser Saison warten spektakuläre Spiele, spannende Krimis und der ein oder andere Upset im wichtigsten Turnier des College-Basketballs.

Im Final Four vom 6. bis zum 8. April wird im U.S. Bank Stadium zu Minneapolis der Gewinner des NCAA-Titels ausgespielt, im vergangenen Jahr setzte sich Villanova gegen Michigan um den Deutschen Moritz Wagner durch. Dieses Mal geht die Duke University um das Athletik-Phänomen Zion Williamson als Top-Favorit ins Rennen.

Wo kann ich die March Madness 2019 live sehen?

Ausgewählte Spiele der March Madness 2019 werden auf dem Sportstreaming-Dienst DAZNübertragen. Der Internet-Anbieter hat bereits in der regulären Saison einzelne Spiele gezeigt, zusätzlich können Basketball-Fans auf DAZN die NBA und die Basketball Champions League verfolgen.

Außerdem hat der Sportstreaming-Dienst zahlreiche internationale Top-Ligen im Fußball, wie beispielsweise die Champions League oder die Premier League sowie die NFL, NHL und MLB im Angebot. DAZNkostet 9,99 Euro pro Monat, es besteht die Möglichkeit, das Angebot ein Monat lang kostenlos zu testen.

March Madness: Das Livestream-Programm auf DAZN

First Round

Datum Uhrzeit Spiel Übertragung 21. März 17.15 Uhr Minnesota (10) - Louisville (7) DAZN 21. März 19.45 Uhr Bradley (15) - Michigan State (2) DAZN 22. März 0.20 Uhr St. Marys (11) - Villanova (6) DAZN 22. März 2.50 Uhr Old Dominion (14) - Purdue (3) DAZN 22. März 17.15 Uhr Iowa (10) - Cincinnati (7) DAZN 22. März 19 Uhr UC-Irvine (13) - Kansas State (4) DAZN 22. März 19.45 Uhr Colgate (15) - Tennessee (2) DAZN 22. März 21.30 Uhr Oregon (12) - Wisconson (5) DAZN 23. März 0.10 Uhr NC Central/North Dakota State (16) - Duke (1) DAZN 23. März 0.27 Uhr Liberty (12) - Mississippi State (5) DAZN 23. März 2.40 Uhr UCF (9) - VCU (8) DAZN

March Madness: Duke und Zion Williamson sind der Favorit

Die College-Basketball-Saison 2018/19 ist geprägt von einem Namen: Zion Williamson. Der Forward gilt als zukünftiger Nr.1-Pick im NBA-Draft, für die Duke Blue Devils hat er in seiner ersten und ziemlich sicher einzigen Spielzeit am College mit seinem vielseitigen Spiel und unfassbarer Athletik begeistert.

Auch nach seiner Knieverletzung gegen North Carolina, als sein Schuh explodierte und er die Partie bereits nach wenigen Sekunden verlassen musste, hat Zion nichts von seiner Explosivität verloren. Im ACC-Turnier führte er Duke mit überragenden Leistungen und dem ein oder andere Monster-Dunk zum Titel.

Der soll auch in der March Madness her, das Team von Coach Mike Krzyzewski gilt dank Williamson und weiterer Top-Pospects wie R.J. Barrett oder Cam Reddish nicht umsonst als Favorit Nummer eins.

Die Deutschen in der March Madness 2019

Eine ähnliche Erfolgsstory aus deutscher Sicht wie im vergangenen Jahr, als Moritz Wagner mit Michigan erst im Finale an Villanova scheiterte, wird es in dieser Saison wohl eher nicht geben. Makai Mason hat es als einziger Deutscher in die March Madness geschafft, in der ersten Runde geht es für seine Baylor Bears als 9-Seed gegen Syracuse. In der zweiten Runde könnte bereits das Duell gegen Mit-Favorit Gonzaga warten.