College Football: NCAA National Championship live sehen - Clemson vs. Alabama live auf DAZN

Das Traumfinale im College Football zwischen Clemson und Alabama findet in der Nacht vom heutigen Montag, den 7. Januar, auf Dienstag, den 8. Januar, statt. Die beiden Teams treffen bereits zum dritten Mal in vier Jahren aufeinander. Bei SPOX erfahrt ihr alles, was ihr über das Duell erfahren müsst und wo ihr das Finale verfolgen könnt.

Im Finale der NCAA National Championship treffen die College-Football-Teams aus Clemson und Alabama aufeinander. Da die Alabama Crimson Tide und die Clemson Tigers in dieser Saison bisher ungeschlagen bleiben, gewinnt zum ersten Mal seit der Einführung der College Football Playoffs ein Team ohne Niederlage die Meiserschaft. Beide Colleges entschieden alle 14 Spiele für sich.

Clemson vs. Alabama: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Finale der College-Football-Playoff-National-Championship findet am Dienstag, den 8. Janauar, um 2 Uhr deutscher Zeit statt. Austragungsort ist das 68.500 Zuschauer fassende Levi's Stadium in Santa Clara, Kalifornien.

College-Football: Clemson vs. Alabama auf DAZN

Das Finale zwischen Alabama Crimson Tide und den Clemson Tigers wird nicht im Free-TV gezeigt, sondern nur auf DAZN live und in voller Länge übertragen.

Clemson vs. Alabama: Die vergangenen Duelle

Bereits 2016 und 2017 trafen beide Teams im College-Football-Playoff-National-Championship-Game aufeinander. 2018 kam es bereits im Halbfinale des Sugar Bowls zum Duell der beiden Colleges. Dort setzte sich Alabama deutlich mit 24:6 durch. Seit 1900 gewann Alabama 14 der 18 Duelle beider Teams.

