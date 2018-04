Moritz Wagner im Finale der March Madness: Mach’s besser als Kareem und Larry, Moe!

MLB Twins @ Pirates MLB Cubs @ Reds NCAA Division I Michigan -

Villanova MLB Indians @ Angels MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds NBA Warriors @ Thunder MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Rays @ Yankees MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates NBA Celtics @ Raptors MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers MLB Cubs @ Brewers NBA Cavaliers @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins NHL Rangers @ Flyers NBA Nuggets @ Clippers MLB Cubs @ Brewers NHL Devils @ Capitals MLB Athletics @ Angels NBA Mavericks @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels NBA Jazz @ Lakers MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins NBA Trail Blazers @ Nuggets MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox NBA Celtics @ Wizards MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB A's @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox NBA Bucks @ 76ers MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB D-backs @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs

Moritz Wagner hat es mit den Michigan Wolverines ins Finale der March Madness geschafft (3.20 Uhr live auf DAZN). Wenn er an seine Gala aus dem Halbfinale anknüpft, könnte er gar als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet werden - doch die Villanova Wildcats sind eine Übermacht. Die Außenseiterrolle gefällt den Wolverines aber.

Da waren es also nur noch zwei.

Die alljährliche March Madness hat ihrem Namen mal wieder alle Ehre gemacht: Brackets wurden schon am ersten Spieltag zerstört, Top Seeds mussten früh die Sachen packen, diverse Rekorde purzelten.

Ein paar wenige Konstanten bot der März-Wahnsinn natürlich auch. Eine davon ist Moritz Wagner, der mit seinen Michigan Wolverines Runde um Runde überstand und der vor allem nach seinem Auftritt im Halbfinale gegen Chicago-Loyola realistische Chancen hat, als "MOP" des Turniers ausgezeichnet zu werden, als "Most Outstanding Player."

24 Punkte und 15 Rebounds hatte Wagner dem Cinderella-Team Chicago-Loyola eingeschenkt, wobei er in den Phasen, in denen sein Team das Comeback nach zweistelligem Rückstand einleitete, besonders on fire war. Er zeigte sein ganzes Offensiv-Repertoire: Er punktete von jenseits der Dreierlinie, aus dem Lowpost oder spektakulär per Putback-Dunk.

© getty

Michigan Wolverines: Der Weg ins Finale

Am Ende gewann sein Team mit 69:57 gegen den No.11-Seed, was deutlicher aussieht, als es letztlich war. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten Wagner und Co. Probleme, auch, weil der Big Man nicht so oft ins Spiel gebracht worden war, wie es sinnvoll gewesen wäre. Nach dem Comeback-Sieg präsentierte sich der 20-Jährige indes wie ein Medien-Profi: "Ehrlich gesagt, habe ich nur eine Possession nach der anderen gespielt und versucht, meinen Job zu machen."

Zählt man die Regular Season und die Conference-Endspiele mit, so stehen die Wolverines bei 14 Siegen in Folge, ein besseres Momentum gibt es nicht. Allerdings hatten sie bei der Madness einen recht einfachen Turnierbaum: Das auf Position 6 gerankte Houston war der härteste Gegner, gegen den es dann auch einen wilden Gamewinner mit dem Buzzer brauchte, um weiter zu kommen.

Wirklich interessieren tut das niemanden mehr, schließlich kann das Team von Head Coach John Beilein auch nichts dafür, dass sich die Favoriten in der West Region allesamt zu dämlich angestellt haben. Da sie den großen Namen wie North Carolina aus dem Weg gehen konnten, bekamen ihre Spiele bis zum Final Four auch nicht die größte Aufmerksamkeit. "Niemand hat dieses Team beachtet", erklärte Beilein. "Bis wir Michigan State [im Finale des Pac-12 Conference Tournaments] besiegt haben, waren wir nicht einmal national gerankt. Und jetzt? Jetzt spielen wir das Finale!"

Villanova Wildcats im Finale der große Favorit

In diesem ist sein Team allerdings der große Außenseiter. Das in der East Region an Nummer eins gesetzte Villanova fegte bis dato durch das Turnier. Selbst die Kansas Jayhawks - traditionell auch ein Turnier-Favorit - sahen im Halbfinale überhaupt kein Land und ließen sich überrennen. Nach 7 Minuten stand es 4:22.

Die große Stärke der Villanova Wildcats ist der Dreier. Nicht wenige fühlen sich an den Spielstil der Houston Rockets erinnert: Pace-and-Space, frühe Abschlüsse, jeder hat die Lizenz zum Abdrücken. Gegen die Jayhawks pulverisierten sie den vorherigen Rekord von getroffenen Dreiern (13 Stück) in einem Final-Four-Spiel schon nach 21 Minuten, am Ende hatten sie 18 Triples auf dem Konto.

Das "Problem" aus Gegner-Sicht an der Sache: Die Defense ist ebenfalls stark. "Dass wir offensiv talentiert sind, ist offensichtlich", erklärte Guard Jalen Brunson nach dem Coup gegen Kansas. "Wir haben sehr viele Waffen. Wenn wir dann auch noch defensiv zusammenhalten und unseren Mann stehen, macht uns das zu seinem sehr besonderen Team."

Die NCAA-Champions seit 2000: Der unvorhersehbare Wahnsinn © getty 1/18 2000: Michigan State - Florida 89:76 - erster Titel für Trainerlegende Tom Izzo. Mit Jason Richardson und MOP Mateen Cleaves wird in Indianapolis die Trophäe geholt © getty 2/18 2001: Duke - Arizona 82:72 - was hatte Duke nicht für ein starkes Team? Jason Williams, Chris Duhon, Mike Dunleavy, Carlos Boozer und natürlich MOP Shane Battier. Am Ende stand nach einem souveränen Turnier der Titel © getty 3/18 2002: Maryland - Indiana 64:52 - der erste und einzige Titel von Maryland. Angeführt von Steve Blake und Chris Wilcox wanderte der Titel in die Umgebung von Washington © getty 4/18 2003: Syracuse - Kansas 81:78 - das Jahr des Carmelo Anthony. Selten gab es solch eine dominante Saison eines Spielers, speziell eines Freshmans © getty 5/18 2004: UConn - Georgia Tech 82:73 - der nächste Titel für Coach Jim Calhoun. Mit Emeka Okafor, Ben Gordon und Charlie V wird Außenseiter Georgia Tech geschlagen © getty 6/18 2005: North Carolina - Illinois 75:70 - Ray Felton, Marvin Williams und der unsterbliche Sean May: Das reichte in diesem jahr zur Krone © getty 7/18 2006: Florida - UCLA 73:57 - Die Gators zum Ersten. das legendäre Trio Joakim Noah, Al Horford und Corey Brewer war einfach nicht zu stoppen © getty 8/18 2007: Florida - Ohio State 84:75 - Die Gators zum Zweiten. Billy Donavan und das altbekannte Trio wiederholten ihren Erfolg aus dem Vorjahr © getty 9/18 2008: Kansas - Memphis 75:68 OT - der große Auftritt von Mario Chalmers. Sein Dreier erzwang die Verlängerung, in der die Jayhawks die Oberhand behielten © getty 10/18 2009: North Carolina - Michigan State 89:72 - nächster Erfolg der tar Heels. Die Freude war natürlich riesengroß - außer bei Ray Felton © getty 11/18 2010: Duke - Butler 61:59 - es war wohl eines der schwächeren Finalspiele. Coach K war es offensichtlich egal und schnitt mal wieder ein Netz herunter © getty 12/18 2011: UConn - Butler 53:41 - Kemba-Time. Lediglich an #3 gerankt im Westen, starten die Huskies dank Walker durch. Auch mit dabei: Niels Giffey © getty 13/18 2012: Kentucky - Kansas 67:59 - das Jahr des Anthony Davis. Nach einer Durststrecke von 14 Jahren holt die Braue den Titel erstmals wieder nach Lexington © getty 14/18 2013: Louisville - Michigan 82:76 - ein Team der Namenlosen marschierte in diesem jahr zum Titel. Ein gewisse Luke Hancock wurde damals MOP © getty 15/18 2014: UConn - Kentucky 60:54 - DIE Cinderella-Story. Erstmals holt ein No.7-Seed den Titel. Wieder mit dabei: Niels Giffey, diesmal in prominenterer Rolle © getty 16/18 2015: Duke - Wisconsin 68:63 - Wieder jubelte Coach K. Mit Okafor und Winslow siegt die Jugend über erfahrere Badgers mit Frank The Tank Kaminsky © getty 17/18 2016: Villanova - North Carolina 77:74 - einem der dramatischsten Finalspiele aller Zeiten. Ein Dreier von Kris Jenkins mit der Sirene ließ Nova jubeln © getty 18/18 2017: North Carolina - Gonzaga 71:65 - Ein Jahr nach der bitteren Pleite bestechen die Tar Heels mit einem nervenstarken Run durchs Tournament, im Championship Game bezwingen Justin Jackson und Co. die Bulldogs mit einem späten 9:0-Lauf

Michigan Wolverines: Starke Defense das Mittel zum Erfolg?

Eine starke Defense ist aber auch genau das, worauf sich Michigan traditionell verlassen kann. Das hat viel mit Wagner zu tun, der als mobiler Big nicht nur überdurchschnittliche Ringbeschützer-Fähigkeiten mitbringt, sondern auch die so wichtige Eigenschaft, Pick-and-Rolls switchen und kleinere Guards übernehmen zu können.

Auch Wagners so hochgepriesene Energie und Mentalität werden im Finale gefordert sein. Die Wolverines sind ein sehr aggressives Team, das von Momentum-Changern á la Wagner profitiert und daraus seine defensive Energie generiert. Allerdings: Auch Kansas hat die Guards Villanovas sehr intensiv attackiert, gebracht hat es wenig. Und über eine später eingestreute Zonen-Verteidigung konnten die heiß gelaufenen Wildcats nur gelangweilt lächeln.

Moritz Wagners Leistungen in der March Madness

Runde Gegner Minuten Punkte Rebounds Final Four #11 Loyola-Chicago 36 24 15 Elite 8 #9 Florida State 58:54 25 12 6 Sweet 16 #7 Texas A&M 99:72 30 21 3 2nd Round #6 Houston 64:63 23 12 7 1st Round #14 Montana 61:47 32 5 6

Das Motto für Michigan könnte nun lauten: "Je mehr Druck der Gegner hat, desto weniger kann er das Tempo kontrollieren." Eine Ganzfeldpresse, die am College nicht so ungewöhnlich wäre wie bei den Profis, wird Beilein sicherlich mal ausprobieren - nur um mal zu gucken, wie der Gegner darauf reagiert. Auch in diesem Fall käme Wagner defensiv eine wichtige Rolle als eine Art Safety zu.

Moritz Wagner auf den Spuren von Larry Bird und Hakeem Olajuwon

Egal wie der Coach sein Team auch einstellt: Laut ESPN waren die Wettquoten in einem NCAA Finale zuletzt 2010 so deutlich wie nun, damals pro Duke gegen Butler. Am Ende wurde es trotzdem eng und die Blue Devils siegten mit bloß zwei Punkten Differenz.

Dem deutschen Wagner, der von Legende Dirk Nowitzki bereits intensiv beäugt wird, wird dieser Fakt aber egal sein. Den Wolverines gefällt die Rolle als Underdog ganz gut: Von neun Spielen, in denen sie als Außenseiter eingestuft wurden, haben sie fünf gewonnen.

Und da wir schon bei Statistiken sind: Eine Statline wie Wagner im Halbfinale war im Final Four zuletzt zwei Menschen gelungen: Larry Bird 1979 für Indiana State und Hakeem Olajuwon 1983 für Houston. "Wow, das ist natürlich cool, mit solchen Leuten genannt zu werden", lautete Wagners Analyse dazu.

Nun hat er sogar die Chance, es besser zu machen als die Hall of Famer: Beide verloren nämlich das anschließende Finale.