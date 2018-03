March Madness: Unglaublich! Loyola Chicago tatsächlich im Final Four

NCAA Division I Villanova -

Im Duell der beiden Favoritenschrecks des diesjährigen NCAA-Turniers gewinnen die Loyola Chicago Ramblers deutlich gegen Kansas State. Erstmals seit 1963 steht Loyola damit wieder im Final Four, wo sie auf Michigan und Moritz Wagner treffen werden.

East Region:

Villanova (1) - Texas Tech (3)

Topscorer: -

South Region:

Kansas St. (9) - Loyola Chicago (11) 62:78

Topscorer: Xavier Sneed (16) - Ben Richardson (23)

Die verrückte Geschichte von Loyola geht weiter! Nachdem die Ramblers die ersten drei Spiele als klare Underdogs noch mit zusammengerechnet 4 Punkten Vorsprung für sich entschieden, fuhr Loyola gegen Kansas State einen fast schon leichten Sieg ein.

Die Ramblers erwischten einen perfekten Start in die Partie. Der Spalding lief gut durch die eigenen Reihen, die daraus entstehenden offenen Würfe fanden mit schier unglaublicher Sicherheit den Weg durch die Reuse. Bereits zur Halbzeit hatte sich Loyola eine 36:24-Führung erspielt. "Sie haben sich schnell eine hohe Führung erspielt, danach war es schwer für uns, zurückzukommen", sagte Xavier Sneed, der Kansas State mit 16 Punkten anführte. "Sie haben ihren Fuß nicht vom Gas genommen."

Der Number-11-Seed versenkte 57 Prozent ihrer Feldwurfversuche, inklusive 9 von 18 aus der Distanz. Besonders Ben Richardson war on fire, der Senior stellte mit 23 Zählern (6/7 Dreier) ein neues Career-High auf, auch Marques Townes (13 Punkte, 4/6 FG) überzeugte. Auf der anderen Seite ließen die Ramblers dagegen nur eine Feldwurfquote von 35 Prozent aus dem Feld zu (6/26 Dreier).

Loyola ist damit erst der vierte Number-11-Seed in der Geschichte der NCAA, der das Final Four erreicht. In San Antonio treffen die Ramblers auf Michigan mit Moritz Wagner.

West Region:

Michigan (3) - Florida State (9) 58:54 (Spielbericht)

Topscorer: Charles Matthews (17) - Phil Cofer (16)

Midwest Region:

Kansas (1) - Duke (2)

Topscorer: -