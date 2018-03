March Madness: Bruins müssen ihre Sachen packen, Bonnies sind aus dem Häuschen

NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NHL Wild @ Golden Knights NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings NBA Trail Blazers @ Pelicans

Die UCLA Bruins sind im First Four gescheitert. Dafür herrscht bei den St. Bonaventura Bonnies und den Brooklyn Highlanders Ekstase.

East Region:

Radford (16) - LIU Brooklyn (16) 71:61

Topscorer: Ed Poplite, Caleb Tanner (13) - Jashaun Agoston (16)

Der Mann des Abends war Freshman-Guard Carlik Jones, der das bis dato wichtigste Spiel seiner Karriere nutzte, um Career-Highs in Rebounds (11) und Assists (7) aufzulegen - ein guter Zeitpunkt zum Auftakt der First Four. Dass es keineswegs Feinschmecker-Basketball war, den die Highlanders ablieferten, war ihnen letztlich völlig egal. Schließlich dürfen sie nun zur March Madness fliegen und treffen dort am Donnerstag auf No.1-Seed Villanova.

Was Radford zugutekam, war die Tatsache, dass sie es immer wieder schafften, zum richtigen Zeitpunkt Runs zu generieren. So nutzten sie eine Durststrecke der Blackbirds in der zweiten Halbzeit aus, um sich abzusetzen: Aus einem 3-Punkte-Rückstand wurde 12 Minuten vor Schluss eine 9-Punkte-Führung. Diese gab Radford nicht mehr ab.

UCLA (11) - St. Bonaventure (11) 58:65

Topscorer: Aaron Holiday (20) - Courtney Stockard (20)

48 Jahre lang mussten die Bonnies auf einen Sieg beim NCAA Tournament warten, ehe sie nun die berühmten Bruins etwas überraschend rauswarfen. Entsprechend war die Stimmung im Team - Head Coach Mark Schmidt hüpfte nach dem finalen Buzzer wie ein Kind über den Court und fuchtelte unkontrolliert mit seinen Armen.

"Es kann einfach nicht mehr besser werden", schrie er nach dem Spiel in die Mikrofone. Schmidt konnte gegen UCLA wieder auf Courtney Stockard zurückgreifen, der sich noch rechtzeitig von seiner Oberschenkel-Verletzung erholt hatte und direkt mit 26 Punkten zum Matchwinner wurde. Er stand die vollen 40 Minuten auf dem Court. Die Bonnies treffen in der East Region nun auf Florida (#6).

Für die Bruins ist die Niederlage so etwas wie ein Super-GAU - sie wurden in ihrer Geschichte noch nie ins First Four "abgeschoben". Sie haben schon 18-mal das Final Four erreicht - doch von dieser Tradition können sie sich nichts kaufen.

NCAA March Madness - Players to watch: DeAndre Ayton, Trae Young, Marvin Bagley und Co. © getty 1/26 Die March Madness steht vor der Tür, weswegen SPOX die 25 Players to Watch aufgelistet hat. Auch drei deutsche Spieler sind mit am Start. © getty 2/26 Grayson Allen (Duke), 22, Shooting Guard, Tipp Draft-Position 2018: Ende der ersten Runde. © getty 3/26 DeAndre Ayton (Arizona), 19, Center, Tipp Draft-Position 2018: Top 3. © getty 4/26 Marvin Bagley (Duke), 19, Power Forward, Tipp Draft-Position 2018: Top 5. © getty 5/26 Mo Bamba (Texas), 19, Center, Tipp Draft-Position 2018: Top 10. © getty 6/26 Keita Bates-Diop (Ohio State), 22, Small Forward, Tipp Draft-Position 2018: Ende erste Runde. © getty 7/26 Mikal Bridges (Villanova), 21, Small Forward, Tipp Draft-Position 2018: Pick 5 bis 10. © getty 8/26 Miles Bridges (Spartans), 21, Small Forward, Tipp Draft-Position 2018: Pick 10 bis 15. © getty 9/26 Wendell Carter Jr. (Duke), 18, Power Forward, Tipp Draft-Position 2018: 8 bis 12. © @twitter/razorbackmbb 10/26 Daniel Gafford (Arkansas), 19, Power Forward, Tipp Draft-Position 2018: 15 bis 20. © getty 11/26 Shai Gilgeous-Alexander (Kentucky), 19, Point Guard, Tipp Draft-Position 2018: 18 bis 25. © getty 12/26 Jaren Jackson Jr. (Michigan State), 19, Center, Tipp Draft-Position 2018: Top 8. © getty 13/26 Kevin Knox (Kentucky), 19, Small Forward, Tipp Draft-Position 2018: 10 bis 15. © getty 14/26 Chimezie Metu (USC), 20, Center, Tipp Draft-Position 2018: Ende erste Runde. © getty 15/26 Jontay Porter (Missouri), 18, Center, Tipp Draft-Position 2018: Ende erste Runde. © getty 16/26 Michael Porter Jr. (Missouri), 19, Small Forward, Tipp Draft-Position 2018: Top 7. © getty 17/26 Collin Sexton (Alabama), 19, Point Guard, Tipp Draft-Position 2018: 5 bis 12. © getty 18/26 Landry Shamet (Wichita State), 20, Point Guard, Tipp Draft-Position 2018: Ende erste Runde. © getty 19/26 Zhaire Smith (Texas Tech), 18, Shooting Guard, Tipp Draft-Position 2018: Ende erste Runde. © getty 20/26 Khyri Thomas (Creighton), 21, Shooting Guard, Tipp Draft-Position 2018: Pick 22 bis 28. © getty 21/26 Lonnie Walker IV (Miami), 19, Shooting Guard, Tipp Draft-Position 2018: 15 bis 20. © getty 22/26 Robert Williams (Texas A&M), 20, Center, Tipp Draft-Position 2018: 12 bis 18. © getty 23/26 Trae Young (Oklahoma), 19, Point Guard, Tipp Draft-Position 2018: Top 10. © getty 24/26 Die drei Deutschen im Turnier: Max Montana (früher Hötzel) (San Diego State Aztecs), 22, Small Forward, Tipp Draft-Position 2018: Zweite Runde. © getty 25/26 Gavin Schilling (Spartans), 22, Power Forward, Tipp Draft-Position 2018: Zweite Runde. © getty 26/26 Moritz Wagner (Michigan Wolverins), 20, Power Forward, Tipp Draft-Position 2018: Ende erste Runde.

West Region:

North Carolina Central (16) - Texas Southern (16) -:- (Mi., 23.40 Uhr)

Midwest Region:

Arizona State (11) - Syracuse (11) -:- (Do., 2.10 Uhr)