March Madness: Top-Pick Ayton bereits ausgeschieden - Moritz Wagner startet dürftig

Die erste große Überraschung von March Madness ist perfekt. Die Arizona Wildcats um den potenziellen No.1-Pick DeAndre Ayton sind bereits in der ersten Runde am krassen Außenseiter aus Buffalo gescheitert. Auch Kentucky tut sich lange schwer. Ebenso holprig läuft es für Moritz Wagner, doch seine Michigan Wolverines beißen sich durch.

East Region:

Villanova (1) - Radford (16) 87:61

Topscorer: Jalen Brunson (16) - Donald Hicks (13)

Lockerer Erfolg für den Top-Seed, der bereits früh für klare Verhältnisse sorgte. Schon zur Pause stand es 44:23, über das gesamte Spiel trafen die Wildcats über 50 Prozent ihrer Würfe und auch über die Hälfte ihrer Dreier. Alle Starter punkteten zweistellig, darunter auch der potentielle Lottery-Pic Mikal Bridges, der in 26 Minuten 13 Punkte und 6 Rebounds verbuchte.

Virginia Tech (8) - Alabama (9) 83:86

Topscorer: Justin Robinson (19) - Collin Sexton (25)

So sieht eine Bewerbung für einen Lottery Pick aus. Point Guard Collin Sexton führte seine Clemson Tide mit 10 Punkten in den letzten zwei Minuten zum Sieg in einem engen Match und zeigte sich gegen Ende vor allem an der Freiwurflinie nervenstark. Insgesamt erzielte der Freshman 22 seiner 25 Zähler nach dem Wechsel. Neben Sexton überzeugte Sixth Man John Perry mit sechs verwandelten Dreiern und insgesamt 20 Punkten.

NCAA March Madness - Players to watch: DeAndre Ayton, Trae Young, Marvin Bagley und Co. © getty 1/26 Die March Madness steht vor der Tür, weswegen SPOX die 25 Players to Watch aufgelistet hat. Auch drei deutsche Spieler sind mit am Start. © getty 2/26 Grayson Allen (Duke), 22, Shooting Guard, Tipp Draft-Position 2018: Ende der ersten Runde. © getty 3/26 DeAndre Ayton (Arizona), 19, Center, Tipp Draft-Position 2018: Top 3. © getty 4/26 Marvin Bagley (Duke), 19, Power Forward, Tipp Draft-Position 2018: Top 5. © getty 5/26 Mo Bamba (Texas), 19, Center, Tipp Draft-Position 2018: Top 10. © getty 6/26 Keita Bates-Diop (Ohio State), 22, Small Forward, Tipp Draft-Position 2018: Ende erste Runde. © getty 7/26 Mikal Bridges (Villanova), 21, Small Forward, Tipp Draft-Position 2018: Pick 5 bis 10. © getty 8/26 Miles Bridges (Spartans), 21, Small Forward, Tipp Draft-Position 2018: Pick 10 bis 15. © getty 9/26 Wendell Carter Jr. (Duke), 18, Power Forward, Tipp Draft-Position 2018: 8 bis 12. © @twitter/razorbackmbb 10/26 Daniel Gafford (Arkansas), 19, Power Forward, Tipp Draft-Position 2018: 15 bis 20. © getty 11/26 Shai Gilgeous-Alexander (Kentucky), 19, Point Guard, Tipp Draft-Position 2018: 18 bis 25. © getty 12/26 Jaren Jackson Jr. (Michigan State), 19, Center, Tipp Draft-Position 2018: Top 8. © getty 13/26 Kevin Knox (Kentucky), 19, Small Forward, Tipp Draft-Position 2018: 10 bis 15. © getty 14/26 Chimezie Metu (USC), 20, Center, Tipp Draft-Position 2018: Ende erste Runde. © getty 15/26 Jontay Porter (Missouri), 18, Center, Tipp Draft-Position 2018: Ende erste Runde. © getty 16/26 Michael Porter Jr. (Missouri), 19, Small Forward, Tipp Draft-Position 2018: Top 7. © getty 17/26 Collin Sexton (Alabama), 19, Point Guard, Tipp Draft-Position 2018: 5 bis 12. © getty 18/26 Landry Shamet (Wichita State), 20, Point Guard, Tipp Draft-Position 2018: Ende erste Runde. © getty 19/26 Zhaire Smith (Texas Tech), 18, Shooting Guard, Tipp Draft-Position 2018: Ende erste Runde. © getty 20/26 Khyri Thomas (Creighton), 21, Shooting Guard, Tipp Draft-Position 2018: Pick 22 bis 28. © getty 21/26 Lonnie Walker IV (Miami), 19, Shooting Guard, Tipp Draft-Position 2018: 15 bis 20. © getty 22/26 Robert Williams (Texas A&M), 20, Center, Tipp Draft-Position 2018: 12 bis 18. © getty 23/26 Trae Young (Oklahoma), 19, Point Guard, Tipp Draft-Position 2018: Top 10. © getty 24/26 Die drei Deutschen im Turnier: Max Montana (früher Hötzel) (San Diego State Aztecs), 22, Small Forward, Tipp Draft-Position 2018: Zweite Runde. © getty 25/26 Gavin Schilling (Spartans), 22, Power Forward, Tipp Draft-Position 2018: Zweite Runde. © getty 26/26 Moritz Wagner (Michigan Wolverins), 20, Power Forward, Tipp Draft-Position 2018: Ende erste Runde.

West Virginia (5) - Murray St. (12) -:- (Fr., 21:00 Uhr)

Topscorer: -

Wichita St. (4) - Marshall (13) -:- (Fr., 18:30 Uhr)

Topscorer: -

Florida (6) - St. Bonaventura (11) 77:62

Topscorer: Egor Koulechov (20) - Courtney Stockard (14)

Texas Tech (3) - Stephen F. Austin (14) 70:60

Topscorer: Keenan Evans (23) - Ivan Canete (17)

Arkansas (7) - Butler (10) -:- (Fr., 20:10 Uhr)

Topscorer: -

Purdue (2) - Cal St. Fullerton (15) -:- (Fr., 17:40 Uhr)

Topscorer: -

