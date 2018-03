March Madness: Starker Moritz Wagner führt Michigan Wolverines zum Blowout-Sieg

NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings NBA Trail Blazers @ Pelicans NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs NHL Oilers @ Canucks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics NHL Panthers @ Bruins NBA Hornets @ Wizards MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins NHL Bruins @ Flyers NBA 76ers @ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Athletics NHL Predators @ Lightning MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds NBA Warriors @ Thunder MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Rays @ Yankees MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates NBA Celtics @ Raptors MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers

Kein Drama, kein Buzzer-Beater, dafür aber ein bärenstarker Moritz Wagner! Der Deutsche führt die Michigan Wolverines zu einem ungefährdeten Sieg gegen Texas A&M. Michigan steht damit zum dritten Mal in den vergangenen sechs Jahren im Elite Eight. Hier geht es zum Bracket.

Michigan (3) - Texas A&M (7) 99:72

Topscorer: Muhammad-Ali Abdur-Rahkman (24) - Tyler Davis (24)

Nach dem spektakulären Duell mit den Houston Cougars in der zweiten Runde der March Madness, machten es sich die Wolverines gegen Texas A&M deutlich einfacher. Dabei ließ Michigan dieses Mal von Beginn an absolut nichts anbrennen.

Angeführt vom bärenstarken Moritz Wagner hämmerten die Wolverines allein in Halbzeit eins den teilweise komplett überforderten Aggies 10 Dreier (von insgesamt 14 bei 24 Versuchen, 58,3 Prozent) um die Ohren. Mitte des ersten Durchgangs lag Michigan bereits mit 33:12 in Front, zur Halbzeit hatten sie eine 52:28-Führung vorzuweisen.

Auch nach dem Seitenwechsel wurde es aus Sicht von Texas A&M nicht besser. Zwar wehrten sich Tyler Davis (24 Punkte, 8 Rebounds) und Prospect Robert Williams (12 und 6) noch mit allen Mitteln, doch stoppen konnte Michigan an diesem Abend keiner. Der Nummer-3-Seed versenkte insgesamt 61,9 Prozent seiner Würfe aus dem Feld, gleich fünf Akteure kamen auf eine zweistellige Punkteausbeute.

Moritz Wagner perfekt aus der Distanz

Zum Topscorer des Abends avancierte Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, der auf 24 Zähler, 7 Assists sowie 5 Rebounds kam. "Mein Wurf fiel von Beginn an, das gibt dir das Selbstvertrauen, auch den nächsten zu nehmen", sagte der 23 Jahre alte Senior. "Ich glaube, jeder hatte heute Abend dieses Selbstvertrauen."

Auch Moritz Wagner, der ebenfalls einen großen Anteil am Blowout-Sieg hatte. Der Deutsche legte 21 Punkte (allein 14 davon in Halbzeit eins), 3 Rebounds und 2 Steals auf. Dabei brachte der 20-Jährige starke 8 seiner 12 Würfe im Korb unter und blieb perfekt von Downtown (3/3 Dreier). Zudem zeigte auch Charles Matthews mit 18 Zählern eine starke Leistung.

Damit steht Michigan zum dritten Mal in den vergangenen sechs Jahren im Elite Eight. Gegner wird dann der Sieger aus der Partie Gonzaga (4) gegen Florida State (9), an den Abdur-Rahkman gleich eine Kampfansage richtete: "Wir sind auf einem Business-Trip und wir haben noch einiges zu erledigen!"