NCAA March Madness: Moritz Wagner und Michigan Wolverines eröffnen gegen Montana

NHL Live Islanders @ Flames NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NHL Wild @ Golden Knights NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks

Die NCAA hat am Selection Sunday das Bracket für die anstehende March Madness veröffentlicht. Der deutsche Hoffnungsträger Moritz Wagner und seine Michigan Wolverines müssen zunächst gegen Montana ran.

68 Teams kämpfen ab dem kommenden Dienstag um die Krone im College-Basketball. Zunächst treffen dort im Rahmen des First Four acht Teams aufeinander, die noch um ihr Ticket für die "echte" March Madness kämpfen. Diese beginnt dann mit 64 Teams am Donnerstag, dem 15. März.

Michigan ist als Sieger des Big Ten Tournaments, bei dem Wagner zum Most Outstanding Player gewählt wurde, automatisch dabei und geht als 3-Seed der West Region ins NCAA Tournament. Der erste Gegner für die Wolverines, die über die Saison eine 27-7-Bilanz aufwiesen, wird 14-Seed Montana sein. Hier geht es zum kompletten March Madness Bracket.

Michigan gewann auch im vergangenen Jahr das Big Ten Tournament - beim NCAA-Tournament ging es dann bis ins Sweet Sixteen, wo nach einem Krimi gegen Oregon allerdings Endstation war. In dieser Saison soll es aber noch weiter gehen. Wagner steht dabei als Topscorer des Teams (14,5 Punkte, 7,1 Rebounds im Schnitt) ganz besonders im Fokus.

Das NCAA Tournament 2018: Spielplan und Sendehinweis zur March Madness

First Four 13.-14. März (Ortszeit) Erste Runde 15.-16. März Zweite Runde 17.-18. März Sweet 16 22.-23. März Elite Eight 24.-25. März Final Four 31. März Championship Game 2. April

Ausgewählte Spiele der March Madness werden bei DAZN übertragen. Der Sendeplan wird in den kommenden Tagen bekannt gegeben.