NBA Draft 2018: Infos zur Lottery, dem Mock-Draft und den Top-Picks Doncic, Ayton und Co.

Die heißeste Phase der College-Saison hat begonnen: Die March Madness. Ein Schaulaufen der kommenden Stars der NBA, doch wer sind eigentlich die Big Player und was macht sie so stark? Welche deutschen Spieler werden 2018 gedraftet und wie funktioniert der Draft überhaupt? SPOX beantwortet euch all diese Fragen zum NBA Draft 2018.

Der Draft ist neben der Free Agency das Spannendste der NBA-Offseason. Es steht enorm viel auf dem Spiel, da jeder Pick die Zukunft der Franchise in eine andere Richtung lenken kann.

Umso wichtiger ist es, zu verstehen, wie die Reihenfolge für den Draft festgelegt wird.

NBA: So funktioniert der Draft

Prinzipiell ist die NBA so aufgebaut, dass die schlechten Teams die besten Picks - und damit die Möglichkeit auf die besten Talente - erhalten. Wer allerdings denkt, dass das schlechteste Team automatisch den ersten Pick bekommt, liegt falsch. Die Picks aller Nicht-Playoff-Teams werden in einer Lottery ausgelost.

Es werden nur Wahrscheinlichkeiten verteilt, die folgendermaßen gestaffelt werden. Logischerweise hat das schlechteste Team die höchste Wahrscheinlichkeit.

Draft: Die Wahrscheinlichkeiten der Lottery

Das Team, das in dieser Liste an Platz 1 steht, ist logischerweise das schlechteste Team der Regular Season. Hier findet ihr die aktuellen Standings.

Platz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 25.0* 21.5 17.8 35.7 2 19.9 18.8 17.1 31.9 12.3 3 15.6 15.7 15.6 22.6 26.5 4.0 4 11.9 12.6 13.3 9.9 35.1 16.0 1.2 5 8.8 9.7 10.7 26.1 36.0 8.4 0.4 6 6.3 7.1 8.1 43.9 30.5 4.0 0.1 7 4.3 4.9 5.8 59.9 23.2 1.8 >0.0 8 2.8 3.3 3.9 72.4 16.3 0.8 >0.0 9 1.7 2.0 2.4 81.3 12.2 0.4 >0.0 10 1.1 1.3 1.6 87.0 8.9 0.2 >0.0 11 0.8 0.9 1.2 90.7 6.3 0.1 >0.0 12 0.7 0.8 1.0 93.50 3.9 >0.0 13 0.6 0.7 0.9 96.0 1.8 14 0.5 0.6 0.7 98.2

* alle Angaben in Prozent

Draft: So funktioniert die Lottery

Wie genau wird eigentlich gelost? Es gibt insgesamt 14 Kugeln, die von 1 bis 14 durchnummeriert sind. Aus der Lostrommel wird nach 20 Sekunden Mischen alle zehn Sekunden eine Kugel gezogen, bis man vier Kugeln zusammen hat, die dann eine Kombination ergeben.

Die Reihenfolge der Zahlen spielt dabei keine Rolle. Das heißt, die Kombination 1-2-3-4 ist gleichbedeutend mit der Kombination 4-3-2-1. Das ergibt insgesamt 1.000 unterschiedliche Kombinationen (die Kombination 11-12-13-14 wird nicht berücksichtigt).

Diese 1.000 unterschiedlichen Kombinationen werden vorher den 14 Teams nach der oben genannten Gewichtung zugewiesen. Es gibt insgesamt drei Runden. In jeder Runde wird eine Kombination gezogen. Zuerst wird der erste Pick bestimmt, danach der zweite Draft-Pick und schließlich Pick Nummer 3.

Draft 2018: Diese potenziellen Lottery-Picks wurden getradet

Jedes Team hat zudem die Möglichkeit, seinen Pick zu traden. Dies ist allerdings nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren möglich. In diesem Jahr sind davon drei potenzielle Lottery-Teams betroffen.

Brooklyn Nets: Die Nets müssen ihren Pick an die Cleveland Cavaliers abgeben, die ihn von den Boston Celtics im Zuge des Kyrie Irving-Trades erhielten.

Los Angeles Lakers: Der Pick der Lakers gehört in diesem Jahr den Philadelphia 76ers, die ihn allerdings mit einer Protection an die Boston Celtics weiter gegeben haben. Im Klartext: Die Celtics bekommen den Pick, falls er zwischen zwei und fünf liegt. Andernfalls dürfen die Sixers picken.

Detroit Pistons: Als sich die Pistons die Dienste von Blake Griffin sicherten, schickten sie einen Draft-Pick zu den LA Clippers. Allerdings gibt es auch hier eine Protection: Sollte der Pick unter den ersten Vier landen, bleibt er in Detroit.

Draft 2018: Die wichtigsten Termine

22. April : Deadline für Draft-Anmeldung

: Deadline für Draft-Anmeldung 15. Mai : Draft Lottery (Chicago)

: Draft Lottery (Chicago) 16.-20. Mai : Draft Combine (Chicago)

: Draft Combine (Chicago) 11. Juni : Letzte Möglichkeit zum Rückzug vom Draft

: Letzte Möglichkeit zum Rückzug vom Draft 21. Juni: NBA Draft

