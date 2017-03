Dramatischer Auftakt für USA

Samstag, 11.03.2017

Die USA gewannen ihr erstes Spiel in Pool C gegen Kolumbien in Miami mit 3:2, doch nicht ohne jede Menge Drama. Es brauchte das zehnte Inning, um die Entscheidung herbeizuführen - Adam Jones von den Baltimore Orioles gelang der Walk-Off-Hit, mit dem Lokalmatador Christian Yelich von den Miami Marlins den Sieg eintüte.

Zuvor war die Story des Spiels jedoch Chicago-White-Sox-Pitcher Jose Quintana, der 5 2/3 No-Hit Innings hinlegte und die Amerikaner zur Verzweiflung brachte. Erst Brandon Crawfords Single im sechsten Inning durchbrach den No-Hit-Versuch des Kolumbianers, der danach nahe am Pitch-Limit ausgetauscht wurde.

Im zweiten Spiel des Tages untermauerte derweil Puerto Rico seine Mitfavoritenrolle gegen WBC-Neuling Venezuela. Mit 11:0 war dank Mercy Rule sogar schon nach sieben Innings - sechs Runs im letzten - Schluss. Während Venezuela nur drei Hits zustande brachte, schlugen die Puerto Ricaner in Jalisco/Mexiko gleich drei Homeruns durch Carlos Correa, T.J. Rivera und Yadier Molina.

Alle US-Sport-News