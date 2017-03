WBC: Japan ringt Kuba nieder

Dienstag, 14.03.2017

Es sollte einer der Höhepunkte im Tokyo Dome werden und das Spiel zwischen Kuba und Japan wusste zu überzeugen. Diverse Führungswechsel sorgten schon zu Beginn für große Spannung. Nach sechs Innings pendelte sich die Partie schließlich beim Stand von 5:5 ein und die Bullpens übernahmen das Kommando.

Bis zum achten Inning. Dann profitierte Japan von einem Error von First Baseman Willian Saavedra, der einen Wurf von Shortstop Alexander Ayala durchrutschen ließ. Mit Läufern auf den Ecken brachte schließlich Seiichi Uchikawa Nippon mit einem Sacrifice Fly in Führung. Anschließend legte Tetsuto Yamada mit seinem zweiten Homerun des Tages noch einen drauf und stellte den 8:5-Endstand her.

Japan steht damit kurz vorm Einzug in die Finalrunde, die im Dodger Stadium von Los Angeles ausgetragen wird.

Den Einzug in die zweite Runde machte indes Venezuela perfekt. Im Entscheidungsspiel von Pool D drehten die Südamerikaner einen 1:2-Rückstand im neunten Inning gegen Italien und gewannen schließlich mit 4:3.

Damit ist der Pool F in San Diego mit den USA, Dom. Rep., Puerto Rico und Venezuela komplett.

