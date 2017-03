Der Geist von Bogues! 1,65-Guard überragt alle

Mittwoch, 15.03.2017

East Region:

Mount St. Mary's Mountaineers (16) - New Orleans Privateers (16) 67:66

Topscorer Mountaineers: Junior Robinson - 23 Punkten bei 9/14 FG

Topscorer Privateers: Nate Frye - 18 Punkte bei 7/10 FG

Das fiel auf: Junior Robinson ist mit gerade einmal 165 Zentimetern der kleinste Spieler in der Division I und führte die Mountaineers zu ihrem erst zweiten Tournament-Sieg. Robinson traf zudem den Wurf zum 67:66 mit nur noch 90 Sekunden auf der Uhr. Auch sein Coach zeigte sich nach dem Spiel begeistert: "Er ist einfach etwas besonderes. Das Tempo und die Athletik, die er zeigt machen ihn zu etwas Besonderem. Wenn du so klein bist, dann willst du es einfach allen beweisen!" Auf die Mountaineers wartet jetzt mit den Villanova Wildcats der Vorjahressieger in der nächsten Runde.

Providence Friars (11) - USC Trojans (11) -:- (Do, 2.10 Uhr)

