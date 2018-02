Zerrissene Vereinigungsflaggen: Proteste bei Olympia-Test von Koreas Eishockey-Frauen

Super Bowl So 04.02. Super Bowl LII im US-Original-Kommentar! Liga ACB Live Saski-Baskonia -

Barcelona NHL Live Senators @ Canadiens NBA Live Lakers @ Thunder Primera División Live Atletico Madrid -

Valencia Serie A Live Benevento -

Neapel Ligue 1 Live Monaco -

Lyon Superliga San Lorenzo -

Boca Juniors NFL Eagles @ Patriots NFL Eagles @ Patriots (US-Kommentar) DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

05. Februar Serie A Lazio -

CFC Genua Premier League Watford -

Chelsea Primera División Las Palmas -

Malaga NBA Jazz @ Pelicans NCAA Division I West Virginia @ Oklahoma DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

06. Feburar Basketball Champions League AEK -

Bayreuth Coupe de France Bourg-Peronnas -

Marseille Cup Genclerbirligi -

Besiktas Champions Hockey League Växjö -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Orlandina Coupe de France Sochaux -

PSG NBA Thunder @ Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

07. Februar Basketball Champions League Bonn -

Avellino Eredivisie PSV -

Excelsior Basketball Champions League Oldenburg -

Hapoel Holon Eredivisie Roda -

Ajax Coupe de France Montpellier -

Lyon Copa del Rey FC Sevilla -

Leganes NBA Timberwolves @ Cavaliers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

08. Februar Indian Super League Kalkutta -

Kerala CEV Champions League (W) VakifBank Istanbul -

Dinamo Moskau Cup Galatasaray -

Konyaspor Premier League Darts Premier League: Cardiff Cup Brügge -

Lüttich Coupe de France Grenoble -

Straßburg Copa del Rey Valencia -

FC Barcelona NHL Flames @ Devils NBA Celtics @ Wizards NCAA Division I Duke @ North Carolina NHL Golden Knights @ Sharks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

09. Februar Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Viertelfinale Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Viertelfinale Pro14 Edinburgh -

Leinster Premiership Bath -

Northampton Ligue 1 St. Etienne -

Marseille Serie A Florenz -

Juventus Championship Millwall -

Cardiff Primera División Bilbao -

Las Palmas NBA Timberwolves @ Bulls A-League Melbourne City -

FC Sydney DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

10. Februar Fed Cup Women National_team Weißrussland -

Deutschland: Tag 1 Fed Cup Women National_team Superfeed: Tag 1 Primera División Villarreal -

Alaves Fed Cup Women National_team Tschechien -

Schweiz: Tag 1 Premier League Tottenham -

Arsenal Championship Sheffield Utd -

Leeds Serie A SPAL -

AC Mailand Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Halbfinale Six Nations Irland -

Italien Championship Bristol City -

Sundeland Primera División Malaga -

Atletico Madrid 1. HNL Osijek -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Toulouse -

PSG Six Nations England -

Wales Serie A Crotone -

Atalanta Premier League Man City -

Leicester Primera División Leganes -

Eibar Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Halbfinale Ligue 1 Angers -

Monaco Ligue 1 Bordeaux -

Amiens Ligue 1 Dijon – Nizza Ligue 1 Guingamp – Caen Ligue 1 Metz -

Montpellier Premier League Everton -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Madrid -

Real Sociedad Serie A Neapel – Lazio Premier League West Ham -

Watford (DELAYED) Premier League Stoke -

Brighton Premier League Swansea -

Burnley (DELAYED) NBA Pelicans @ Nets NHL Oilers @ Sharks BSL Besiktas -

Tofas DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

11. Februar Fed Cup Women National_team Weißrussland -

Deutschland: Tag 2 Primera División FC Sevilla -

Girona Fed Cup Women National_team Superfeed: Tag 2 Fed Cup Women National_team Tschechien -

Schweiz: Tag 2 Eredivisie Ajax -

Twente Liga ACB Barcelona -

Bilbao Serie A Sassuolo -

Cagliari Premier League Huddersfield -

Bournemouth Championship Aston Villa -

Birmingham Premiership Harlequins -

Wasps Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Finale Eredivisie Vitesse -

Feyenoord First Division A Waasland-Beveren -

Brügge Ligue 1 Straßburg -

Troyes Serie A Inter Mailand -

Bologna Serie A Chievo Verona -

CFC Genua Serie A Sampdoria -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Udinese Premier League Newcastle -

Man United Six Nations Schottland -

Frankreich Primera División FC Barcelona -

FC Getafe Ligue 1 Nantes -

Lille Primeira Liga Chaves -

FC Porto Premier League Southampton -

Liverpool Superliga Lyngby -

Brøndby Primera División Celta Vigo -

Espanyol Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Finale Primera División Valencia -

Levante Serie A AS Rom -

Benevento Ligue 1 Lyon -

Rennes NHL Rangers @ Jets NBA Cavaliers @ Celtics NHL Sharks @ Ducks Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

12. Februar Premier League Chelsea -

West Brom Primera División La Coruna -

Real Betis NBA Spurs @ Jazz Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

13. Februar NBA Cavaliers @ Thunder Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

14. Februar CEV Champions League Berlin Recycling Volleys -

Zenit-Kazan NBA Clippers @ Celtics DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

15. Februar Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 4 Indian Super League Goa -

Chennai Premier League Darts Premier League: Newcastle Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Tag 4 NHL Rangers @ Islanders NBA Lakers @ Timberwolves DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

16. Februar Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Viertelfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Viertelfinale U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Viertelfinale Pro14 Glasgow -

Toyota Cheetahs Premiership Sale -

Saracens Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. Februar Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Halbfinale Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Halbfinale Serie A Chievo Verona -

Cagliari U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Halbfinale Eredivisie PSV Eindhoven -

SC Heerenveen Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Serie A CFC Genua -

Inter Mailand

Niedergetrampelte Porträtbilder von Nordkoreas Diktator Kim Jong Un, zerrissene Vereinigungsflaggen und verschärfte Sicherheitsmaßnahmen: Lautstarke Proteste haben den einzigen Olympia-Test des gemeinsamen Eishockey-Teams von Süd- und Nordkorea für das Frauen-Turnier bei den Winterspielen in Pyeongchang überschattet.

Während der 1:3-Niederlage der Asiatinnen in Incheon gegen Schweden machten vor der Arena mehrere Dutzend Gegner der Entscheidung für die symbolträchtige Vereinigung der beiden Mannschaften aus den verfeindeten Ländern mit Sprechchören ihrer Verärgerung Luft. Ein großes Polizeiaufgebot trennte die Demonstranten von ebenfalls zahlreich vertretenen Befürwortern des historischen Olympia-Deals.

Über Megafone lieferten sich die beiden Lager mit den Parolen "Pjöngjang-Spiele" aufseiten der Anti-Nordkorea-Fraktion und "Friedensspiele" bei den Unterstützern des gemeinsamen Olympia-Auftritts lautstarke Verbalgefechte.

600 Jahre alter Folksong statt Nationalhymne

In der Seonhak-International-Ice-Rink-Arena begrüßten die 3000 Zuschauer das koreanische Team mit vier Spielerinnen aus dem Norden beim Einlaufen mit tosendem Applaus und frenetischen Anfeuerungsrufen. Auf den blau-roten Trikots der Gastgeberinnen prangte in großen Lettern "KOREA". Die blau-weiße "Vereinigungsflagge" wurde neben der schwedischen Nationalfahne gehisst, während die Organisatoren den 600 Jahre alte Folksong "Arirang" statt einer Nationalhymne erschallen ließen.

Das gemeinsame Eishockey-Team ist Bestandteil eines Handels zwischen beiden koreanischen Staaten zur Ermöglichung der Teilnahme Nordkoreas an den Winterspielen. Die Maßnahme ist im Süden seit der Verkündung höchst umstritten. Innerhalb kurzer Zeit beteiligten sich 40.000 Gegner an einer Online-Petition an die südkoreanische Regierung zur nachträglichen Annullierung der Vereinbarung. Viele Südkoreaner werfen ihrer Regierung vor, die für Nordkoreanerinnen aus dem Olympia-Team gestrichenen Spielerinnen aus dem Süden aus politischen Gründen geopfert zu haben.