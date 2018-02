Olympia-Sensation im Super-G: Gold für Snowboard-Weltmeisterin Ester Ledecka

NBA So 18.02. Erlebe den kompletten All-Star-Wahnsinn! Serie A So 18.02. Feinkost zum Mittagessen: Derby della Mole in Turin DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. Februar Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Super Liga Roter Stern -

Ivanjica Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Halbfinale Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Halbfinale Serie A Chievo Verona -

Cagliari Primera División Alaves -

La Coruna Copa del Rey Teneriffa -

Real Madrid U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Halbfinale Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV -

Heerenveen NCAA Division I Indiana @ Iowa Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Primera División Malaga -

Valencia Serie A CFC Genua -

Inter Mailand NCAA Division I Texas A&M @ Arkansas NCAA Division I West Virginia @ Kansas NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night World Championship Boxing Danny Garcia vs Brandon Rios DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. Februar Karate1 Premier League Premier League: Dubai Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Ligue 1 Nizza -

Nantes Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Premiership Wasps -

Exeter Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Finale Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Finale NHL Flyers @ Rangers Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux NHL Oilers @ Avalanche U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Finale NHL Devils @ Hurricanes Superliga Banfield -

Boca Juniors NBA All-Star Game 2018 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

19. Februar NHL Wild @ Islanders League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo NCAA Division I Oklahoma @ Kansas Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

20. Februar Ligue 1 Troyes -

Dijon Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

21. Februar Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 3 Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby County -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

22. Februar Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Viertelfinale Indian Super League Mumbai CIty -

NorthEast Utd Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Berlin CEV Champions League (W) Novara -

Fenerbahce NHL Islanders @ Maple Leafs NBA Clippers @ Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

23. Februar J1 League Tosu -

Kobe Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Halbfinale Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Viertelfinale Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Six Nations Frankreich -

Italien Primera División La Coruna -

Espanyol NBA Timberwolves @ Rockets DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

24. Februar Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Six Nations Irland -

Wales Premier League Liverpool -

West Ham Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Finale Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Six Nations Schottland -

England Serie A Bologna -

CFC Genua Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Halbfinale Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes King Of Kings King of Kings 54 Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Pro14 Scarlets -

Ulster Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) NBA Magic @ 76ers Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai vs Juan Francisco Estrada NHL Oilers @ Kings J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

25. Februar Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Premiership London Irish -

Worcester Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Super Liga Partizan -

Zemun Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga Premiership Saracens -

Leicester 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Finale Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

26. Februar Serie A Cagliari -

Neapel Premier League Crystal Palace -

Tottenham Primera División Levante -

Real Betis NBA Warriors @ Knicks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

27. Februar Cup Akhisar -

Galatasaray CEV Champions League (W) Galatasaray -

VakifBank Istanbul Cup Akhisar -

Galatasaray (Türkisch) Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Copa Libertadores Defensor -

Gremio NBA Wizards @ Bucks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. Februar Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla CEV Champions League Berlin Recycling Volleys -

Jastrzebski Wegiel Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Tag 3 NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. März Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkisch) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Premier League Darts Premier League: Exeter Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Viertelfinale NBA Lakers @ Heat A-League Melbourne City -

Melbourne Victory UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Viertelfinale World Pool Masters World Pool Masters: Tag 1 Ligue 1 Nizza -

Lille UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Edinburgh -

Munster Premiership Harlequins -

Bath Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Halbfinals

Snowboard-Weltmeisterin Ester Ledecka sorgt für eine der größten Sensationen in der Geschichte olympischer Winterspiele: Die Tschechin stellt die Ski-Welt auf den Kopf und wird Olympiasiegerin im Super-G.

Als ihr die vielleicht größte Sensation in der Geschichte der Olympischen Winterspiele gelungen war, da stand Ester Ledecka im Zielraum am Fuße des Mount Gariwang und begriff erst einmal gar nichts. Um sie herum schrien das Publikum und die Konkurrentinnen auf - Fassungslosigkeit machte sich breit. Und Ledecka, Startnummer 26, stierte auf die Anzeigetafel, sekundenlang: Die Snowboard-Weltmeisterin, ja, die Snowboard-Weltmeisterin hatte gerade Gold im Super-G der alpinen Ski-Rennläuferinnen gewonnen. Nebenbei das erste bei Winterspielen für Tschechien.

Die Ski-Welt steht seit Samstag kopf. "Ich war sehr überrascht. Ich dachte, die Zeit ist falsch, die werden sie in einigen Sekunden korrigieren", sagte Ledecka nach ihrer Sensationsfahrt noch immer völlig baff bei Eurosport. Dann ergänzte sie: "Es war mein Traum, darauf habe ich hingearbeitet. Aber das habe ich nicht erwartet." 0,01 Sekunden, eine Hundertstel, lag die Sensationssiegerin vor der bereits als zweimalige Olympiasiegerin gefeierten Anna Veith (Österreich), 0,11 Sekunden vor Tina Weirather (Liechtenstein/0,11).

Eigentlich hätte Ledecka erst am kommenden Donnerstag Olympiasiegerin werden sollen. Bei den Snowboarderinnen, im Parallel-Riesenslalom. Sie ist die Weltmeisterin in dieser Disziplin und praktisch unbesiegbar. Dass die 22 Jahre alte Pragerin auch bei den Alpinen startet, ist freilich nicht neu.

Die schönsten Athletinnen bei Olympia 2018 © getty 1/16 Olympia 2018 ist das größte Wintersportevent des Jahres. Doch nicht nur sportlich geht es heiß her, auch die Athletinnen wie zum Beispiel Alexa Knierim (Paarkunstlauf) tun mit ihrem Äußeren ihr Übriges. SPOX zeigt die Beautys der Spiele. © laragut.ch 2/16 Lara Gut (SUI, Ski alpin): Lara Gut weiß um ihre Vorzüge und zeigt diese offenbar auch gerne. © instagram 3/16 Rowan Cheshire (GBR, Ski Freestyle): Rowan Chesire unter Palmen, einfach WOW. © getty 4/16 Karen Chen (USA/Eiskunstlauf): Die Amerikanerin mit asiatischen Wurzeln macht auf dem Eis zweifelsfrei eine gute Figur. © instagram 5/16 Hannah Teter (USA, Snowboard): Die Amerikanerin weiß definitiv von vorne und von hinten zu überzeugen. © Sportmagazin/Helge Kirchberger 6/16 Anna Veith (AUT, Ski alpin): Anna Veith, früher Fenninger, macht auf der Piste eine gute Figur. Abseits kann sie sich ebenfalls sehen lassen. © instagram.com/mikaelashiffrin 7/16 Mikaela Shiffrin (USA/Ski Alpin): Shiffrin ist eine der Top-Favoriten auf eine Goldmedaille. Auch äußerlich ist sie eine glatte Eins, oder Herr Freeman? © instagram.com/ashwagner2010 8/16 Ashley Wagner (USA/Eiskunstlauf): Die 26-Jährige hat sich in Sotschi bereits Bronze gesichert, jetzt soll das nächste Edelmetall her. Edel ist übrigens auch ihre Rückansicht ... © instagram.com/jamiegreubel 9/16 Jamie Poser (USA/Bob): Sportlich im Eiskanal zuhause, genießt Poser privat das Wasser auch im flüssigen Zustand. Ihr Name ist dabei Programm. © Facebook 10/16 Anna Gasser (AUT, Snowboard): Bei Anna Gasser macht auch der viele Stoff im Winter nichts aus. Man sieht auf den ersten Blick, dass sie eine Naturschönheit ist. © instagram 11/16 Anna Sidorova (RUS, Curling): Anna Sidorova macht auch außerhalb ihres Curling-Anzuges eine gute Figur. © instagram 12/16 Silje Norendal (NOR, Snowboard): Silje Norendal ist wohl der Grund, warum Skandinavierinnen in Europa als äußerst attraktiv gelten - auch auf einem Schwan macht sie eine gute Figur. © getty 13/16 Sara Hurtado (ESP, Eiskunstlauf): Eine spanische Eisknustläuferin? Wenn sie so aussieht wie Sara Hurtado: immer her mit ihr! © facebook 14/16 Dorothea Wierer (ITA, Biathlon): Dorothea Wierer macht nicht nur am Schießstand, sondern auch am Meer eine äußerst gute Figur. © instagram.com/lindseyvonn 15/16 Lindsey Vonn (USA/Ski Alpin): Hier sieht man das Ski-Ass zwar nur von hinten, doch der geschulte Blick erkennt natürlich sofort Miss Vonn, die hier die monegassische Sonne genießt. © instagram 16/16 Die Vorstellung einer Abfahrt von Vonn im Eva-Kostüm hat durchaus ihren Reiz. Doch auch auf dem roten Teppich sieht natürlich alles schick aus.

Anna Veith: "Ein verrücktes Rennen"

Im Weltcup fuhr Ledecka erstmals im Februar 2016 in Garmisch-Partenkirchen mit, nahm bei der WM 2017 in St. Moritz teil, immer mit dem Ziel, bei Olympia in Pyeongchang in beiden Sportarten zu starten. Ihre beste Weltcup-Platzierung war ein siebter Rang bei der Abfahrt im November in Lake Louise. Im Olympia-Riesenslalom (der Alpinen) am Donnerstag hatte sie Rang 22 belegt.

Diesen Sieg hatte niemand kommen sehen. Anna Veith, geborene Fenninger, war sogar schon von IOC-Präsident Thomas Bach im Zielraum beglückwünscht worden, es wäre eine märchenhafte Geschichte gewesen, nachdem die Österreicherin nach einer schweren Knieverletzung im Oktober 2015 beinahe ihre Karriere hätte beenden müssen. Und dann das: "Ein verrücktes Rennen. Ich hätte jede Medaille genommen. So, mit der einen Hundertstel, ist es von den Emotionen etwas anders. Ich freue mich über Silber", sagte Veith.

Lindsey Vonn enttäuscht im Super-G

Lindsey Vonn (USA/0,38) blieb als Sechste ohne Medaille, ebenso Viktoria Rebensburg (Kreuth/0,51) als Zehnte. Kira Weidle (Starnberg) stürzte. Rebensburg war zwei Tage nach ihrem enttäuschenden vierten Platz im Riesenslalom mit ihrer Leistung zufrieden, auch wenn sie eine bessere Platzierung durch einen unnötigen Patzer vergab. "Ich bin froh, dass ich einen guten Lauf runtergelegt hab. Ich bin gut dabei. Ich hab es auf den Punkt geschafft, alles umzusetzen, bis auf den Linksschwung da unten", sagte sie.

Die als Medaillenanwärterin gehandelte Vonn dagegen war bedient nach ihrem ersten Versuch, acht Jahre nach Vancouver ihr zweites Gold bei Olympischen Spielen zu gewinnen. Kurz vor dem Ziel wäre die Amerikanerin, als "Testpilotin" mit Startnummer eins unterwegs, fast aus dem Kurs geflogen. "Heute war alles möglich, aber ich habe einen kleinen Fehler gemacht und viel Zeit verloren. Ich habe trotzdem gekämpft. Ich bin sicher frustriert, aber nicht traurig. Ich habe noch Möglichkeiten."

Auch Ledecka hat noch Möglichkeiten: Die nächste am kommenden Mittwoch. In der Abfahrt. Der Ski-Rennläuferinnen.