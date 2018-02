Olympia 2018: Rodeln: Wendl/Arlt holen erneut Gold, Eggert/Benecken Bronze

Premier League Darts Do 15.02. Duell der Ex-Weltmeister: Anderson vs. van Gerwen Qatar Total Open Women Single Live WTA Doha: Tag 3 NBA Clippers @ Celtics DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

Die bayerischen Rodel-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt haben bei den Winterspielen in Pyeongchang ihre favorisierten Rivalen Toni Eggert und Sascha Benecken geschlagen und ihr zweites Olympia-Gold bei den Doppelsitzern gewonnen.

Als Tobias Wendl und Tobias Arlt ihre Fahrt zu Gold beendet hatten, gab es bei den deutschen Rodlern kein Halten mehr. Der im Einzel unglückliche gescheiterte Felix Loch, Natalie Geisenberger und Bundestrainer Norbert Loch stürmten auf die nunmehr zweimaligen Olympiasieger im Doppelsitzer zu, alle umarmten sich, klatschten sich ab - die Laune war bestens. Nicht zuletzt bei Toni Eggert und Sascha Benecken, auch wenn für die favorisierten Weltmeister und Weltcup-Dominatoren "nur" Bronze hinter Peter Penz/Georg Fischler (Österreich) blieb.

"Ich bin überglücklich, das ist unglaublich. Wir wussten, dass wir schnell sind. Sensationell", sagte Wendl bei Eurosport. Mit ihrem zweiten Olympiasieg im Doppelsitzer nach 2014, wo sie auch am Gold-Gewinn der deutschen Staffel beteiligt waren, verteidigten die "Tobis" noch einmal ihr Revier. Denn nach den Jahren 2013 bis 2016, in denen sie auch drei WM-Titel gewannen, hatte sich eine Wachablösung angebahnt: Eggert/Benecken (Ilsenburg/Suhl) wurden 2017 erstmals Weltmeister, in diesem Winter gewannen die Olympia-Achten von Sotschi acht von neun Weltcup-Rennen.

Staffel-Gold fest im Visier

Dass es bei Olympia nicht zum Sieg reichte, grämte die beiden Thüringer nicht. "Mehr war heute nicht drin. Zwei Doppel waren schneller. Aber wir haben eine olympische Medaille gewonnen. Das ist mega", sagte Eggert.

Zweimal Olympia-Gold in Folge im Doppelsitzer war vor Wendl/Arlt nur Hans Rinn/Norbert Hahn (DDR) 1976 und 1980 sowie Andreas Linger/Wolfgang Linger (Österreich) 2006 und 2010 gelungen. Und Wendl/Artl (Berchtesgaden/Königssee), die zur bayerischen "Trainingsgruppe Sonnenschein" mit Loch und Geisenberger gehören, greifen schon nach dem nächsten Gold: Mit Geisenberger und Johannes Ludwig, der im Einzel Bronze gewonnen hatte, fahren sie nun am Donnerstag um ihren zweiten Staffel-Olympiasieg und ihr viertes Gold insgesamt.

Olympia 2018: Das sind die Wettkampfstätten in Südkorea © getty 1/16 Dass die Olympischen Winterspiele 2018 in Südkorea stattfinden, ist hinreichend bekannt. Doch wie sehen eigentlich die Wettkampfstätten in Pyeongchang aus? SPOX zeigt sie euch und startet mit dem Alpensia Skisprung Zentrum. © getty 2/16 Alpensia Ski Jumping Center © getty 3/16 Olympic Sliding Center © getty 4/16 Alpensia Biathlon Center © getty 5/16 Alpensia Biathlon Center © getty 6/16 Alpensia Cross-Country Center © getty 7/16 Gangneung Hockey Centre © getty 8/16 Gangneung Hockey Centre © getty 9/16 Kwandong Hockey Centre © getty 10/16 Gangneung Curling Centre © getty 11/16 Gangneung Ice Arena © getty 12/16 Gangneung Oval © getty 13/16 Jeongseon Alpine Centre © getty 14/16 Jeongseon Alpine Centre © getty 15/16 Yongpyong Alpine Centre © getty 16/16 Phoenix Snow Park (Bokwang)

Leistungseinbruch vor Olympia

"Natürlich gehen wir als Favoriten da rein. Und damit können wir auch umgehen. Die Medaille wollen wir uns natürlich holen", sagte Bundestrainer Loch bei Eurosport. Über den dritten Platz der Topfavoriten Eggert/Benecken sagte er: "Ich bin überhaupt nicht enttäuscht, und sie sollten auch nicht enttäuscht sein."

Der Triumph am Mittwoch im Alpensia Sliding Centre von Pyeongchang kommt überraschend, weil Wendl/Artl seit dem vorolympischen Winter einen krassen und plötzlichen Leistungseinbruch erlebten. Sie gewannen nur noch drei von neun Weltcups, in dieser Saison holten sie dann sogar nur noch einen Sieg. Und der gelang auf der Heimbahn am Königssee. Aber: was kümmern schon Weltcup und WM, wenn die Leistung bei Olympia historisch ist?