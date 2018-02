Mit Marco Sturm in die Zukunft: DEB-Coach verlängert Vertrag

Fed Cup Sa 10.02. DTB gastiert in Minsk - alle übrigen Spiele im Superfeed Serie A Live Lazio -

Dreimal war Marco Sturm als Spieler bei Olympia, vor seiner ersten Teilnahme als Coach verlängert er den Vertrag als Bundestrainer. Der frühere NHL-Profi hat einen Aufwärtstrend initiiert, drängt aber auch auf Kurskorrekturen.

Franz Reindl lächelte zufrieden und klopfte Marco Sturm anerkennend auf die Schulter. Das war die Botschaft, die sich der DEB-Präsident so kurz vor Olympia gewünscht hatte. Fünf Tage vor dem Beginn der Winterspiele in Pyeongchang setzte Sturm seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag als Eishockey-Bundestrainer bis 2022. "Wir wollten ein Signal vor Olympia - für die Mannschaft, aber auch für die Fans", sagte Reindl.

Sturm bleibt auch in Zukunft der Frontmann des deutschen Eishockeys und soll die Nationalmannschaft in eine erfolgreiche Zukunft führen. "Ich bin nicht die Hauptperson", sagte der frühere NHL-Star dennoch bescheiden, obwohl er doch den Deutschen Eishockey-Bund seit seinem Amtsantritt im Sommer 2015 wachgeküsst hat, sowohl 2016 als auch 2017 das WM-Viertelfinale erreichte.

Und vor allem hat Sturm nach der Blamage vor Sotschi die DEB-Auswahl wieder zurück auf die olympische Bühne geführt. "Es ging ja nicht nur um uns als Mannschaft, es ging um das ganze deutsche Eishockey", sagte er über den bisher wichtigsten Erfolg seiner Amtszeit.

Im Kurztrainingslager "an Kleinigkeiten arbeiten"

Im Kurztrainingslager in Füssen holt der DEB sich nun das Rüstzeug für einen couragierten Olympia-Auftritt in Südkorea. Am Dienstag wird in Kloten gegen die Schweiz noch einmal getestet, am Mittwoch startet der DEB-Tross von München aus Richtung Pyeongchang. "Alle sind fit und heiß, jetzt müssen wir noch an Kleinigkeiten arbeiten", sagte Sturm, der Mittelstürmer Marcel Goc zum Kapitän für das Olympiaturnier bestimmte.

Sturm verbindet seine Zusage für die kommenden vier Jahre aber auch mit der Forderung nach klar erkennbaren Reformen, nicht zuletzt in der Deutschen Eishockey Liga, um die große Lücke zur Weltspitze zu verkleinern. "Wenn man so weitermacht wie bisher, dann werden wir langfristig nicht unter den Top Ten sein, das funktioniert einfach nicht", sagte Sturm.

Gemeinsam mit Reindl will er das ehrgeizige Projekt "Powerplay 2026" mit Leben füllen und nicht zu einer müde belächelten Vision verkommen lassen. Deshalb verlangt er auch ein Bekenntnis zum Nachwuchs. "Wenn man mehr Deutsche reinbringen will, müssen die Spieler reduziert werden, die nicht in Deutschland geboren sind. Es müssen auch mehr U20-Spieler in der DEL konstant spielen", sagte Sturm. Erst dann werde auch die Nationalmannschaft besser.

Jaromir Jagr verlässt die NHL: Seine Karriere in Bildern © getty 1/23 Jaromir Jagr galt als der Dauerbrenner unter den NHL-Profis. Doch nun, mit 45 Jahren, verlässt die Legende die beste Eishockey-Liga der Welt und kehrt in die Heimat zurück. SPOX blickt auf die Karriere des Tschechen zurück. © getty 2/23 Der Mann aus Kladno ist Jahrgang 1972. Nur mal zum Vergleich: Christian Ziege (Karriereende 2005) oder Zinedine Zidane (Karriereende 2006) sind beispielsweise im gleichen Jahr geboren worden. © getty 3/23 Jagr debütiert im Alter von 16 Jahren in der tschechoslowakischen Liga für Poldi Kladno und wird 1990 in der ersten Runde des Drafts an fünfter Stelle von den Pittsburgh Penguins ausgewählt. © getty 4/23 Der Right Wing bleibt elf Jahre bei den Pens und holt mit dem Klub 1991 und 1992 den Stanley Cup. © getty 5/23 In der Saison 1994/1995 kommt Jagr auf 70 Scorerpunkte und sichert sich damit erstmals die Art Ross Trophy. © getty 6/23 Doch damit nicht genug: Zwischen 1998 und 2001 krallt er sich vier Mal in Folge den Pott für den besten NHL-Scorer. © instagram/jj68jaromirjagr 7/23 1999 wird Jagr zudem zum ersten und einzigen Mal mit der Hart Memorial Trophy für den wertvollsten Spieler der Saison ausgezeichnet. © getty 8/23 Hättet ihr das gewusst? Während des Lockouts 1994/1995 absolviert Jagr eine Partie für den damaligen deutschen Zweitligisten Schalker Haie. © getty 9/23 Und was hat der Tscheche damals verlangt? Na klar: ein Jägerschnitzel mit Pommes und Majo - und keine müde Mark mehr. Seine Ausbeute in dieser Partie: Ein Tor und zehn bis 17 Assists - so genau weiß das niemand mehr. © getty 10/23 Auch sonst blieb Jagr bodenständig, wie sich Ex-Haie-Boss Gerd Meyer erinnert: "Wir hatten die teuerste Suite im Maritim-Hotel gebucht, aber der wollte lieber bei Spielertrainer Peter Fiala pennen, obwohl der gar kein zweites Bett hatte." © getty 11/23 Damals gilt bei Jagr - ihr habt es längst bemerkt: Vokuhila ist Trumpf. Für die Pens absolviert er 806 Partien und ist neben Mario Lemieux der einzige Spieler des Klubs, der auf über 1000 Scorerpunkte kommt. © getty 12/23 2001 zieht es den in seiner Heimat als Halb-Gott verehrten Jagr zu den Washington Capitals. © getty 13/23 Er ist damals angeblich der bestbezahlte Spieler der Liga, doch die Leistung stimmt nicht. Die Folge: 2004 zieht er nach New York zu den Rangers um. © getty 14/23 In der Saison 2005/2006 läuft es endlich wieder rund. Jagr überholt Stan Mikita als punktbesten Europäer der NHL-Geschichte. Er erhält zum dritten Mal den Lester B. Pearson Award als wertvollster Spieler der Hauptrunde. © getty 15/23 Am 21. November 2006 erzielt er sein 602. NHL-Tor und ist seither der beste europäische Schütze der Liga-Geschichte. © imago 16/23 2008 erhält Jagr keinen neuen Vertrag bei den Rangers und wechselt nach Russland zu Awangard Omsk. © getty 17/23 Erst drei Jahre später kehrt der Eishockey-Methusalem zurück nach Nordamerika - zu den Philadelphia Flyers. © getty 18/23 2012 geht die Reise weiter zu den Dallas Stars, ein Jahr später folgt der Wechsel zu den Boston Bruins. Mit den Bruins schafft er den Einzug ins Stanley-Cup-Finale. © getty 19/23 Trotzdem ist danach in Boston Endstation. Jagr zieht es zu den New Jersey Devils, ab 2015 spielt der 45-Jährige dann für die Florida Panthers, ehe es im vergangenen Herbst zu den Calgary Flames geht. © getty 20/23 Kommen wir zu den beeindruckenden Zahlen des mehrfachen Allstars: Mit 1733 NHL-Partien belegt er Rang drei hinter den Kanadiern Gordie Howe (1767) und Mark Messier (1756). © getty 21/23 In der All-Time-Scorerliste ist The Ageless Wonder hinter Wayne Gretzky (2.857) mit 1.921 Scorerpunkten Zweiter (766 Tore, 1.155 Assists). © getty 22/23 Für die tschechische Nationalmannschaft bestreitet der Volksheld 137 Partien. Seine Ausbeute: Drei Mal Weltmeister und einmal Olympiasieger. © getty 23/23 Bei den Flames kommt Jagr auch wegen einer Verletzung kaum zu Einsätzen, er wird auf die Waiverliste gesetzt. Weil kein NHL-Team Interesse am Oldie hat, geht es nun zurück in die tschechische Heimat zum HC Kladro. Wir sagen Goodbye!

"Wir brauchen eine bessere, jüngere, gesündere, schnellere Liga"

Es sei höchste Zeit, "andere Nationen haben das schon vor zehn Jahren gemacht", verdeutlichte Sturm und stellte eine Grundsatzfrage: "Was will man? Wir brauchen eine bessere, jüngere, gesündere, schnellere Liga und dann auch Nationalmannschaft. Sonst kann man nicht überleben gegen andere Sportarten."

Sturm weiß zudem, dass ein Umbruch bevorsteht, einige Routiniers müssen bald ersetzt werden, er braucht qualitativ guten Nachschub. Nur wenn dieser Generationswechsel gelingt, kann ein ehrgeiziges Vorhaben näherrücken: In acht Jahren will der DEB international um Medaillen mitspielen.

Gegen Finnland (15. Februar), Weltmeister Schweden (16. Februar) und Norwegen (18. Februar) will Sturm zunächst den Aufwärtstrend bestätigen. "Wir werden alles versuchen, was in unserer Macht steht, dass wir eine der großen Nationen schlagen", kündigte Sturm an, der es wie alle bedauert, dass erstmals seit 1994 die beste Liga der Welt ihre Stars nicht freigegeben hat.

Doch was einerseits den Wow-Faktor des Turniers reduziert, erhöht andererseits die Möglichkeiten der DEB-Cracks. Die Vorrundengegner Schweden oder Finnland sind deutlich stärker von der NHL-Absage betroffen, auch wenn Sturm ohne Leon Draisaitl oder Tom Kühnhackl auskommen muss. "Wir gehen anders als in der Vergangenheit in die Spiele und müssen dran glauben, dass wir mithalten können", sagte Sturm.