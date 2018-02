IOC-Urteil in Pyeongchang: Russland-Fahne bleibt im Schrank

League Cup So 25.02. Bohnen-Alarm! Rocket Beans kommentieren das Finale Bundesliga So Jetzt Schau dir jetzt die Nordderby-Highlights an! Primera División Live Villarreal -

Getafe Eredivisie Live Ajax -

Den Haag Serie A Live Crotone -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Tottenham Premiership London Irish -

Worcester Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Super Liga Partizan -

Zemun Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga Premiership Saracens -

Leicester 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Lyon -

St. Etienne Budapest Grand Prix Women Single WTA Budapest: Finale League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Finale Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres Superliga Union SF -

Colon DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

26. Februar Serie A Cagliari -

Neapel Primera División Levante -

Real Betis NBA Warriors @ Knicks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

27. Februar Cup Akhisar -

Galatasaray CEV Champions League (W) Galatasaray -

VakifBank Istanbul Cup Akhisar -

Galatasaray (Türkischer Kommentar) Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Copa Libertadores Montevideo -

Gremio NBA Wizards @ Bucks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. Februar Super Liga Radnicki Nis -

Partizan Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla CEV Champions League Berlin Recycling Volleys -

Jastrzebski Wegiel Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Tag 3 NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. März Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkischer Kommentar) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Premier League Darts Premier League: Exeter Superliga Midtylland -

Bröndby Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Viertelfinale A-League Melbourne City -

Melbourne Victory DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

2.März CSL Guangzhou Evergrande -

Guangzhou R&F UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Viertelfinale World Pool Masters World Pool Masters: Tag 1 Ligue 1 Nizza -

Lille UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Edinburgh -

Munster Premiership Harlequins -

Bath Ligue 1 Monaco -

Bordeaux Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Halbfinals NBA Raptors @ Wizards A-League Newcastle -

FC Sydney J1 League Kobe -

Shimizu Primera División Villarreal -

Girona World Pool Masters World Pool Masters: Tag 2 -

Session 1 Premier League Burnley -

Everton UK Open UK Open: Tag 2 -

Session 1 Serie A SPAL -

Bologna Championship Nottingham -

Birmingham Primera División FC Sevilla -

Bilbao Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Halbfinale Ligue 1 Troyes -

PSG Serie A Lazio -

Juventus Eredivisie PSV -

Utrecht Premier League Liverpool -

Newcastle Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Championship Wolverhampton -

Reading World Pool Masters World Pool Masters: Tag 2 -

Session 2 NHL Blues @ Stars First Division A FC Brügge -

Kortrijk Ligue 1 Amiens -

Rennes Ligue 1 Angers -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Toulouse Ligue 1 St. Etienne -

Dijon Premier League Tottenham -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Getafe Serie A Neapel -

AS Rom Premier League Leicester -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Bromwich (Delayed) Premier League Swansea -

West Ham (DELAYED) Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Finale NCAA Division I North Carolina @ Duke NBA Celtics @ Rockets World Championship Boxing Deontay Wilder vs Luis Ortiz World Championship Boxing Sergey Kovalev vs Igor Mikhalkin DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

4. März Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Liga ACB Gran Canaria -

Valencia World Pool Masters World Pool Masters: Viertelfinale UK Open UK Open: Viertelfinale Super Liga Partizan Belgrad -

Rad Premier League Lok Moskau -

Spartak Moskau Eredivisie Vitesse -

Ajax Premier League Brighton -

Arsenal 1. HNL Dinamo Zagreb -

Slaven Belupo Ligue 1 Caen -

Straßburg Serie A FC Turin -

Crotone Serie A Udinese -

Florenz Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A Atalanta -

Sampdoria Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Premiership Wasps -

London Irish Primera División FC Barcelona -

Atletico Madrid Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Finale Ligue 1 Montpellier -

Lyon Superliga Brøndby -

Odense BK Primera División Real Sociedad -

Alaves Liga ACB Estudiantes -

Malaga World Pool Masters World Pool Masters: Viertelfinale UK Open UK Open: Viertelfinale Primera División Valencia -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Inter Mailand NHL Predators @ Avalanche Ligue 1 Marseille -

Nantes NBA Suns @ Hawks NHL Golden Knights @ Devils DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

5. März Premier League Crystal Palace -

Man United Primera División Celta Vigo -

Las Palmas NBA Pistons @ Cavaliers Tie Break Tens Tie Break Tens -

New York (Frauen) DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

6. März Basketball Champions League PAOK -

Pinar Karsiyaka Basketball Champions League Stelmet Zielona Góra -

AS Monaco Basket NBA Rockets @ Thunder DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

7. März Basketball Champions League AEK -

Nymburk BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 1 Basketball Champions League Bayreuth -

Besiktas Basketball Champions League Oldenburg -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Canarias Basketball Champions League Nanterre -

Banvit Championship Leeds -

Wolverhampton NBA Rockets @ Bucks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

8. März Premier League Darts Premier League: Leeds BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 2

Keine russische Fahne bei der Abschlussfeier, dafür eine baldige Aufhebung der Suspendierung: Das IOC hat Russland die beiden Dopingfälle von Pyeongchang nicht durchgehen lassen und eine Begnadigung vor der Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele abgelehnt. Dennoch steht der von IOC-Präsident Thomas Bach so herbeigesehnte "Schlussstrich" unter der Russland-Causa unmittelbar bevor.

"Das IOC hatte erwogen, die Suspendierung gegen Russland aufzuheben. Zwei Athleten haben bei den Spielen aber gegen die Doping-Richtlinien verstoßen, was sehr enttäuschend war und das IOC von der Aufhebung der Suspendierung abgehalten hat", sagte IOC-Präsident Thomas Bach während der Session des Ringeordens am Sonntagmorgen (Ortszeit) in Pyeongchang.

Bach bezog sich damit auf die Dopingfälle des Curlers Alexander Kruschelnizki und der Bob-Pilotin Nadeschda Sergejewa, die während der Spiele aufgeflogen waren. Um sich eine breite Unterstützung zu sichern, ließ Bach die IOC-Vollversammlung abstimmen und erhielt am Ende wie gewöhnlich den Zuspruch aller anwesenden IOC-Mitgliedern. Viele waren es am Sonntag allerdings nicht mehr: Nur 52 von 97 stimmberechtigten Mitgliedern nahmen an der Abschlusssitzung der 132. Session in Pyeongchang teil.

Keine russische Fahne bei Abschlussfeier - baldige Aufhebung der Saktion

Die 168 russischen Athleten müssen am Sonntagabend wieder unter der neutralen, olympischen Fahne ins Stadion einziehen. Das IOC hatte bei der Suspendierung Russlands am 5. Dezember wegen des Doping-Skandals bei den Winterspielen in Sotschi 2014 die Möglichkeit in Aussicht gestellt, Russland zur Abschlussfeier zu begnadigen.

Doch all zu lange wird sich die Sport-Großmacht nicht ärgern müssen. "Die Sanktion ist aufgehoben, sobald klar ist, dass keine weiteren Dopingfälle aus Pyeongchang dazukommen", sagte Bach während seiner Abschluss-Pressekonferenz: "Ein weiterer Beschluss des IOC ist dazu nicht notwendig." Eine Wiederaufnahme könnte damit wohl schon in der kommenden Woche vollzogen werden. Sollten noch positive Proben auftauchen, werde die Exekutive wieder zusammenkommen und über Maßnahmen diskutieren, sagte Bach.

Hörmann warnt Russland trotz bevorstehender Wiedereingliederung

DOSB-Präsident Alfons Hörmann sprach von einem "Signal von großer Bedeutung" für Russland und den gesamten Weltsport, "denn Russland bleibt damit nach den gravierenden Verstößen gegen das Fairplay unter intensiver Beobachtung."

Hörmann sieht den Fall selbst bei einer Wiedereingliederung der Russen nicht als erledigt an: "Es liegt nun an den Verantwortlichen des russischen NOK, die dringend notwendigen Veränderungen zeitnah und konsequent umzusetzen. Erst dann kann Russland wieder voll akzeptiertes Mitglied der Olympischen Familie werden."

Hoevertsz: "keine organisierte Aktivität" - Schlussstrich herbeigesehent

Vor dem Votum der IOC-Mitglieder hatte Nicole Hoevertsz, Vorsitzende der IOC-Beobachtergruppe für Russland, die Ergebnisse ihrer Arbeit vorgestellt. Das IOC-Mitglied aus Aruba lobte die "Olympischen Athleten aus Russland" und deren Delegation für beispielhaftes und vorbildliches Verhalten in Pyeongchang. Die beiden Dopingverstöße bezeichnete sie als "isolierte Einzelfälle", die auf "keine organisierte Aktivität" hindeuteten.

Hoevertsz schlug auch vor, mit diesem Urteil endlich einen Schlussstrich unter die Dopingkrise um Russland zu ziehen. Das sah auch der frühere IOC-Vize John Coates so. Der jetzige Präsident des Internationalen Sportgerichtshof CAS wies darauf hin, dass die Russen die Dopingfälle rasch akzeptiert hätten. "Sie haben die Vorschläge der IOC-Exekutive unterstützt. Ich bin auch dafür, dass man das Thema zum Ende führt", sagte der Australier.

Weitere Maßnahmen noch offen

Die Kanadierin Tricia Smith schlug vor, dass die Aufhebung der Suspendierung an zusätzliche Bedingungen geknüpft sein müsste. So solle ein genauer Plan von Russland, dem IOC und der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA entwickelt werden, der Russland den Weg zu einer dopingfreien Sportkultur weisen soll.

Russland schien mit dem Urteil zunächst einverstanden zu sein. Das russische IOC-Mitglied Shamil Tarpischew äußerte die Hoffnung, dass mit der Entscheidung ein "neues Kapitel" im russischen und olympischen Sport geschrieben werden könne.

In dem Briten Adam Pengilly und Richard Pound fehlten am Sonntag zwei der größten Kritiker von Bachs Kurs in der Russland-Politik. Pengilly hatte Südkorea nach einem Vorfall mit einem Wachmann verlassen, Pound reiste nach eigenem Bekunden aus Protest gegen die Russland-Politik der IOC-Spitze vorzeitig ab.