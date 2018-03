Innenminister Thomas de Maiziere: Vorerst keine deutsche Olympiabewerbung

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 Premier League Stoke -

Der scheidende Bundesinnenminister Thomas de Maiziere hat sich gegen eine zeitnahe deutsche Olympiabewerbung ausgesprochen. "Ich halte den Zeitpunkt für zu früh", sagte de Maiziere kurz vor seiner Abreise aus Pyeongchang.

Er kündigte die Entwicklung einer "nationalen Strategie für Sportgroßveranstaltungen" an, "nicht nur für Olympische Spiele".

"Wir müssen schrittweise dahin kommen, dass es auch in der Bevölkerung Zustimmung dafür gibt, so etwas zu veranstalten. Das wird die neue Bundesregierung mit dem Sport und anderen Akteuren auf den Weg bringen", ergänzte der Minister. Dazu brauche man "von Beginn an die Wirtschaft im Boot, die wichtigen Multiplikatoren". Dann könne "irgendwann auch das Thema Olympia wieder in den Blick kommen".

De Maiziere sieht IOC in der Pflicht

Auch das Internationale Olympische Komitee und weitere Weltverbände aus dem Sport sieht er in der Pflicht. "Sie werden nie die Chance haben, den Steuerzahler davon zu überzeugen, sich für eine Sportveranstaltung zu bewerben, wenn die internationalen Verbände nicht glaubwürdig sind", sagte de Maiziere. Was ihn störe, sei, dass "wir in Europa immer rummeckern, dass das IOC die Spiele an bestimmte Standorte vergibt, die uns nicht gefallen, aber selbst nicht die Kraft haben, uns zu bewerben".

Eine konsequente Umsetzung der Spitzensportreform hält de Maiziere für dringend notwendig. Wenn man sich in anderen Staaten wie Großbritannien, Kanada oder Norwegen umschaue, müsse man feststellen, "dass Deutschland gemessen am Einsatz des Steuerzahlers und am Einsatz von Trainern und Athleten nicht mehr die Rolle einnimmt, die es mal eingenommen hat und nicht mehr da steht, wo es eigentlich hingehört".

"Besser werden, und zwar mit fairen Mitteln"

Es sei das Ziel der Spitzensportreform, dass wir "besser werden, und zwar mit fairen Mitteln, die Trainer besser zu unterstützen, und dass die Sportlerinnen und Sportler auch nach der aktiven Karriere eine vernünftige Perspektive haben." Deutschland insgesamt müsse sich "anstrengen, wieder besser zu sein".

De Maiziere wird der neuen Bundesregierung nicht mehr angehören und als Innenminister voraussichtlich durch Horst Seehofer ersetzt. IOC-Präsident Thomas Bach habe ihm in Pyeongchang einen Ratschlag gegeben, sagte de Maiziere: "Er hat gesagt: Wenn Du jetzt aufhörst, lehnst du das erste halbe Jahr erst mal alle Angebote ab. Ich denke, das ist eine gute Idee." Er scheide wehmütig aus dem Amt, aber mit dem Sport verbunden könne man auch wie Millionen andere sein, "dafür muss man nicht Bundesinnenminister sein".