Olympia 2018: CAS eröffnet Verfahren gegen russischen Curler wegen Dopingverdachts

Premier League Darts Do 22.02. Berlin Calling! Wer rockt die Premiere in der Hauptstadt? DAZN World Freestyle Masters Do 22.02. DAZN lässt die besten Freestyler um die WM kämpfen Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

19. Februar NHL Wild @ Islanders League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo NCAA Division I Oklahoma @ Kansas Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

20. Februar Ligue 1 Troyes -

Dijon Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

21. Februar Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 3 Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby County -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

22. Februar Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Viertelfinale Indian Super League Mumbai CIty -

NorthEast Utd Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Berlin CEV Champions League (W) Novara -

Fenerbahce NHL Islanders @ Maple Leafs NBA Clippers @ Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

23. Februar J1 League Tosu -

Kobe Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Halbfinale Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Viertelfinale Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Six Nations Frankreich -

Italien Primera División La Coruna -

Espanyol NBA Timberwolves @ Rockets DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

24. Februar Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Six Nations Irland -

Wales Premier League Liverpool -

West Ham Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Finale Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Six Nations Schottland -

England Serie A Bologna -

CFC Genua Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Halbfinale Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes King Of Kings King of Kings 54 Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Pro14 Scarlets -

Ulster Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) NBA Magic @ 76ers Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai vs Juan Francisco Estrada NHL Oilers @ Kings J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

25. Februar Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Premiership London Irish -

Worcester Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Super Liga Partizan -

Zemun Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga Premiership Saracens -

Leicester 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Finale Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

26. Februar Serie A Cagliari -

Neapel Premier League Crystal Palace -

Tottenham Primera División Levante -

Real Betis NBA Warriors @ Knicks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

27. Februar Cup Akhisar -

Galatasaray CEV Champions League (W) Galatasaray -

VakifBank Istanbul Cup Akhisar -

Galatasaray (Türkisch) Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Copa Libertadores Defensor -

Gremio NBA Wizards @ Bucks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. Februar Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla CEV Champions League Berlin Recycling Volleys -

Jastrzebski Wegiel Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Tag 3 NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. März Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkisch) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Premier League Darts Premier League: Exeter Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Viertelfinale NBA Lakers @ Heat A-League Melbourne City -

Melbourne Victory UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Viertelfinale World Pool Masters World Pool Masters: Tag 1 Ligue 1 Nizza -

Lille UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Edinburgh -

Munster Premiership Harlequins -

Bath Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Halbfinals J1 League Kobe -

Shimizu Primera División Villarreal -

Girona World Pool Masters World Pool Masters: Tag 2 -

Session 1 Serie A SPAL -

Bologna Championship Nott´m Fortest -

Birmingham Primera División FC Sevilla -

Bilbao Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Halbfinale Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Championship Wolverhampton -

Reading World Pool Masters World Pool Masters: Tag 2 -

Session 2 Ligue 1 St. Etienne -

Dijon Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Brom (Delayed) Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Premier League Brighton -

Arsenal Serie A Benevento -

Hellas Verona Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Finale Primera División Valencia -

Real Betis

Die Anti-Doping-Division des Internationalen Sportgerichtshofs CAS hat ein Verfahren gegen den russischen Curler Alexander Kruschelnizki eingeleitet.

Das bestätigte der CAS in einer Mitteilung am Montagnachmittag Ortszeit in Pyeongchang. Ein Termin für eine Anhörung sei noch nicht festgelegt. Weitere Informationen gab der CAS nicht.

Kruschelnizki hatte gemeinsam mit seiner Curling-Partnerin und Ehefrau Anastassija Brysgalowa im Mixed-Wettbewerb die Bronzemedaille gewonnen. Konstantin Wybornow, Sprecher der "Olympischen Athleten aus Russland" (OAR) in Pyeongchang, hatte am Sonntag bestätigt, "dass die Leitung unserer Delegation eine offizielle Nachricht des IOC erhalten hat eine mögliche Verletzung der Anti-Doping-Regeln betreffend."

Russische Medien hatten übereinstimmend berichtet, dass Kruschelnizki in der A-Probe positiv auf das verbotene Herzmittel Meldonium getestet worden war. Die B-Probe sollte am Montag geöffnet werden.

Es wäre der zweite Dopingfall der Winterspiele in Pyeongchang

Zuvor war der japanische Shorttracker Kei Saito mit der maskierenden Substanz Acetazolamid erwischt worden. Ob der Fall, sollte er sich bestätigen, Auswirkungen auf eine mögliche Aufhebung der Suspendierung des russischen Nationalen Olympischen Komitees noch vor der Schlussfeier am Sonntag hat, ist unklar.

Das Internationale Olympische Komitee IOC hatte schon am Sonntag erklärt, dass der Fall nun von der IOC-Kommission bewertet werde, die den Prozess der Wiedereingliederung des russischen NOKs betreut.

Die vom IOC-Mitglied Nicole Hoevertsz geleitete Kommission soll dem Exekutivkomitee eine Empfehlung geben, ob Russland schon vor der Schlussfeier - wie durch das IOC in Aussicht gestellt - begnadigt werden soll.

Die IOC-Exekutive unter Leitung von Präsident Thomas Bach, die letztlich die Entscheidung über eine Wiedereingliederung Russlands trifft, kommt am Samstag zusammen.

Das IOC hat die Kriterien, auf deren Grundlage die Entscheidung über eine Begnadigung schon vor der Schlussfeier fällt, nie öffentlich gemacht. Vor der Veröffentlichung des Falles durch den CAS hatte IOC-Sprecher Mark Adams am Montagmorgen gesagt: "Für uns ist es extrem enttäuschend, wenn ein Fall bestätigt wird." Das IOC hatte die 168 russischen Athleten, die in Pyeongchang starten dürfen, genau überprüft und für sauber erklärt.

Wegen des Staatsdoping-Skandals rund um die Winterspiele vor vier Jahren in Sotschi müssen russische Sportler in Pyeongchang als "Olympische Athleten aus Russland" (OAR) unter neutraler Flagge antreten.