Olympia 2018: Hörmann gegen Aufhebung der Sanktionen - Bewerbung "auf Agenda"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis NBA Spurs @ Rockets Indian Super League Chennai -

Goa Basketball Champions League Besiktas -

Bayreuth BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 7 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Oldenburg Basketball Champions League Monaco -

Zielona Gora Championship Brentford -

Cardiff NBA Timberwolves @ Wizards Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta CEV Champions League Belchatow -

Volley Lube Basketball Champions League Banvit -

Nanterre Basketball Champions League Karsiyaka -

PAOK Basketball Champions League Nymburk -

AEK CEV Champions League BR Volleys -

Friedrichshafen Basketball Champions League Straßburg -

Neptunas Basketball Champions League Teneriffa -

Murcia BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 2 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2 Copa Libertadores Independiente -

Millonarios NBA Pelicans @ Spurs Pro14 Edinburgh -

Munster Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar NBA Clippers @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Halbfinale NHL Wild @ Golden Knights A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Six Nations Italien -

Schottland Championship Fulham -

QPR Six Nations England -

Irland Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Six Nations Wales -

Frankreich Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) NBA Hawks @ Bucks Premier League Stoke -

Everton (Delayed) NHL Sharks @ Canucks J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka BSL Fenerbahce -

Darüssafaka Primera División Leganes -

Sevilla Liga ACB Saski-Baskonia -

Gran Canaria Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Liga ACB Burgos -

Barcelona BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Finale Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 2 CEV Champions League (W) Conegliano -

Dinamo Kasan NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 3 Premier League Darts Premier League: Glasgow CEV Champions League Friedrichshafen -

BR Volleys NBA Lakers @ Pelicans Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 4 Premiership Bath -

Exeter Friendlies Argentinien -

Italien NBA Jazz @ Spurs A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea Premiership Saracens -

Harlequins League One Shrewsbury -

Wimbledon Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 5 League Two Luton -

Barnet Pro14 Munster -

Scarlets NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers Liga ACB Gran Canaria -

Andorra League Two Chesterfield -

Notts Premiership Leicester -

Wasps Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 6 League One Portsmouth -

Oxford Liga ACB Real Madrid -

Valencia NBA Spurs @ Bucks

Für DOSB-Präsident Alfons Hörmann käme die Aufhebung der Suspendierung des Nationalen Olympischen Komitee Russlands zu früh. Olympische Spiele in Deutschland bleiben "auf unserer Agenda".

"Wir konnten bis zum heutigen Tag keine demütige, reumütige oder gar entschuldigende Positionierung des russischen Teams wahrnehmen", sagte Hörmann: "Da fehlt der Glaube daran, dass es schon in den Köpfen angekommen und verarbeitet wurde."

Die beiden Doping-Fälle in Pyeongchang (Bob-Pilotin Nadeschda Sergejewa und Curler Alexander Kruschelnizki) "führen dazu, dass wir uns eine allzu schnelle Form des 'Resetmodus' nicht wünschen und als nicht angebracht ansehen", sagte Hörmann: "Ein Team, das so agiert und so gravierend gegen die Regeln des Sports verstoßen hat, kann vielleicht auch selbst davon profitieren, wenn der Beobachtungsstatus bis zu den Spielen 2020 in Tokio beibehalten wird."

Das Internationale Olympische Komitee mit dem deutschen Präsidenten Thomas Bach berät noch, ob die "Olympischen Athleten aus Russland" bei der Abschlussfeier der Winterspiele am Sonntag wieder ihre Nationalfarben tragen dürfen. Eine Entscheidung könnte erst am Sonntag fallen.

"Vision der Olympischen Spiele in Deutschland bleibt auf unserer Agenda"

Eine weitere deutsche Bewerbung um Olympische Spiele hat Hörmann indes so deutlich wie nie seit dem gescheiterten Versuch mit Hamburg in Aussicht gestellt.

"Die Vision der Olympischen Spiele in Deutschland bleibt auf unserer Agenda, gerne mit drei Ausrufezeichen", sagte Hörmann.

Einen zeitlichen Rahmen nannte Hörmann nicht. Die Sommerspiele sind bis 2028 an Paris (2024) und Los Angeles (2028) vergeben, der Gastgeber der Spiele 2032 wird im Jahr 2025 gewählt. Die Winterspiele in vier Jahren finden in Peking statt. Für einen Vorstoß für die Spiele 2026, die im kommenden Jahr vergeben werden, wäre die Zeit zu knapp.

"Diese Diskussion läuft seit geraumer Zeit und wurde in den letzten Tagen in Deutschland wieder forciert. Wir werden einen Plan entwickeln - zu 100 Prozent abgestimmt mit dem Innenministerium", sagte Hörmann. Er verwies auf einen Passus in der Koalitionsvereinbarung einer möglichen Großen Koalition von CDU und SPD, in dem verankert ist, dass eine Strategie bezüglich künftiger Sportgroßereignisse entwickelt werden soll.

Olympia 2018: Die deutschen Medaillen-Gewinner in Pyeongchang © getty 1/26 Welche deutschen Athleten haben bei den Olympischen Winterspielen 2018 bislang Medaillen geholt? SPOX gibt einen Überblick... © getty 2/26 Laura Dahlmeier (Biathlon): 2x Gold (Sprint, Verfolgung), Bronze (Einzel) © getty 3/26 Arnd Peiffer (Biathlon): Gold (Sprint) © getty 4/26 Benedikt Doll (Biathlon): Bronze (Verfolgung) © getty 5/26 Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Simon Schempp (Biathlon): Bronze (Staffel) © getty 6/26 Aljona Savchenko / Bruno Massot (Eiskunstlauf): Gold (Paarlauf) © getty 7/26 Eric Frenzel (Nordische Kombination): Gold (Einzel/Normalschanze), Bronze (Einzel/Großschanze) © getty 8/26 Johannes Rydzek (Nordische Kombination): Gold (Einzel/Großschanze, Team) © getty 9/26 Fabian Rießle (Nordische Kombination): Silber (Einzel/Großschanze) © getty 10/26 Eric Frenzel, Johannes Rydzek, Vinzenz Geiger, Fabian Riessle (Nordische Kombination): Gold (Teamwettbewerb) © getty 11/26 Tobias Wendl / Tobias Arlt (Rodeln): 2x Gold (Doppelsitzer, Team) © getty 12/26 Natalie Geisenberger (Rodeln): 2x Gold (Einzel, Team) © getty 13/26 Dajana Eitberger (Rodeln): Silber (Einzel) © getty 14/26 Johannes Ludwig (Rodeln): Gold (Team), Bronze (Einzel) © getty 15/26 Toni Eggert / Sascha Bennecken (Rodeln): Bronze (Doppelsitzer) © getty 16/26 Mariama Jamanka und Lisa Buckwitz (Zweier-Bob): Gold © getty 17/26 Andreas Wellinger (Skispringen): Gold (Normalschanze), Silber (Großschanze) © getty 18/26 Jacqueline Lölling (Skeleton): Silber © getty 19/26 Katharina Althaus (Skispringen): Silber (Normalschanze) © getty 20/26 Simon Schempp (Biathlon): Silber (Massenstart) © getty 21/26 Karl Geiger, Stephan Leyhe, Richard Freitag, Andreas Wellinger (Skispringen): Silber (Teamspringen) © getty 22/26 Francesco Friedrich und Thorsten Margis (Bob): Gold (Zweier-Bob) © getty 23/26 Ramona Hofmeister, Selina Jörg (Snowboard): Silber und Bronze (Parallel-Riesenslalom) © getty 24/26 Nico Walther, Kevin Kuske, Alexander Rödinger, Eric Franke (Bob): Silber (Vierer-Bob) © getty 25/26 Francesco Friedrich, Candy Bauer, Martin Grothkopp, Thorsten Margis (Bob): Gold (Vierer-Bob) © getty 26/26 Eishockey-Nationalmannschaft: Silber

De Maiziere hält "den Zeitpunkt für zu früh"

Dies hatte auch der scheidende Innenminister Thomas de Maiziere bei seinem Besuch in Pyeongchang erwähnt, er klang dabei aber zurückhaltender als Hörmann. "Ich halte den Zeitpunkt für zu früh", sagte de Maiziere: "Wir müssen schrittweise dahin kommen, dass es auch in der Bevölkerung Zustimmung dafür gibt, so etwas zu veranstalten. Das wird die neue Bundesregierung mit dem Sport und anderen Akteuren auf den Weg bringen."

Unter anderem Altkanzler Gerhard Schröder, der sich bei seinem Besuch in Pyeongchang für eine erneute Olympiabewerbung Berlins aussprach, hatte die Diskussion zuletzt befeuert. Zuletzt war der DOSB mit den Kampagnen für Hamburg 2024 (Sommer) und München 2022 (Winter) am Votum der Bürger gescheitert. Die Bewerbung um die laufenden Winterspiele hatte München im Jahr 2011 bei der IOC-Wahl in Durban klar gegen Pyeongchang verloren.

Hörmann: "Sehr gute Benotung" für Südkorea

Dennoch stellt Hörmann den Spielen in Südkorea ein sehr positives Zeugnis aus.

"Diese Spiele waren aus Sicht der Athleten und Trainer die besten der jüngeren Vergangenheit", sagte Hörmann nach Rücksprache mit den Beteiligten in der deutschen Mannschaft.

Die Südkoreaner würden sich "eine sehr gute Benotung" verdienen. "Ich möchte den Gastgebern gratulieren", sagte Hörmann: "Das müssen andere erst einmal so hinbekommen."

Die Frage, was von den Spielen bleiben wird, bleibe spannend. "Ich bin gespannt, wie der Nachhaltigkeitsgedanke gelebt wird. Gleiches gilt für das Thema der politischen Annäherung. Wir werden das verfolgen, ob es ein einmaliger Höhepunkt oder ein erster Schritt in Richtung weiterer Gespräche sein wird. Wenn das so kommt, dann ist das ein großer und besonderer Moment."