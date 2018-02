15 weitere russische Athleten ziehen vor den CAS

Six Nations Sa 10.02. Nur was für richtig harte Kerle: Six Nations auf DAZN Fed Cup Sa 10.02. Fed Cup en masse: Alle Spiele im Superfeed DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

15 weitere russische Athleten und Trainer sind vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS gezogen. Die Gruppe will ihre Einladung für die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang ab Freitag einklagen, die ihr das Internationale Olympische Komitee (IOC) wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Richtlinien bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi verweigert hatte.

Zu den Athleten gehören Langlauf-Star Alexander Legkow und Skeleton-Pilot Alexander Tretjakow.

Bereits am Dienstag waren 32 russische Athleten vor das Ad-Hoc-Gericht des CAS gezogen, um noch bei den Wettkämpfen in Südkorea starten zu können. Die Anhörung dieser Gruppe begann am Mittwoch um 13.00 Uhr.