WADA-Präsident Reedie hofft auf schnelle Entscheidung über russiche Olympiastarter

NFL Sa 21.01. US-Kommentar gesucht? DAZN lässt dir die Wahl! Champions Hockey League Live Trinec -

Jyväskylä Ligue 1 Bordeaux -

Caen Ligue 1 Marseille -

Straßburg Basketball Champions League Ludwigsburg -

Ventspils Basketball Champions League Murcia -

Oldenburg Ligue 1 Monaco -

Nizza NBA Pelicans @ Celtics DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. Januar Club Friendlies FC St. Pauli -

VfL Bochum 1848 Ligue 1 Amiens -

Montpellier Ligue 1 Angers -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Lyon Ligue 1 Lille -

Rennes Ligue 1 Metz -

St. Etienne Ligue 1 Toulouse -

Nantes Copa del Rey DAZN-Konferenz: Copa del Rey Copa del Rey Atletico Madrid -

FC Sevilla Copa del Rey Valencia -

Alaves Basketball Champions League Bayreuth -

Banvit Basketball Champions League Bonn -

Aris Ligue 1 PSG -

Dijon Copa del Rey Espanyol -

FC Barcelona NBA Lakers @ Thunder DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. Januar Indian Super League Mumbai City -

Bengaluru CEV Champions League PAOK -

Friedrichshafen Copa del Rey Leganes -

Real Madrid NHL Golden Knights @ Lightning NBA Timberwolves @ Rockets Primeira Liga Setubal -

Sporting European Challenge Cup Gloucester -

Pau Ligue 1 Caen -

Marseille Championship Derby County -

Bristol City Primera División Getafe -

Bilbao Primeira Liga FC Porto -

Tondela NHL Canadiens @ Capitals NBA Knicks @ Jazz DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

20. Januar Primera División Espanyol -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Chelsea Championship Aston Villa -

Barnsley European Rugby Champions Cup Clermont -

Ospreys Primera División Atletico Madrid -

Girona Ligue 1 Nantes -

Bordeaux European Rugby Champions Cup Treviso -

Bath Premier League Man City -

Newcastle Primera División Villarreal -

Levante Championship Sheffield Wed -

Cardiff NHL Stars @ Sabres Ligue 1 Amiens -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Toulouse Ligue 1 Rennes -

Angers Ligue 1 Straßburg -

Dijon Ligue 1 Troyes -

Lille Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Las Palmas -

Valencia European Challenge Cup Stade Francais -

Edinburgh NBA Thunder @ Cavaliers NCAA Division I Missouri @ Texas A&M Premier League West Ham -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) A-League Melbourne City -

Adelaide Utd DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

21. Januar Primera División Alaves -

Leganes Serie A Atalanta -

Neapel Eredivisie Ajax -

Feyenoord Ligue 1 Nizza -

St. Etienne Serie A Bologna -

Benevento Serie A Lazio -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Crotone Serie A Sampdoria -

Florenz Serie A Udinese -

SPAL Serie A Sassuolo -

FC Turin Primera División Real Madrid -

La Coruna Eredivisie Heracles -

PSV Ligue 1 Monaco -

Metz Premier League Southampton -

Tottenham First Division A Genk -

Anderlecht Serie A Cagliari -

AC Mailand Primera División Real Sociedad -

Celta Vigo NHL Flyers @ Capitals Liga ACB Andorra -

Barcelona Liga ACB Valencia -

Fuenlabrada Primera División Real Betis -

FC Barcelona Serie A Inter Mailand -

AS Rom Ligue 1 Lyon -

PSG NFL Jaguars @ Patriots NFL Jaguars @ Patriots (Englischer Originalkommentar) NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes NFL Vikings @ Eagles NFL Vikings @ Eagles (Englischer Originalkommentar) DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

22. Januar Serie A Juventus -

CFC Genua Premier League Swansea -

Liverpool Primera División Eibar -

Malaga NCAA Division I North Carolina @ Virginia Tech NBA Timberwolves @ Clippers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

23. Januar Coupe de France Nantes -

Auxerre Basketball Champions League Elan Chalon -

Ludwigsburg Basketball Champions League Estudiantes -

Bayreuth League Cup Bristol City -

Man City Premiership Partick Thistle -

Celtic Coupe de France Epinal -

Marseille Copa del Rey FC Sevilla -

Atletico Madrid NBA Cavaliers @ Spurs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

24. Januar Coupe de France PSG -

Guingamp Serie A Lazio -

Udinese Copa del Rey Alaves -

Valencia Basketball Champions League Oldenburg -

AS Monaco Basketball Champions League Nanterre -

Bonn Serie A Sampdoria -

AS Rom League Cup Arsenal -

Chelsea Coupe de France Monaco -

Lyon Copa del Rey Real Madrid -

Leganes NBA Rockets @ Mavericks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

25. Januar Indian Super League Kalkutta -

Chennai CEV Champions League (W) Fenerbahce -

Conegliano First Division A Brügge – Oostende Coupe de France Straßburg -

Lille Copa del Rey FC Barcelona -

Espanyol NCAA Division I Michigan @ Purdue NHL Capitals @ Panthers NBA Wizards @ Thunder A-League Melbourne Victory -

FC Sydney DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

26. Januar Unibet Masters The Masters: Tag 1 Ligue 1 Dijon -

Rennes Primera División Bilbao -

Eibar NBA 76ers @ Spurs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

27. Januar The World Championship Of Ping Pong Ping Pong WM: Tag 1 -

Session 1 Primera División La Coruna -

Levante Championship Bristol City -

QPR Primera División Valencia -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Montpellier Serie A Sassuolo -

Atalanta The World Championship Of Ping Pong Ping Pong WM: Tag 1 -

Session 2 Primera División Malaga -

Girona Unibet Masters The Masters: Tag 2 Primera División Villarreal -

Real Sociedad NBA Thunder @ Pistons DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. Januar Primera División Leganes -

Espanyol Eredivisie Utrecht -

Ajax The World Championship Of Ping Pong Ping Pong WM: Tag 2 -

Session 1 Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 1 Eredivisie Feyenoord -

Den Haag Premiership Ross County -

Rangers BSL Banvit -

Fenerbahce Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas The World Championship Of Ping Pong Ping Pong WM: Tag 2 -

Session 2 First Division A Lüttich – Anderlecht Primera División FC Sevilla -

Getafe Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 2 Primera División FC Barcelona -

Alaves Ligue 1 Marseille -

Monaco NBA Bucks @ Bulls DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

29. Januar Primera División Celta Vigo -

Real Betis

WADA-Präsident Craig Reedie hofft auf eine kurzfristige Entscheidung über die Zulassung russischer Sportler für die Olympischen Spiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar).

"Meiner Kenntnis nach trifft sich die zuständige Kommission in dieser Woche in Lausanne und wird dann ihre Vorschläge weitergeben", sagte Reedie am Rande des Festaktes zum 15-jährigen Bestehen der Nationalen Anti Doping Agentur dem SID in Bonn: "Es muss sehr schnell passieren, die Spiele starten am 9. Februar."

Anfang Dezember hatte das IOC wegen des Dopingskandals das russische Olympische Komitee von den Winterspielen ausgeschlossen, sauberen russischen Sportlern unter bestimmten Bedingungen aber einen Start unter neutraler Flagge in Aussicht gestellt.

Ein Gremium unter Vorsitz der ehemaligen französischen Sportministerin Valerie Fourneyron, das "Invitation Review Panel", legt eine Liste von Sportlern fest, die dafür infrage kommen. Zu der Kommission gehören auch Richard Budgett, der medizinische Direktor des IOC, und der deutsche WADA-Chefermittler Günter Younger.

Kriterien für Starter-Liste sind unbekannt

Wie genau allerdings die Kriterien für die Zulassung aussehen, ist bisher nicht bekannt. Dies hatte vermehrt Kritik provoziert. "Leider wurden die Kriterien nicht öffentlich gemacht. Das hilft nicht auf dem Weg zu mehr Glaubwürdigkeit", sagte Travis Tygart, Chef der US-Anti-Doping-Agentur USADA und bekannt geworden als Jäger von Lance Armstrong, am Dienstag in Bonn.

"Ich bin sehr sicher, dass, wenn die Entscheidungen öffentlich gemacht werden, es sehr klar sein wird, was die Kriterien und die Gründe waren", sagte Reedie. Über die endgültige Starterlaubnis entscheidet die sogenannte "OAR Implementation Group", ein IOC-Gremium unter Leitung von Nicole Hoevertsz (Aruba).

Vor den Verhandlungen über die Einsprüche von mehr als 40 lebenslang vom IOC für Olympia gesperrten russischen Sportler hofft Reedie, dass die Sanktionen Bestand haben werden. Dies sei in der aktuellen Situation "wichtig". "Ich denke, die Arbeit der Kommission war sehr detailliert. Der Ablauf war erstklassig. Jetzt müssen wir hoffen, dass die Richter die richtigen Entscheidungen treffen", sagte Reedie.