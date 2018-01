Russische Stars von Olympia in Pyeongchang ausgeschlossen

Copa del Rey Do 25.01. Derby mit Druck: Dreht Barca den Rückstand? Coupe de France Live Nantes -

Auxerre Basketball Champions League Elan Chalon -

Ludwigsburg Basketball Champions League Estudiantes -

Bayreuth League Cup Bristol City -

Man City Premiership Partick Thistle -

Celtic Coupe de France Epinal -

Marseille Copa del Rey FC Sevilla -

Atletico Madrid NBA Cavaliers @ Spurs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

24. Januar Coupe de France PSG -

Guingamp Serie A Lazio -

Udinese Copa del Rey Alaves -

Valencia Basketball Champions League Oldenburg -

Monaco Basketball Champions League Nanterre -

Bonn Serie A Sampdoria -

AS Rom League Cup Arsenal -

Chelsea Coupe de France Monaco -

Lyon Copa del Rey Real Madrid -

Leganes NBA Rockets @ Mavericks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

25. Januar Indian Super League Kalkutta -

Chennai CEV Champions League (W) Fenerbahce -

Conegliano First Division A Brügge – Oostende Coupe de France Straßburg -

Lille Copa del Rey FC Barcelona -

Espanyol NCAA Division I Michigan @ Purdue NHL Capitals @ Panthers NBA Wizards @ Thunder World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 1 A-League Melbourne Victory -

FC Sydney DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

26. Januar Unibet Masters The Masters: Tag 1 Ligue 1 Dijon -

Rennes Primera División Bilbao -

Eibar NBA 76ers @ Spurs World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

27. Januar The World Championship Of Ping Pong Ping Pong WM: Tag 1 -

Session 1 Primera División La Coruna -

Levante Championship Bristol City -

QPR Primera División Valencia -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Montpellier Serie A Sassuolo -

Atalanta The World Championship Of Ping Pong Ping Pong WM: Tag 1 -

Session 2 Primera División Malaga -

Girona Ligue 1 Angers -

Amiens Ligue 1 Guingamp -

Nantes Ligue 1 Metz -

Nizza Ligue 1 St. Etienne -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Troyes Unibet Masters The Masters: Tag 2 Primera División Villarreal -

Real Sociedad Serie A Chievo Verona -

Juventus NCAA Division I Texas A&M @ Kansas NBA Thunder @ Pistons NCAA Division I Kentucky @ West Virginia World Rugby Sevens Series Sydney -

Tag 3 Session 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. Januar Primera División Leganes -

Espanyol Eredivisie Utrecht -

Ajax Liga ACB Real Madrid -

Bilbao Serie A SPAL -

Inter Mailand The World Championship Of Ping Pong Ping Pong WM: Tag 2 -

Session 1 Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 1 Eredivisie Feyenoord -

Den Haag Karate1 Premier League Premier League: Paris Ligue 1 Lille -

Straßburg Serie A FC Turin -

Benevento Serie A Neapel -

Bologna Serie A Crotone -

Cagliari Serie A Florenz -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

Udinese Premiership Ross County -

Rangers BSL Banvit -

Fenerbahce Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas Ligue 1 Bordeaux – Lyon The World Championship Of Ping Pong Ping Pong WM: Tag 2 -

Session 2 First Division A Lüttich – Anderlecht Serie A AC Mailand -

Lazio Primera División FC Sevilla -

Getafe Liga ACB Estudiantes -

Saski-Baskonia Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 2 Primera División FC Barcelona -

Alaves Serie A AS Rom -

Sampdoria NFL NFC @ AFC Ligue 1 Marseille -

Monaco NBA Bucks @ Bulls DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

29. Januar Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

Benfica NCAA Division I Kansas @ Kansas State NBA Celtics @ Nuggets St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

30. Januar Basketball Champions League Juventus -

Oldenburg Basketball Champions League Besiktas -

Bonn Coppa Italia Atalanta -

Juventus Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) NBA Nuggets @ Spurs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

31. Januar St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 3 Basketball Champions League Gaziantep -

Ludwigsburg CEV Champions League Belchatow -

Dinamo Moskau Basketball Champions League Bayreuth -

Venedig Coppa Italia AC Mailand -

Lazio Premier League Tottenham -

Man United Coupe de la Ligue Monaco -

Montpellier Primeira Liga Sporting -

Guimaraes Premier League Man City -

West Bromwich (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) NBA Knicks @ Celtics Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Tag 4 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. Februar St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 4 Indian Super League Mumbai City – Jamshedpur Premier League Darts Premier League: Dublin NBA Rockets @ Spurs Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 1 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Viertelfinale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

02. Februar St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Viertelfinale Primera División Real Sociedad -

La Coruna Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 2 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Halbfinale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

03. Februar St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Halbfinale Primera División Eibar -

FC Sevilla Premier League Burnley -

Man City Premiership Kilmarnock -

Celtic Six Nations Wales -

Schottland Championship Leeds -

Cardiff Primera División Real Betis -

Villarreal Six Nations Frankreich -

Irland Serie A Sampdoria -

FC Turin Premier League Arsenal -

Everton Primera División Alaves -

Celta Vigo Premier League Man United – Huddersfield (Delayed) Primera División Levante -

Real Madrid Serie A Inter Mailand -

Crotone NBA Bulls @ Clippers Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed) Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 3 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Finale BSL Fenerbahce -

Anadolu Efes Primera División Getafe -

Leganes Serie A Hellas Verona -

AS Rom St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg – Finale Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Newcastle Primera División Espanyol -

FC Barcelona Premier League Liverpool -

Tottenham Primera División Girona -

Bilbao NBA Lakers @ Thunder Primera División Atletico Madrid -

Valencia Serie A Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon NFL Eagles @ Patriots NFL Eagles @ Patriots (Englischer Originalkommentar) Serie A Lazio -

CFC Genua

Der russische Biathlet Anton Schipulin, Staffel-Olympiasieger 2014, darf ebenso wie der sechsmalige Shorttrack-Olympiasieger Wiktor Ahn und der zweimalige Skilanglauf-Weltmeister Sergej Ustjugow nicht bei den Winterspielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) an den Start gehen.

Wie das russische Olympia-Komitee ROC am Dienstag mitteilte, wurden neben diesem Trio auch die Paarlauf-Olympiazweite Xenia Stolbowa und Eistänzer Iwan Bukin von der Kandidatenliste für einen Start unter neutraler Flagge gestrichen, weil sie in den Skandal um das Staatsdoping verwickelt gewesen seien.

Die Entscheidung des vom IOC eingesetzten "Invitation Review Panel", das bestimmt, welche Sportler für einen Start infrage kommen, stieß beim ROC naturgemäß auf Unverständnis. Die genannten Sportler, sagte ROC-Vizepräsident Stanislaw Posdnijakow, seien "niemals in irgendeinen Dopingskandal verwickelt" gewesen und hätten "in ihrer Karriere durch zahlreiche Dopingtests bewiesen, dass sie saubere Sportler" seien.

Keine Zeit für Einspruch - ROC trotzdem uneinsichtig

Der Funktionär kündigte an, dem IOC eine Anfrage zu senden, um "die spezifischen Gründe zu erhalten, warum Kapitäne einiger Sportarten nicht auf der Liste der potenziellen Olympia-Starter stehen." Das ROC erkannte die Entscheidung nicht als final ein, obwohl Ahns Anwalt bereits äußerte, dass für einen Einspruch die Zeit bis zum Olympia-Start zu kurz sei.

Valerie Fourneyron, Vorsitzende des Review Panels, teilte in einem IOC-Statement mit: "Bei der Zusammenstellung der Liste war es das Ziel, dass es bezüglich der aufgeführten Sportler nicht die geringsten Zweifel an ihrer Sauberkeit gibt." Eine Nichtberücksichtigung würde jedoch nicht automatisch bedeuten, dass ein Sportler gedopt sei.

Während bei Russlands Skijägern in Schipulin (30) der mit Abstand beste Athlet wegfällt, platzt für Ahn (32) der Traum vom Start im Geburtsland. Der in Seoul geborene Ahn hatte 2011 die russische Staatsbürgerschaft erhalten und gewann bei den Winterspielen 2014 in Sotschi dreimal Gold und einmal Bronze. Gleiches war ihm acht Jahre zuvor unter südkoreanischer Flagge unter seinem Geburtsnamen Ahn Hyun-Soo in Turin gelungen.

Anfang Dezember hatte das IOC das ROC wegen systematischen Dopings von den Winterspielen ausgeschlossen, sauberen russischen Sportlern unter bestimmten Bedingungen aber einen Start unter olympischer Flagge und Hymne in Aussicht gestellt.