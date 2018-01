IOC-Präsident Thomas Bach verteidigt Ausschluss russischer Top-Athleten

Copa del Rey Do 25.01. Derby mit Druck: Dreht Barca den Rückstand? PDC Unibet Masters Fr 26.01. Rockt Mensur Suljovic die 16 besten der Welt? Coupe de France Live PSG -

Guingamp Serie A Live Lazio -

Udinese Copa del Rey Live Alaves -

Valencia Basketball Champions League Oldenburg -

Monaco Basketball Champions League Nanterre -

Bonn Serie A Sampdoria -

AS Rom League Cup Arsenal -

Chelsea Coupe de France Monaco -

Lyon Copa del Rey Real Madrid -

Leganes NBA Rockets @ Mavericks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

25. Januar Indian Super League Kalkutta -

Chennai CEV Champions League (W) Fenerbahce -

Conegliano First Division A Brügge – Oostende Coupe de France Straßburg -

Lille Copa del Rey FC Barcelona -

Espanyol NCAA Division I Michigan @ Purdue NHL Capitals @ Panthers NBA Wizards @ Thunder World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 1 A-League Melbourne Victory -

FC Sydney DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

26. Januar Unibet Masters The Masters: Tag 1 Ligue 1 Dijon -

Rennes Primera División Bilbao -

Eibar NBA 76ers @ Spurs World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

27. Januar The World Championship Of Ping Pong Ping Pong WM: Tag 1 -

Session 1 Primera División La Coruna -

Levante Championship Bristol City -

QPR Primera División Valencia -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Montpellier Serie A Sassuolo -

Atalanta The World Championship Of Ping Pong Ping Pong WM: Tag 1 -

Session 2 Primera División Malaga -

Girona Ligue 1 Angers -

Amiens Ligue 1 Guingamp -

Nantes Ligue 1 Metz -

Nizza Ligue 1 St. Etienne -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Troyes Unibet Masters The Masters: Tag 2 Primera División Villarreal -

Real Sociedad Serie A Chievo Verona -

Juventus NBA Thunder @ Pistons NCAA Division I Kentucky @ West Virginia NHL All-Star Skills Competition World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. Januar Primera División Leganes -

Espanyol Eredivisie Utrecht -

Ajax Liga ACB Real Madrid -

Bilbao Serie A SPAL -

Inter Mailand The World Championship Of Ping Pong Ping Pong WM: Tag 2 -

Session 1 Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 1 Eredivisie Feyenoord -

Den Haag Karate1 Premier League Premier League: Paris Ligue 1 Lille -

Straßburg Serie A FC Turin -

Benevento Serie A Neapel -

Bologna Serie A Crotone -

Cagliari Serie A Florenz -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

Udinese Premiership Ross County -

Rangers BSL Banvit -

Fenerbahce Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas Ligue 1 Bordeaux -

Lyon The World Championship Of Ping Pong Ping Pong WM: Tag 2 -

Session 2 First Division A Lüttich -

Anderlecht Serie A AC Mailand -

Lazio Primera División FC Sevilla -

Getafe Liga ACB Estudiantes -

Saski-Baskonia Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 2 Primera División FC Barcelona -

Alaves Serie A AS Rom -

Sampdoria NFL NFC @ AFC Ligue 1 Marseille -

Monaco NHL NHL: All-Star Game NBA Bucks @ Bulls Superliga Huracan -

River Plate DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

29. Januar Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

Benfica NCAA Division I Kansas @ Kansas State NBA Celtics @ Nuggets St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

30. Januar Basketball Champions League Juventus -

Oldenburg Basketball Champions League Besiktas -

Bonn Coppa Italia Atalanta -

Juventus Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) NBA Nuggets @ Spurs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

31. Januar St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 3 Basketball Champions League Gaziantep -

Ludwigsburg CEV Champions League Belchatow -

Dinamo Moskau Basketball Champions League Bayreuth -

Venedig Cup Standard Lüttich -

FC Brügge Coppa Italia AC Mailand -

Lazio Premier League Tottenham -

Man United Coupe de la Ligue Monaco -

Montpellier Primeira Liga Sporting -

Guimaraes Premier League Man City -

West Bromwich (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) NBA Knicks @ Celtics Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Tag 4 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. Februar St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 4 Indian Super League Mumbai City – Jamshedpur Premier League Darts Premier League: Dublin NHL Maple Leafs @ Rangers NBA Rockets @ Spurs Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 1 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Viertelfinale Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz -

Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

02. Februar St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Viertelfinale Ligue 1 Marseille -

Metz Primera División Real Sociedad -

La Coruna Championship Bolton -

Bristol City NBA Heat @ 76ers Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 2 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Halbfinale Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz -

Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

03. Februar St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Halbfinale Primera División Eibar -

FC Sevilla Premier League Burnley -

Man City Premiership Kilmarnock -

Celtic Six Nations Wales -

Schottland Championship Leeds -

Cardiff Primera División Real Betis -

Villarreal Ligue 1 Lille -

PSG Six Nations Frankreich -

Irland Serie A Sampdoria -

FC Turin Premier League Arsenal -

Everton Primera División Alaves -

Celta Vigo Championship Wolves -

Sheff Utd Ligue 1 Amiens -

St- Etienne Ligue 1 Montpellier -

Angers Ligue 1 Nizza -

Toulouse Ligue 1 Straßburg -

Bordeaux Ligue 1 Troyes -

Dijon Premier League Man United – Huddersfield (Delayed) Primera División Levante -

Real Madrid Serie A Inter Mailand -

Crotone NBA Bulls @ Clippers Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed) Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 3 NHL Blackhawks @ Flames Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Finale A-League Brisbane -

Melbourne City Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz -

Tag 3 BSL Fenerbahce -

Anadolu Efes Primera División Getafe -

Leganes Serie A Hellas Verona -

AS Rom Eredivisie Venlo -

Feyenoord St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg – Finale Ligue 1 Rennes -

Guingamp Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Newcastle Six Nations Italien -

England Primera División Espanyol -

FC Barcelona Eredivisie Ajax -

Breda Ligue 1 Caen -

Nantes Premier League Liverpool -

Tottenham First Division A Brügge -

Charleroi Primera División Girona -

Bilbao Liga ACB Saski Baskonia -

Barcelona NHL Senators@Canadiens NBA Lakers @ Thunder Primera División Atletico Madrid -

Valencia Serie A Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon NFL Eagles @ Patriots NFL Eagles @ Patriots (US-Kommentar) DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

5. Februar Serie A Lazio -

CFC Genua Premier League Watford -

Chelsea Primera División Las Palmas -

Malaga NBA Jazz @ Pelicans NCAA Division I West Virginia @ Oklahoma DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

6. Feburar Basketball Champions League AEK -

Bayreuth Basketball Champions League Ludwigsburg -

Orlandina

IOC-Präsident Thomas Bach hat den Ausschluss mehrerer russischer Top-Athleten für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang (09. bis 25. Februar) verteidigt. Das vom IOC eingesetzte "Invitation Review Panel" habe äußerst "seriös" und "verantwortungsvoll" entschieden, sagte Bach am Mittwoch in einer internationalen Telefon-Konferenz mit Nachrichtenagenturen.

"Es ist im Interesse des IOC, einen fairen Ablauf zu gewährleisten, und auch im Interesse Russlands, nur saubere Athleten bei den Spielen in Pyeongchang antreten zu lassen", sagte der deutsche IOC-Präsident. Die jungen Athleten aus dem Riesenreich hätten in Südkorea nun die Chance, "Botschafter eines neuen und sauberen Russlands zu sein", sagte der 64-Jährige.

Auf die Frage, warum das IOC die Entscheidungen nicht begründet habe, verwies Bach auf das zuständige Panel unter Vorsitz der ehemaligen französischen Sportministerin Valerie Fourneyron. "Dieses Panel hat Informationen aus unterschiedlichsten Quellen geprüft und jeden Athleten individuell gecheckt", sagte Bach. Die Kommission wollte "keinen Zweifel aufkommen lassen", dass am Ende tatsächlich nur saubere russische Athleten in Südkorea starten.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass nahmhafte russische Athleten wie der Biathlet Anton Schipulin, Shorttracker Wiktor Ahn, Skilangläufer Sergej Ustjugow, die Paarlauf-Olympiazweite Xenia Stolbowa und Eistanz-EM-Dritte Iwan Bukin von der Kandidatenliste für einen Start unter neutraler Flagge gestrichen wurden.

IOC wählte Umweg

Angeblich hat es bei der Analyse der von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) sichergestellten Datenbank des Moskauer Doping-Kontroll-Labors durch das Fourneyron-Panel bei den betroffenen Athleten Auffälligkeiten gegeben. Die Einleitung von Verfahren könnte dem IOC aus rechtlichen Gründen aber noch zu heikel sein, weshalb der Ringe-Orden als Organisator der Spiele einen Umweg wählte und die Sportler schlicht nicht nach Pyeongchang einlud.

Anfang Dezember hatte das IOC das Nationale Olympische Komitee Russlands (ROC) wegen systematischen Dopings von den Winterspielen ausgeschlossen, sauberen russischen Sportlern unter bestimmten Bedingungen aber einen Start unter olympischer Flagge und Hymne in Aussicht gestellt. In einem ersten Schritt hatten das Review Panel des IOC und die sogenannte OAR Implementation Group die Liste von möglichen Startern unter neutraler Flagge von 500 auf 389 "saubere" Kandidaten reduziert.

Bach pro Korea-Zusammenschluss

Überdies hat Thomas Bach nur wenig Verständnis für die Kritik an den gemeinsamen Auftritten von Nord- und Südkorea bei den Olympischen Winterspielen. Vor allem im Süden hatte sich Widerstand formiert.

"Ich denke, dass wird ein Moment voller großer Gefühle für die koreanischen Menschen, aber auch für Menschen anderer Länder", sagte Bach am Mittwoch in Lausanne. Der gemeinsame Auftritt der Eishockey-Frauen sowie bei der Eröffnungs- und Schlussfeier würde den Frieden symbolisieren. Bach räumte aber auch ein, dass nicht alle Südkoreaner diese Begeisterung teilen würden, "aus welchen politischen Gründen auch immer".

Die Korea Times hatte berichtet, dass es im Süden eine Online-Petition mit rund 40.000 Unterstützern gebe, die die Abkehr von den beim Gipfeltreffen beider Länder am Samstag in Lausanne getroffenen Entscheidung fordere.

Schock bei Eishockey-Damen

Auch innerhalb der südkoreanischen Eishockey-Frauenmannschaft gab es Unmut. Sie sei anfangs "geschockt" gewesen, verriet Sarah Murray, die kanadische Nationaltrainerin der südkoreanischen Auswahl. Die Idee einer gemeinsamen Mannschaft aus Nord und Süd bei Olympia im Februar an sich gefalle ihr, "aber es ist etwas anderes, jetzt so kurz vor Olympia Spielerinnen aufnehmen zu müssen als vor zwei, drei Jahren."

Bach betonte, dass der Wunsch einer Olympia-Teilnahme Nordkoreas, den Diktator Kim Jong Un erstmals bei seiner Neujahrsansprache vor wenigen Wochen geäußert hatte, für ihn nicht ganz so überraschend gekommen sei. Seit 2014 habe es Gespräche mit dem Norden über eine Teilnahme gegeben. Die Reaktionen aus dem Norden seien "nie ganz negativ gewesen", so Bach, "mal nüchtern, mal positiv". Das IOC habe immer die Hoffnung gehabt, dass der Norden in Pyeongchang dabei sein würde.