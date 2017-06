Volleyball World League: Auftaktpartie entfällt

Donnerstag, 01.06.2017

Dies hat aber keine Auswirkungen auf den restlichen Spielplan. Das teilte der Deutsche Volleyball-Verband am Donnerstag mit.

Von Freitag bis Sonntag ist Deutschland Ausrichter des Vorrunden-Wochenendes in der World League. In der Gruppe drei spielen Deutschland, Kasachstan, Venezuela und Österreich um das Erreichen der Finalrunde in Léon/Mexiko (17./18. Juni). Der Gewinner steigt in die Gruppe zwei auf. In der Gruppe drei nehmen insgesamt zwölf Mannschaften teil, jedes Team spielt zwei Vorrunden-Turniere. Die drei Bestplatzierten der Gesamttabelle erreichen die Finalrunde mit Gastgeber Mexiko.

Die DVV-Auswahl spielt im ersten Spiel am Freitagabend gegen Kasachstan (18.00 Uhr).

