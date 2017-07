Debütant Schmidt holt WM-Bronze

International Champions Cup Di 13:35 Der Härtetest für den FC Bayern München Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa Live ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa Live ATP Newport: Halbfinals World Matchplay Sa Live World Matchplay: Tag 1 Super Cup Sa Live Anderlecht -

Zulte Waregem Serie A Sa Live Vitoria -

Chapecoense MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals International Champions Cup So 00:05 Juventus -

Barcelona MLB So 01:05 Orioles -

Astros MLB So 01:10 Reds -

Marlins International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham MLB So 03:10 Braves at Dodgers National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale ADAC TCR Germany Touring Car Championship So 12:00 ADAC TCR: Zandvoort (Rennen 2) ADAC GT Masters So 13:15 ADAC GT Masters: Zandvoort (Rennen 2) CSL So 13:35 Shanghai Shenhua -

Beijing Guoan DAZN ONLY Golf Channel So 14:00 Live From The Open -

23. Juli World Matchplay So 14:00 World Matchplay: Tag 2 -

Nachmittags-Session Hockey World League So 15:30 Finale: USA -

Deutschland (Damen) Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg Hockey World League So 18:00 Finale: Belgien -

Deutschland (Herren) Super Liga So 19:00 Roter Stern -

Radnicki MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale World Matchplay So 20:30 World Matchplay: Tag 2 -

Abend-Session Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Serie A So 21:00 Fluminense -

Corinthians International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United Serie A Mo 00:00 Atletico Mineiro -

Vasco Da Gama DAZN ONLY Golf Channel Mo 14:00 Live From The Open -

24. Juli International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon World Matchplay Mo 20:00 World Matchplay: Tag 3 MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Philies -

Astros MLB Di 03:40 Diamondbacks -

Braves MLB Di 04:10 Dodgers -

Twins Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Di 12:00 Golf Central Daily -

25. Juli International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München DAZN ONLY Golf Channel Di 14:00 The Golf Fix Weekly -

25.Juli Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC World Matchplay Di 20:00 World Matchplay: Tag 4 MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia MLB Mi 01:05 Phillies -

Astros International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom MLB Mi 04:10 Mariners -

Red Sox MLB Mi 04:10 Dodgers -

Twins Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Mi 12:00 Golf Central Daily -

26. Juli MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs DAZN ONLY Golf Channel Do 12:00 Golf Central Daily -

27. Juli International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand DAZN ONLY Golf Channel Do 14:00 World Long Drive Tour -

2017 Mile High Showdown MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio MLB Fr 03:10 Padres -

Mets Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos DAZN ONLY Golf Channel Fr 12:00 Golf Central Daily -

28. Juli World Matchplay Fr 20:00 World Matchplay: Viertelfinals First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astros MLB Sa 04:10 Dodgers -

Giants National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya DAZN ONLY Golf Channel Sa 12:00 Golf Central Daily -

29. Juni International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Halbfinals MLB Sa 22:10 Mariners -

Mets Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham MLB So 00:10 Tigers -

Astros IndyCar Series So 01:00 Honda Indy 200: Rennen International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona National Rugby League So 06:00 Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale DAZN ONLY Golf Channel So 12:00 Golf Central Daily -

30. Juli CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby MLB So 19:05 Yankees -

Rays MLB So 19:10 Tigers -

Astros MLB So 20:10 Brewers -

Cubs Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo MLB So 21:05 Rangers -

Orioles International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Club Friendlies So 22:30 Bayer Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos DAZN ONLY Golf Channel Mo 12:00 Golf Central Daily -

31. Juli Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar MLB Di 01:10 Marlins -

Nationals MLB Di 01:10 Red Sox -

Indians Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 13:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2 MLB Mi 01:05 Tigers -

Yankees MLB Mi 01:10 Nationals -

Marlins MLB Mi 01:35 Dodgers at Braves MLB Mi 02:05 Cubs -

Diamondbacks Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 12:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa MLB Mi 19:05 Yankees -

Tigers Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 3 Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar MLB Do 01:10 Marlins -

Nationals Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 Stanford Bank of the West Classic -

Tag 4 MLB Do 20:20 Diamondbacks at Cubs MLB Fr 01:10 Yankees at Indians MLB Fr 01:35 Dodgers at Braves NFL Fr 02:00 Cowboys at Cardinals MLB Fr 02:15 Mariners at Royals National Rugby League Fr 10:00 Dragons -

Rabbitohs DAZN ONLY Golf Channel Fr 12:00 Golf Central Daily -

4. August Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 19:00 Washington Citi Open: Viertelfinale MLB Fr 20:20 Nationals -

Cubs First Division A Fr 20:30 Lüttich -

Genk Championship Fr 20:45 Sunderland -

Derby Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 Stanford Bank of the West Classic: Viertelfinals MLB Sa 01:10 Yankees -

Indians MLB Sa 01:10 Mets -

Dodgers

Mit einem Überraschungscoup hat Degenspezialist Richard Schmidt die deutschen Fechter erlöst und bei der Heim-WM in Leipzig die erste deutsche Medaille gewonnen. Der Weltranglisten-135. verlor zwar das Halbfinale gegen den ehemaligen Weltmeister Paolo Pizzo aus Italien mit 10:15, sorgte mit seinem Bronze-Coup aber dennoch im deutschen Lager für großen Jubel.

Für den zuletzt von vielen Krisen geplagten Verband war die erste WM-Einzelmedaille in der einstigen deutschen Paradewaffe seit 2001 eine riesige Erleichterung. Das Horrorszenario einer Heim-WM ohne Edelmetall - schon am zweiten Tag war es abgewendet.

"Es ist auf alle Fälle überraschend", sagte Schmidt: "Aber prinzipiell traue ich mir sowas immer zu. Mit den Zuschauern im Rücken lief es dann richtig gut. Ich hatte auf jeden Fall keinen Druck. Es war ein Sahnetag."

Säbelfechterin Anna Limbach (Dormagen) legte am Samstag einen ebenso beherzten Auftritt wie der Offenbacher hin, verpasste aber weiteres Edelmetall nur um einen Sieg. Die EM-Fünfte, die am Samstag 28 Jahre alt wurde, verlor im Viertelfinale 11:15 gegen die Italienerin Irene Vecchi.

Wenige Minuten danach durfte die deutsche Delegation aber Jubeln. Mit 15:13 besiegte der WM-Debütant Schmidt in seinem Viertelfinale den Japaner Satoru Uyama - Bronze war dem 25-Jährigen damit nicht mehr zu nehmen. Verbandspräsidentin Claudia Bokel jubelte mit ausgestreckten Armen, klatschte in die Hände - auch der ehemaligen Degen-Weltmeisterin war die Erleichterung deutlich anzusehen.

Deutscher Fechter-Bund im Umbruch

Denn die überraschend starken Leistungen von Schmidt und auch Limbach dürften den im Umbruch befindlichen Deutschen Fechter-Bund auf seinem Weg bestärken. Nach den erfolglosen letzten Jahren hatte es in den vergangenen Monaten in beiden Waffengattungen einen Neustart gegeben. Bis auf Limbach und die erst 21 Jahre alte Ann-Sophie Kindler, die im Achtelfinale ausschied, war es für alle anderen Starter im Damensäbel und Herrendegen der erste Auftritt bei einer WM.

Auch für Schmidt, doch dem Offenbacher war davon nichts anzumerken. Mutig und nervenstark bestritt er seine Gefechte. In der zweiten Runde behielt er beim 15:14 gegen den Luxemburger Flavio Giannotte die Oberhand. Danach setzte er sich im Achtelfinale ebenfalls knapp 15:13 gegen den Kasachen Ruslan Kurbanow durch, ehe ihm wenig später die Medaille nicht mehr zu nehmen war.

Auch Limbach präsentierte sich in Top-Form. Die Dormagenerin besiegte im Achtelfinale die favorisierte Weltranglistenvierte Manon Brunet aus Frankreich mit 15:10. Angefeuert von den heimischen Zuschauern, ließ sie sich nicht von ihrem Weg abbringen. Erst im Viertelfinale war Vecchi zu stark.

Joppich, Kleibrink und Ndolo noch mit Medaillenchancen

Lukas Bellmann (Leverkusen) schied in der ersten Runde nach einem 7:15 gegen Jesus Andres Lugones Ruggieri (Argentinien) aus. In der Qualifikation gescheitert waren der deutsche Meister Fabian Herzberg (Leverkusen) sowie Raphael Steinberger (Solingen).

Bei den Frauen unterlag Kindler (Eislingen) in der Runde der letzten 16 der Japanerin Shihomi Fukushima mit 12:15. In ihrem Auftaktgefecht hatte sie sich gegen Ibtihaj Muhammad, Bronzemedaillengewinnerin mit dem US-Team bei den Olympischen Spielen in Rio, mit 15:12 durchgesetzt.

Bei den letzten beiden Einzelentscheidungen am Sonntag ruhen die Hoffnungen der Deutschen vor allem auf dem viermaligen Einzel-Weltmeister Peter Joppich (Koblenz), dem Peking-Olympiasieger Benajmin Kleibrink (Tauberbischofsheim/beide Florett) und der EM-Zweiten Alexandra Ndolo (Leverkusen/Degen).